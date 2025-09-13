Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, под надзор е на Детска педагогическа стая

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед, съобщи бТВ.
15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов, са с домашен арест.
Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетният Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.
Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.
Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #19, #28
15:12 13.09.2025
Сталин
Коментиран от #22
15:14 13.09.2025
Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абсурдни лъжи на един дежурен Защо защитаваш един хулиган
15:15 13.09.2025
ОпОп
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе те че могат- могат. Само, че първо тоя милиционер е посегнал.
Този същия е трябвало повечко бой да изяде, но понеже е шефа на ОДМВР и сега го оравят жертва.
15:15 13.09.2025
ДПС
15:20 13.09.2025
Досега
Има пострадал в болницата и четирима без наранявания.
Коментиран от #14, #15, #68
15:21 13.09.2025
Тома
Коментиран от #49
15:21 13.09.2025
Само на 15
А на 25?
15:28 13.09.2025
Стига с те лъжи от шефа до министра!!!
До коментар #7 от "Досега":Раз не е регистрирано на място, че шефа е бит - значи е бит после, на друго място. Ако имаше нещо на местото на сбиване - патрлката нямаше да се махне без арест...
Коментиран от #21, #34
15:28 13.09.2025
665
До коментар #7 от "Досега":Тоя факт няма никакво значение. Някой пияндур, като те нападне и ти се защитаваш, правото е на твоя страна.
15:30 13.09.2025
Що за родители
Коментиран от #40
15:31 13.09.2025
безработен
15:33 13.09.2025
Читател
15:34 13.09.2025
Марко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имам предложение!
Ела в бойния клуб, където тренирам чат-пат.
Ща те пусна на един 15 г/60 кг/180 см боец. Протектори на главата ти, ставите, гръбначна опора, но без протектор на коремната област.
После ще наредя на хлапето да те ритне два пъти. С кубинки или масивни маратонки на краката. 50% интензивност на удара с контрол в последна фаза на разгъването, за да елиминираме летален изход .
Първият път - отзад, без да виждаш траекторията на удара.
След като те свали ще можеш да гледаш отблизо как те рита за втори път.
И няма да се притесняваш за здравето си, линейката ще е паркирана пред залата.
Като те съживят в болницата можеш да дойдеш отново тук, за да обясняваш важно-важно как подготвен млад спортист в областта на бойните спортове нищо не може да направи на по-едър мъж, щото ръцете му били като клечки.
Съгласен?
Коментиран от #30, #61, #72, #75
15:37 13.09.2025
Ддд
Лялов просто се опитва да се прави на интересен.
Коментиран от #25
15:38 13.09.2025
Ддд
До коментар #2 от "Сталин":Никой не реве, утре спокойно може да си ти. Ама няма да разберем да ти се присмиваме. Няма и да си кажеш.
15:41 13.09.2025
Гост
Стига сте го крили тоя милиционер в болницата и го покажете да го видим какви са му пораженията! Може да седи там без да му има нищо и да си пие ракията с шефа на болницата.... или да е паднал по стълбите, като се е прибирал! Въобще целия случай яко смърди и ако не бяха камерите, момчетата щяха да гният в ареста и затвора години наред!
Коментиран от #26
15:41 13.09.2025
На 15 не се ли води
От 16 до 18 си непълнолетен.
Коментиран от #29, #31
15:41 13.09.2025
За да отчитат
До коментар #20 от "Ддд":Дейност и да правят хората на маймуни.
15:41 13.09.2025
Егати селския
15:43 13.09.2025
Мишо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе,да не се случва теб да те ритат такива дечица...
15:44 13.09.2025
Ддд
До коментар #24 от "На 15 не се ли води":От 14-18 са непълнолетни.
Малолетните са до навършване на 14.
Коментиран от #37
15:45 13.09.2025
Кит
До коментар #24 от "На 15 не се ли води":Непълнолетни по българското законодателство са лицата между 14-18.
15:48 13.09.2025
Модерен
15:48 13.09.2025
Ддд
Коментиран от #63
15:49 13.09.2025
Шопо
До коментар #14 от "Стига с те лъжи от шефа до министра!!!":МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Коментиран от #38
15:49 13.09.2025
Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "Там в затвора":Абсолютно. И после да го уволнят. Тоя не става за шеф на полицията.
15:50 13.09.2025
Шопо
Коментиран от #53
15:50 13.09.2025
И така да е,
До коментар #29 от "Ддд":това не променя факта, че непълнолетен криминален престъпник, посегнал с два удара срещу лице от органите на реда.
Коментиран от #48, #54, #67
15:50 13.09.2025
Ддд
До коментар #34 от "Шопо":Така говорят всички престъпници за МВР, Съд и прокуратура. :))))))))))))))))))))))))
Коментиран от #42
15:51 13.09.2025
Боруна ЛОМ
Коментиран от #43, #44, #56, #82
15:51 13.09.2025
По точно
До коментар #16 от "Що за родители":Не са виновни родителите, а предаванията от Народното събрание. Само ругатни, обиди, блъсканици и всякакви други простотии, извършвани от елита на нацията.
15:51 13.09.2025
Шопо
До коментар #38 от "Ддд":Това е констатация на база на конкрети факти, ако мислиш че е клевета викай ме у съдо !
МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Коментиран от #47
15:53 13.09.2025
МВР - Ново Начало
До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":Жена му каза че е 130 кг. Мазен сикаджия
15:54 13.09.2025
Ддд
До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":Така и не разбрах, според фантазиите на кого , 15 годишния е съборил началника на земята?
Фантазии и дрънканици на хора които не са били там.
15:54 13.09.2025
По всички закони на физиката
15:55 13.09.2025
234435
До коментар #9 от "Там в затвора":Както на тебе ли?! Личи си,че доста си запознат!Сигурно си бил най-красивата певица в Пазарджишкия!
15:56 13.09.2025
Гост
До коментар #37 от "И така да е,":Не си "орган на реда" след шише ракия, дерибейсстващ по средата на кръстовището!
Да вкарат в ареста милиционера и приятеля му за самоуправство!
Това, че са милиционер и негов ппиятел не означава, че са "оперирани" от наказателно преследване!
15:56 13.09.2025
Здрасти
До коментар #8 от "Тома":Работата на полицията не е да те пази теб - прочети закона, много хора се изненадват - работата и е единствено да пази властта и да гарантира нейното прилагане.
15:57 13.09.2025
Ехааааааа
Коментиран от #55
15:57 13.09.2025
На Любен Дилов - синът му
15:58 13.09.2025
Петното ще им
Където и да отидат, ще бъдат сочени с пръст и отхвърляни.
Кой каквото си е надробил ще сърба.
Коментиран от #60
16:00 13.09.2025
Промяна
До коментар #36 от "Шопо":ШОПО ЩО ТОВА МОМЧЕ НЕ ТЕ ПРЕБИЕ ТЕБ И ТОГАВА ДА ВИДИМ
16:00 13.09.2025
Гост
До коментар #37 от "И така да е,":Да не се окаже, че милиционера и приятеля му налитат да бият 15 годишен, че тогава и 10 години затвор им е малко!?
Що още крият милиционера в русенската болница при аверие му, а не е преместен в МВР болница!? Какво толкова "секретно" има в случая, който засмърдя от всякъде!
Коментиран от #69
16:01 13.09.2025
Шопо
До коментар #50 от "Ехааааааа":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
16:01 13.09.2025
Кит
До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":Ударът е нанесен с пълна сила, с крак и точно в областта между черния дроб и бъбреците. Нанесен е отзад, без всякакъв шанс човекът да се защити.
Такъв удар може да свали всеки. При лошо стечение може да убие.
Стой кротко.
Коментиран от #59, #64, #65
16:01 13.09.2025
Циник
16:02 13.09.2025
Град Козлодуй
16:02 13.09.2025
Циник
До коментар #19 от "Марко":В кой боен клуб тренира това дете? Не се заяждам, питам? Едно свестно разследване отдавна да има тия отговори.
Коментиран от #77
16:04 13.09.2025
Учуден
16:04 13.09.2025
"Детенцето"
До коментар #33 от "Ддд":е удряло с бокс по бъбреците на ст.комисаря явно.Независимо колко е корумпирано ченгето,този малък дегенерат трябва да си получи заслуженото!
Коментиран от #66, #78, #79
16:05 13.09.2025
Гост
До коментар #56 от "Кит":Мноооого филми гледаш от Холивуд!
Така ли ги "сваля" и "убива" там 50 килограмовия Брус Лий....
Коментиран от #71
16:05 13.09.2025
234435
До коментар #56 от "Кит":Пиян човек -може да предизвика само скандал и бой! Тоя е бил неадекватен-ти ми говориш-да се защитава......Ама шамари може да удря?!Нали?!
16:05 13.09.2025
Шопо
До коментар #37 от "И така да е,":Полицая е полицай когато е на работа, у кръчмата е обикновен пияндурник.
16:08 13.09.2025
Боруна Лом
До коментар #7 от "Досега":ОТ КЪДЕ ЗНАЕШ ,ЧЕ НЕ Е СИМУЛАЦИЯ НА ПИЯНОТО ЧЕНГЕ
16:10 13.09.2025
Кит
До коментар #54 от "Гост":Поредният, който не е разбрал, че по четирите смазани от бой дечица няма никакви травми от побоя, а един полицай е в спешното след животоспасяваща операция...
Коментиран от #76
16:11 13.09.2025
МВР служител
16:12 13.09.2025
Кит
До коментар #64 от "Гост":Впечатленията ми за тези неща не са от Холивуд, но ти си свободен да фантазираш каквото ти е угодно.
Коментиран от #73
16:13 13.09.2025
Столичанин
До коментар #71 от "Кит":Теб те знаем.....! Само не знаехме,че си и патолог!Брей какви екземпляри растът по села и паланки.......
16:16 13.09.2025
Име
16:16 13.09.2025
Шопо
До коментар #19 от "Марко":Ела в бойния клуб, където тренирам ?
Твоя „боен“ клуб е училище за спортни танци !
Ела ми на улицата
Коментиран от #80
16:17 13.09.2025
Гост
До коментар #69 от "Кит":Ти как разбра, че "нямат" травми момчетата!?
Присъства на боя ли, познаваш ли ги или какво...
Ами той и приятеля на милиционера няма, а налита пръв на бой!
16:17 13.09.2025
Кит
До коментар #61 от "Циник":Не познавам "детето" / което следващия месец ще навърши 16, направо сукалче си е/ и не знам къде тренира, но попитай чичо му, той сподели това инфо в едно интервю по повод инцидента.
16:19 13.09.2025
Боруна Лом
До коментар #63 от ""Детенцето"":Днес ЯВНО ще вали!......Така казаха!
Коментиран от #81
16:19 13.09.2025
Уф,самият полицейски шеф казва,че е пъти
До коментар #63 от ""Детенцето"":Не казва,че е ритан.Но ти разбира се знаеш по-добре.
16:21 13.09.2025
Марко от Драбоя
До коментар #75 от "Шопо":Абе кажи си направо,че ходиш на спортни танци!Не се срамувай-нищо срамно няма в това!А на улицата ще ми покажеш каква е стъпката "па-дьо-дьо"........
16:22 13.09.2025
Боруна Лом
До коментар #78 от "Боруна Лом":НЕ МЕ КОПИРАЙ!
16:25 13.09.2025
Боруна Лом
До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":СПРИ ДА МЕ КОПИРАШ. ОТПАДЪК
16:26 13.09.2025