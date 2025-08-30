Пример за отлична инвестиция в жилище (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Алеи възраждане, в близост до Русенския университет. Имотът е с разгъната застроена площ от 76 кв.м и е отличен пример как старото жилище може да се превърне в модерен функционален дом.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
