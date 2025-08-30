Новини
Пример за отлична инвестиция в жилище (ВИДЕО)

30 Август, 2025

Тристайният апартамент се намира в близост до Русенския университет

Пример за отлична инвестиция в жилище (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Алеи възраждане, в близост до Русенския университет. Имотът е с разгъната застроена площ от 76 кв.м и е отличен пример как старото жилище може да се превърне в модерен функционален дом.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 Имотен балон

    1 0 Отговор
    Пример за отлична инвестиция е жилище извън Европа, Азия, Северна Америка и близкия изток, отдалечено от големи градове и разполагащо с противоатомно убежище за оцеляване поне за една две години. Мазето на панелката с киселото зеле и ракията и мезонетът с асансьор до гаража, не стават.

    08:11 30.08.2025

  • 2 Балона пук

    2 0 Отговор
    Имотната лудост приключи

    08:13 30.08.2025

  • 3 Здравей

    3 0 Отговор
    2008 година здравей здравей

    08:18 30.08.2025

  • 4 Война се задава в Европа

    0 0 Отговор
    Все едно да купиш тристаен в Киев,който има излишък само златни слитъци да купува тях може да ги харчи и вземе и в Южна Америка даже

    08:20 30.08.2025

  • 5 Ото фон Щирлиц

    3 0 Отговор
    За да разберете струва ли си имота , винаги се питайте - би ли го купил например бат Бойко за своята любима - мис Бикини ?

    08:22 30.08.2025

  • 6 Хи хи

    0 1 Отговор
    Имотът е инвестиция също като златото. Златото не се яде, не се пие, даже не може да се живее в него за разлика от имота, но се е търси от хилядолетия и всеки иска злато !! Може имота да е празен, и пак си е здрава инвестиция !!

    08:41 30.08.2025