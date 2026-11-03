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Продадоха "златната" сграда за 62 милиона долара

Продадоха "златната" сграда за 62 милиона долара

3 Ноември, 2026 17:53 1 101 5

  • голдън-
  • денвър-
  • жилищни имоти-
  • draper and kramer-
  • форум инвестмънт груп

Чикагската Draper and Kramer придоби жилищния комплекс Epoque с 120 апартамента. Компанията засега спира новите покупки в района заради слабите условия на пазара

Продадоха "златната" сграда за 62 милиона долара - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жилищният комплекс Epoque в Голдън, Колорадо, е продаден за 62 млн. долара. Купувач е базираната в Чикаго компания Draper and Kramer, а продавач — базираната в Денвър Forum Investment Group. Сделката за имота на 1175 Newstar Way е вписана в регистрите за собственост на окръг Джеферсън.

Epoque разполага със 120 апартамента. Жилищата варират от студиа с площ около 590 квадратни фута до апартаменти с три спални и три бани с площ около 1660 квадратни фута.

Компанията замразява нови покупки в Денвър

Придобиването не е първата инвестиция на Draper and Kramer в района на Денвър, но компанията очаква да не прави нови покупки там, докато условията на пазара на жилища под наем не се подобрят. От дружеството описват настоящия си подход като „изчакай и виж“.

„Възстановяването на Денвър изостава спрямо други пазари“, заявява главният инвестиционен директор на Draper and Kramer Блас Пузон пред Denver Business Journal. По думите му регулаторната среда в града допълнително затруднява пазара на жилища под наем.

Компанията вече притежава два други имота в метрополния район на Денвър — Tempo Nine Mile в Аурора и The Wright в Сентениъл. Draper and Kramer има активи още в Чикаго, Остин, района Далас–Форт Уърт, Финикс и Сейнт Луис.

Излишъкът от нови жилища натиска наемите

Пазарът в Денвър е изправен пред излишък от новопостроени апартаменти. Това дава по-силна позиция на наемателите и е довело до спад на наемните цени с 3,5% на годишна база.

Натискът не е ограничен само до Колорадо. По-високите разходи за финансиране и големият брой нови жилища променят условията за инвеститорите в многофамилни имоти в Съединените щати.

Имотът е купен за 3 млн. долара през 2017 г.

Forum Investment Group е придобила терена и имота през 2017 г. за 3 млн. долара, след което е развила жилищния комплекс Epoque.

Сред удобствата в комплекса са игрова зала, обществена градина, фитнес център и открит басейн за плуване. Покупката в Голдън идва няколко седмици след като Draper and Kramer е придобила жилищна сграда с 268 апартамента в предградие на Чикаго за 126 млн. долара.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 интересна картинка

    0 0 Отговор
    11 200 кв метра в апартаменти.
    Но освен тях:

    Подземен гараж за автомобили.

    Басейн и СПА зона.

    Фитнес център.

    Йога и баре студио.

    Обща зала с бар и игрална зона.

    Зала за частни вечери и кухня.

    Оформен двор с градина, барбекю и места за почивка.

    Помещения за съхранение на велосипеди и ски.

    Зарядни станции за електромобили.

    Помещения за работа и конференции. Офиси и конферентни зали демек.

    Складови помещения и помещение за домашни любимци.

    Също така транспортна и комунална инфраструктура, много декари земя към малкото кварталче. Не знам колко е но поне 100 декра.

    Ако сметнем само жилищната площ е по 5 000 на кв м. Но ако махнем гореспоменатото ще падно под 2к не м2 по мои изчисления.
    Чудесна сделка.

    18:03 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 щото са неграмотни

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    а освен това и лениви.
    Иска се поне малко куриосити, както му викат англичаните.

    Сградата не се нарича златна ни най-малко.
    Градът е Голдън, Колорадо. Кръстен е на един от първите заселници - Голдън му е била фамилията.
    Сградата доколкото виждам е наречена на френската дуа за епоха.....

    18:14 03.11.2026