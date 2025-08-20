Полша ще има ново централно летище за милиарди долари

Сеntrаlnу Роrt Коmunіkасујnу (СРК) е компанията, която трябва да извърши цялата работа – от одобряването на строителните фирми до качването на пътниците на борда на новото централно летище на Полша. Стойността на инвестицията към момента се оценява на 31 млрд. USD.

Новото летище ще се намира между Варшава и Лодз, който е третия по големина полски град. Плановете са да бъде пуснат в експлоатация през 2032 г. и целта е да е сред най-важните авиационни хъбове в Европа.

Амбицията на проекта е да промени начина на придвижване на хората в Полша и цяла Европа, посредством свързаното на летището с виcoĸocĸopocтни жп линии и мoдepнизиpaни мaгиcтpaли. Максимално ще се използва и географското стратегическо разположение на Полша в Централна и Източна Европа. Реализирайки всичко това на Полша ще се придаде и по-сериозна геополитическа тежест.

Новото летище се бъде разположено на площ от 450 000 кв.м. Ще разполага със 140 чек-ин гишета, с опция за увеличение до 170. Терминалът ще бъде с над 20 обособени места за изчакване на самолети с възможност техният брой също да се увеличава.

Новото летище е предвидено да бъде три пъти по-голямо от сегашното във Варшава „Шопен“. Първоначално летището в близост до Лодз ще може годишно да обслужа до 34 милиона пътници. То обаче ще бъде така изградено, че да увеличи поетапно капацитета си до 44 милиона пътници.

Изискванията към участниците в строителния процеса са много високи. Така например, кандидатите трябва да имат вече построено летище през последните 15 години, което да обслужва минимум 20 милиона пътници годишно. Ако опитът им е свързан с реализиране на проекти в Полша, то това е предимство. Компаниите кандидатки трябва да имат и за последните 5 години нетни годишни приходи минимум 117 млн. EUR.

Също така се търсят и специалисти с дългогодишен опит в мащабни летищни проекти.

Срокът на подаване на документи е 20 октомври, а резултатите от него ще станат ясни в началото на 2026 г., когато е планирано и започване на строителните дейности.

