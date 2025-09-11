Къде в Европа хората най-често търсят краткосрочно настаняване

Динамиката на краткосрочните наеми в ЕС през първото полугодие на 2025 г. показва умерен растеж на фона на неравномерно възстановяване в туристическия сектор. Според Eurostat броят на нощувките, резервирани чрез онлайн платформи, е с 4,8% повече отколкото през същия период на 2024 г. Ситуацията обаче варира значително в зависимост от държавата.

Сред 7-те най-популярни туристически дестинации в ЕС са Франция, Испания, Италия, Германия, Полша, Австрия и Португалия. Тази група обаче показва смесена динамика. Полша показва най-значително увеличение на резервациите с 11,2%, следвана от Италия с увеличение от 5,9% и Франция с увеличение от 5,6%.

Испания показва по-скромни резултати – само 2,8%, докато Германия и Австрия едва надхвърлят прага на растеж от един процент. Португалия беше единствената страна в групата, която регистрира лек спад от 0,2%.

Най-впечатляващият растеж от всички страни от ЕС е отчетен в Малта, където броят на нощувките се е увеличил с 33,5%. Финландия и България също показаха значително увеличение съответно с 23,6% и 22,3%. За разлика от това, Нидерландия отбеляза спад в търсенето с 8,1%, Хърватия - с 5,8%, а Дания - с 3,8% - с 1,5%.

Актуалните данни показват постепенно стабилизиране на туристическия пазар след период на активно възстановяване през 2024 г. Традиционните дестинации показват умерен растеж, докато по-слабо рекламираните пазари в Източна и Северна Европа преживяват забележим подем. Тази тенденция може да показва промяна в туристическите предпочитания и преразпределение на потоците в рамките на европейското пространство.

На фона на нарастващия интерес към краткосрочните наеми, все повече държави започват активно да регулират този пазарен сегмент. Ограничения вече са в сила в някои градове в Гърция, Испания, Франция.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg