Започна следващият етап от кандидатстването на фирмите, желаещи да строят Терминал 3

6 Ноември, 2025 14:21 663 2

Подаването на документи ще продължи до 19 декември 2025 година

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Започна етапът на Предварителна квалификация (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за „Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София”. Подаването на документи ще продължи до 19 декември 2025 г., уточнява концесионерът "СОФ Кънект". Той ще определи и допусне до подаване на оферти компании с доказан технически, финансов и организационен капацитет, както и с опит в изпълнението на проекти за летищна инфраструктура от сходен мащаб.

Подробна информация, включително срокове, изисквания за подаване на документи и критерии за оценка, се съдържа в официалната документация за етап „Предварителна квалификация“, като същата ще бъде предоставена след изпращане на надлежно подписано Споразумение за конфиденциалност.

След приключване на етапа по предварителна квалификация одобрените кандидати ще бъдат поканени да подадат ценови и технически оферти. „Това е най-мащабният проект за развитие на публична инфраструктура, който предстои да се реализира в страната през следващите 5 години. Убедени сме, че към него ще проявят интерес компании с доказана експертиза и успешно реализирани големи инфраструктурни проекти, за да може през 2031 г.“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект при старта на тръжната процедура в края на юни.

Над 40 чуждестранни и български компании заявиха интерес за изграждането на Терминал 3 към 15 октомври, когато беше крайният срок за подаване на заявления.

България
  • 1 Дайте го

    0 0 Отговор
    На щарбак. Те има опит.

    14:28 06.11.2025

  • 2 желаещи да строят Терминал 3

    2 0 Отговор
    макар мераклиите да знаят че бенефициента е избран
    надяват се нещо да се случи
    я да ги заговорят

    14:29 06.11.2025