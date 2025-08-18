Четири години след коронавируса продължава процесът на връщане в офисите

Към края на първото полугодие на 2025 г. общият обем на офисите клас "А" и "В" за спекулативно отдаване в София възлиза на над 2 476 100 кв.м., което представлява минимално увеличение от 10 000 кв.м. спрямо същия период на 2024 г., сочат данните на Colliers. Три нови сгради с обща площ 30 500 кв.м. получиха разрешение за ползване, но част от съществуващите обекти бяха преквалифицирани от клас "В" в "С" и вече не се включват в статистиката на компанията.

Брутно усвоените площи за първото полугодие надхвърлят 88 400 кв.м., а нетните – 39 300 кв.м., което е ръст спрямо 75 200 кв.м. и 32 500 кв.м. за същия период на 2024 г. Основен двигател на търсенето остава ИТ секторът с 34% от усвоените площи, следван от компании във финансовите услуги (14%) и професионалните услуги (7%). Най-голям дял от наемите (37%) се дължи на подновяване на договори, 32% – на релокации предимно от клас В към клас А, 17% – на разширения, а 14% – на нови за пазара компании.

„Пазарът на офис площи в София демонстрира стабилност и адаптивност, като интересът към модерни и качествени сгради остава висок. Наемателите все повече търсят решения, които да осигурят комфорт и да отговорят на новите модели на работа,“ коментира Деница Донева, Мениджър офис площи в Colliers.

Делът на незаетите офиси леко нараства – до 13.2% за клас А и 14.3% за клас В, като 40% от тези площи са концентрирани в 10 проекта. Офертните наемни нива остават стабилни – между 14.0 и 17.0 евро/кв.м./месец за клас А и между 9.0 и 11.0 евро/кв.м./месец за клас В, без ДДС. В строеж са 271 500 кв.м. съвременни офисни площи, основно клас А.

Прогнозата е, че хибридният модел на работа ще остане водещ, като се наблюдава засилване на присъствието на служителите в офиса. Успоредно с това, се очертава тенденция някои организации да преминават към изцяло присъствена работа през седмицата. Споделените работни пространства, включително коуъркинг зони и гъвкави офиси, ще продължат да се развиват с ускорен темп, подкрепени от корпоративното търсене и интегрирането им в големи офис проекти.

Очаква се наемите в първокласните офис сгради, особено тези в строеж, да се повишат заради ограниченото предлагане и устойчивия интерес. Най-голямо търсене има към сгради с модерни технологии, гъвкави решения и удобства, като устойчивите проекти със зелени сертификати вече постигат по-високи наеми и заетост в целия регион на Централна и Източна Европа.

„Наблюдаваме и все по-строги изисквания за интегриране на ESG стандарти, особено от международните наематели. Това води до ясно разграничаване между съвременни устойчиви сгради и остарели обекти, които не отговарят на тези критерии,“ допълва Деница Донева. В същото време наемателите оптимизират работните места спрямо броя на служителите, за да постигнат т.нар. „оживен офис“ с 50%–85% заетост – среда, която стимулира взаимодействието и креативността, без пренасищане.

Пазарът на офис площи в София е в етап на балансиран растеж, при който устойчивостта и качеството се превръщат в ключови фактори за успех. В следващите месеци ще се наблюдава както продължаващо търсене на модерни сгради, така и засилено внедряване на иновативни и устойчиви решения, които да отговорят на изискванията на наемателите и инвеститорите.

