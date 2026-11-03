Продадоха "златната" сграда за 62 милиона долара

Жилищният комплекс Epoque в Голдън, Колорадо, е продаден за 62 млн. долара. Купувач е базираната в Чикаго компания Draper and Kramer, а продавач — базираната в Денвър Forum Investment Group. Сделката за имота на 1175 Newstar Way е вписана в регистрите за собственост на окръг Джеферсън.

Epoque разполага със 120 апартамента. Жилищата варират от студиа с площ около 590 квадратни фута до апартаменти с три спални и три бани с площ около 1660 квадратни фута.

Компанията замразява нови покупки в Денвър

Придобиването не е първата инвестиция на Draper and Kramer в района на Денвър, но компанията очаква да не прави нови покупки там, докато условията на пазара на жилища под наем не се подобрят. От дружеството описват настоящия си подход като „изчакай и виж“.

„Възстановяването на Денвър изостава спрямо други пазари“, заявява главният инвестиционен директор на Draper and Kramer Блас Пузон пред Denver Business Journal. По думите му регулаторната среда в града допълнително затруднява пазара на жилища под наем.

Компанията вече притежава два други имота в метрополния район на Денвър — Tempo Nine Mile в Аурора и The Wright в Сентениъл. Draper and Kramer има активи още в Чикаго, Остин, района Далас–Форт Уърт, Финикс и Сейнт Луис.

Излишъкът от нови жилища натиска наемите

Пазарът в Денвър е изправен пред излишък от новопостроени апартаменти. Това дава по-силна позиция на наемателите и е довело до спад на наемните цени с 3,5% на годишна база.

Натискът не е ограничен само до Колорадо. По-високите разходи за финансиране и големият брой нови жилища променят условията за инвеститорите в многофамилни имоти в Съединените щати.

Имотът е купен за 3 млн. долара през 2017 г.

Forum Investment Group е придобила терена и имота през 2017 г. за 3 млн. долара, след което е развила жилищния комплекс Epoque.

Сред удобствата в комплекса са игрова зала, обществена градина, фитнес център и открит басейн за плуване. Покупката в Голдън идва няколко седмици след като Draper and Kramer е придобила жилищна сграда с 268 апартамента в предградие на Чикаго за 126 млн. долара.

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