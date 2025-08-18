Новини
Имоти »
Четири години след коронавируса продължава процесът на връщане в офисите

Четири години след коронавируса продължава процесът на връщане в офисите

18 Август, 2025 09:21 512 5

  • colliers international-
  • офиси-
  • тенденции-
  • пазар-
  • наеми

IT секторът е основен двигател в сегмента

Четири години след коронавируса продължава процесът на връщане в офисите - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Към края на първото полугодие на 2025 г. общият обем на офисите клас "А" и "В" за спекулативно отдаване в София възлиза на над 2 476 100 кв.м., което представлява минимално увеличение от 10 000 кв.м. спрямо същия период на 2024 г., сочат данните на Colliers. Три нови сгради с обща площ 30 500 кв.м. получиха разрешение за ползване, но част от съществуващите обекти бяха преквалифицирани от клас "В" в "С" и вече не се включват в статистиката на компанията.

Брутно усвоените площи за първото полугодие надхвърлят 88 400 кв.м., а нетните – 39 300 кв.м., което е ръст спрямо 75 200 кв.м. и 32 500 кв.м. за същия период на 2024 г. Основен двигател на търсенето остава ИТ секторът с 34% от усвоените площи, следван от компании във финансовите услуги (14%) и професионалните услуги (7%). Най-голям дял от наемите (37%) се дължи на подновяване на договори, 32% – на релокации предимно от клас В към клас А, 17% – на разширения, а 14% – на нови за пазара компании.

„Пазарът на офис площи в София демонстрира стабилност и адаптивност, като интересът към модерни и качествени сгради остава висок. Наемателите все повече търсят решения, които да осигурят комфорт и да отговорят на новите модели на работа,“ коментира Деница Донева, Мениджър офис площи в Colliers.

Делът на незаетите офиси леко нараства – до 13.2% за клас А и 14.3% за клас В, като 40% от тези площи са концентрирани в 10 проекта. Офертните наемни нива остават стабилни – между 14.0 и 17.0 евро/кв.м./месец за клас А и между 9.0 и 11.0 евро/кв.м./месец за клас В, без ДДС. В строеж са 271 500 кв.м. съвременни офисни площи, основно клас А.

Прогнозата е, че хибридният модел на работа ще остане водещ, като се наблюдава засилване на присъствието на служителите в офиса. Успоредно с това, се очертава тенденция някои организации да преминават към изцяло присъствена работа през седмицата. Споделените работни пространства, включително коуъркинг зони и гъвкави офиси, ще продължат да се развиват с ускорен темп, подкрепени от корпоративното търсене и интегрирането им в големи офис проекти.

Очаква се наемите в първокласните офис сгради, особено тези в строеж, да се повишат заради ограниченото предлагане и устойчивия интерес. Най-голямо търсене има към сгради с модерни технологии, гъвкави решения и удобства, като устойчивите проекти със зелени сертификати вече постигат по-високи наеми и заетост в целия регион на Централна и Източна Европа.

Наблюдаваме и все по-строги изисквания за интегриране на ESG стандарти, особено от международните наематели. Това води до ясно разграничаване между съвременни устойчиви сгради и остарели обекти, които не отговарят на тези критерии,“ допълва Деница Донева. В същото време наемателите оптимизират работните места спрямо броя на служителите, за да постигнат т.нар. „оживен офис“ с 50%–85% заетост – среда, която стимулира взаимодействието и креативността, без пренасищане.

Пазарът на офис площи в София е в етап на балансиран растеж, при който устойчивостта и качеството се превръщат в ключови фактори за успех. В следващите месеци ще се наблюдава както продължаващо търсене на модерни сгради, така и засилено внедряване на иновативни и устойчиви решения, които да отговорят на изискванията на наемателите и инвеститорите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    3 1 Отговор
    Връщането в офисите в сащ и Канада не помага на имотния пазара. Целата на правителствата беше да задължат държавните служители да се върнат по офисите в градовете и по този начин да подпомогнат имотния пазар в градовете който се срива. Това което се случи е че цените в големите американски и канадски градове продължават да падат сделките са на дъното от 1995 насам малките пазари откъдето държавните служители се местят към градовете виждат разпродажби на промоция.

    Каквото и да се опитват правителствата да направят ще е безполезно. Цените са смешно високи и не отговарят на икономическия фундамент. Те ще падат докато не срещнат нивото на купувачите които трябва да са съгласни да купуват

    Коментиран от #2

    09:40 18.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Палячо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ревло":

    Гледай да държиш лопатата права. Гледай си вноските по кредита и не давай мнения за нещо а които не разбираш

    09:47 18.08.2025

  • 4 УдоМача

    2 0 Отговор
    Това на снимката не го виждам при земетресение... Не бих се учудил дори ако двете масивни сгради около него го смачкат..

    09:58 18.08.2025

  • 5 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Сащ.
    Процентът на просрочие по офис ипотеки, секюритизирани в ценни книжа, обезпечени с търговски ипотеки (CMBS), скочи до 11,1% през юни, което е нов исторически връх, надминавайки дори върха от финансовата криза и леко надминавайки върха от декември 2024 г., според данни на Trepp , която проследява и анализира CMBS
    От началото на 2023 г. процентът на просрочие за офис ипотеки, CMBS (център-базирани офис имоти), се е увеличил драстично с 9,5 процентни пункта. И така, депресията в офис сектора на търговските недвижими имоти продължава

    Пример

    Към момента на секюритизацията през 2017 г. обезпечението е било оценено на 459 милиона долара. До март тази година стойността на обезпечението е била намалена със 74% до 121 милиона долара, според бележките на Special Servicer. Заемът, чийто падеж е настъпил през ноември, не е изплатен и сега е в процес на възбрана, според Trepp

    Cal Plaza, Лос Анджелис: 300 милиона долара, възбрана. 42-етажната офис кула от 80-те години на миналия век с площ от 1 милион квадратни фута, известна преди като One California Plaza, е закупена през 2017 г. от партньорство между Rising Realty Partners и Colony Northstar.

    09:59 18.08.2025