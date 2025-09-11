Новини
Къде в Европа хората най-често търсят краткосрочно настаняване

Къде в Европа хората най-често търсят краткосрочно настаняване

11 Септември, 2025

Сред най-популярните туристически дестинации са Франция, Испания и Италия

Снимка: Shutterstock
Динамиката на краткосрочните наеми в ЕС през първото полугодие на 2025 г. показва умерен растеж на фона на неравномерно възстановяване в туристическия сектор. Според Eurostat броят на нощувките, резервирани чрез онлайн платформи, е с 4,8% повече отколкото през същия период на 2024 г. Ситуацията обаче варира значително в зависимост от държавата.

Сред 7-те най-популярни туристически дестинации в ЕС са Франция, Испания, Италия, Германия, Полша, Австрия и Португалия. Тази група обаче показва смесена динамика. Полша показва най-значително увеличение на резервациите с 11,2%, следвана от Италия с увеличение от 5,9% и Франция с увеличение от 5,6%.

Испания показва по-скромни резултати – само 2,8%, докато Германия и Австрия едва надхвърлят прага на растеж от един процент. Португалия беше единствената страна в групата, която регистрира лек спад от 0,2%.

Най-впечатляващият растеж от всички страни от ЕС е отчетен в Малта, където броят на нощувките се е увеличил с 33,5%. Финландия и България също показаха значително увеличение съответно с 23,6% и 22,3%. За разлика от това, Нидерландия отбеляза спад в търсенето с 8,1%, Хърватия - с 5,8%, а Дания - с 3,8% - с 1,5%.

Актуалните данни показват постепенно стабилизиране на туристическия пазар след период на активно възстановяване през 2024 г. Традиционните дестинации показват умерен растеж, докато по-слабо рекламираните пазари в Източна и Северна Европа преживяват забележим подем. Тази тенденция може да показва промяна в туристическите предпочитания и преразпределение на потоците в рамките на европейското пространство.

На фона на нарастващия интерес към краткосрочните наеми, все повече държави започват активно да регулират този пазарен сегмент. Ограничения вече са в сила в някои градове в Гърция, Испания, Франция.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
  • 1 мдаааа

    0 0 Отговор
    Ако питате нашата колхозня , най-малко искат да ги настаняват в любимата им руzzия ...

    16:19 11.09.2025

  • 2 Бялджип

    1 2 Отговор
    Изгонихме руснаците, които носеха най-големи приходи в туризма. Никоя страна уважаваща туризма си и печелеща от него, не го направи. Имам предвид страни от ЕС като Италия, Испания, Гърция. Не говоря за Турция, където руснаците оставят огромни пари...

    Коментиран от #3

    16:23 11.09.2025

  • 3 Бялмосквич

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бялджип":

    За Държавата ли си загрижен или за руzнаците ?

    Коментиран от #4

    16:41 11.09.2025

  • 4 Бялджип

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялмосквич":

    Загрижен съм за парите, които можеха да влязат при нас, а не при гърци, турци, италианци. Загрижен съм също за всеки неграмотен глупак, който мърси българската азбука с неправилния си правопис. Загрижен съм за всички дебилни хора, които поставят политиката против българския интерес. Загрижен съм, че нищо не мога сам да направя, когато такива са и онези във властта.

    16:51 11.09.2025