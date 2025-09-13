Новини
Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, под надзор е на Детска педагогическа стая

Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, под надзор е на Детска педагогическа стая

13 Септември, 2025 15:10 1 594 82

  • станислав-
  • николай кожухаров-
  • жулиен кязимов-
  • кирил гочев-
  • виктор иванов

Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов са под домашен арест

Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, под надзор е на Детска педагогическа стая - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед, съобщи бТВ.

15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов, са с домашен арест.

Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетният Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.

Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.


  • 1 Последния Софиянец

    30 16 Отговор
    Тези дечица с ръце като клечки не могат да нанесат сериозен удар на 100 килограмов полицай.Абсурдно обвинение.

    Коментиран от #3, #4, #19, #28

    15:12 13.09.2025

  • 2 Сталин

    45 18 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    Коментиран от #22

    15:14 13.09.2025

  • 3 Промяна

    25 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсурдни лъжи на един дежурен Защо защитаваш един хулиган

    15:15 13.09.2025

  • 4 ОпОп

    27 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе те че могат- могат. Само, че първо тоя милиционер е посегнал.
    Този същия е трябвало повечко бой да изяде, но понеже е шефа на ОДМВР и сега го оравят жертва.

    15:15 13.09.2025

  • 5 ДПС

    9 1 Отговор
    Детска Пед. Стая

    15:20 13.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Досега

    13 22 Отговор
    фактите не са в полза на побойниците.
    Има пострадал в болницата и четирима без наранявания.

    Коментиран от #14, #15, #68

    15:21 13.09.2025

  • 8 Тома

    30 7 Отговор
    Щом този к.елеш е набил началника на полицията как тогава полицията ще ни пази от такива на улицата.Ако не могат закривай

    Коментиран от #49

    15:21 13.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само на 15

    12 13 Отговор
    и вече с криминално досие.
    А на 25?

    15:28 13.09.2025

  • 14 Стига с те лъжи от шефа до министра!!!

    22 9 Отговор

    До коментар #7 от "Досега":

    Раз не е регистрирано на място, че шефа е бит - значи е бит после, на друго място. Ако имаше нещо на местото на сбиване - патрлката нямаше да се махне без арест...

    Коментиран от #21, #34

    15:28 13.09.2025

  • 15 665

    13 8 Отговор

    До коментар #7 от "Досега":

    Тоя факт няма никакво значение. Някой пияндур, като те нападне и ти се защитаваш, правото е на твоя страна.

    15:30 13.09.2025

  • 16 Що за родители

    13 15 Отговор
    са тези, които са го възпитавали?

    Коментиран от #40

    15:31 13.09.2025

  • 17 безработен

    12 4 Отговор
    Какви бодикамери кат онея не са били официално наработа

    15:33 13.09.2025

  • 18 Читател

    15 6 Отговор
    А дали някой друг не го е отупал малко заради нещо не законно.Не напразно не е искал да се докладва случая.

    15:34 13.09.2025

  • 19 Марко

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имам предложение!
    Ела в бойния клуб, където тренирам чат-пат.
    Ща те пусна на един 15 г/60 кг/180 см боец. Протектори на главата ти, ставите, гръбначна опора, но без протектор на коремната област.
    После ще наредя на хлапето да те ритне два пъти. С кубинки или масивни маратонки на краката. 50% интензивност на удара с контрол в последна фаза на разгъването, за да елиминираме летален изход .
    Първият път - отзад, без да виждаш траекторията на удара.
    След като те свали ще можеш да гледаш отблизо как те рита за втори път.
    И няма да се притесняваш за здравето си, линейката ще е паркирана пред залата.
    Като те съживят в болницата можеш да дойдеш отново тук, за да обясняваш важно-важно как подготвен млад спортист в областта на бойните спортове нищо не може да направи на по-едър мъж, щото ръцете му били като клечки.
    Съгласен?

    Коментиран от #30, #61, #72, #75

    15:37 13.09.2025

  • 20 Ддд

    9 9 Отговор
    За какво са сведения от полицаите и боди камерите? В случая тях ги е нямало при самата свада.
    Лялов просто се опитва да се прави на интересен.

    Коментиран от #25

    15:38 13.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ддд

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Никой не реве, утре спокойно може да си ти. Ама няма да разберем да ти се присмиваме. Няма и да си кажеш.

    15:41 13.09.2025

  • 23 Гост

    15 8 Отговор
    Дори на мъглявите кадри се вижда как милиционера с плика с доматите в ръце налита са бие едно от момчетата, та естествено 15 годишния ще защити приятеля си така, както може с голи юмруци! Невъзможно е 50 килограмов, 15 годишен да причини такива травми с 2 удара на 130 килограмов, дори да се казва Брус Лий!
    Стига сте го крили тоя милиционер в болницата и го покажете да го видим какви са му пораженията! Може да седи там без да му има нищо и да си пие ракията с шефа на болницата.... или да е паднал по стълбите, като се е прибирал! Въобще целия случай яко смърди и ако не бяха камерите, момчетата щяха да гният в ареста и затвора години наред!

    Коментиран от #26

    15:41 13.09.2025

  • 24 На 15 не се ли води

    8 4 Отговор
    малолетен?
    От 16 до 18 си непълнолетен.

    Коментиран от #29, #31

    15:41 13.09.2025

  • 25 За да отчитат

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ддд":

    Дейност и да правят хората на маймуни.

    15:41 13.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Егати селския

    8 3 Отговор
    Цирк. Затова ли ни занимавате 20 дни?

    15:43 13.09.2025

  • 28 Мишо

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе,да не се случва теб да те ритат такива дечица...

    15:44 13.09.2025

  • 29 Ддд

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "На 15 не се ли води":

    От 14-18 са непълнолетни.
    Малолетните са до навършване на 14.

    Коментиран от #37

    15:45 13.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кит

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "На 15 не се ли води":

    Непълнолетни по българското законодателство са лицата между 14-18.

    15:48 13.09.2025

  • 32 Модерен

    9 11 Отговор
    15 г защитаващ си личното пространство в летящо БМВ в 1 ч посред нощ, биещи който си реши

    15:48 13.09.2025

  • 33 Ддд

    8 9 Отговор
    15 годишния му е дошла силата заради тримата по големи от него. И както с е разбира, подло е ударил шефа на полицията отзад в гръб докато е разтървавал другите. Колко да е мъж, малка ку%.вичка от сега, удря в гръб.

    Коментиран от #63

    15:49 13.09.2025

  • 34 Шопо

    16 6 Отговор

    До коментар #14 от "Стига с те лъжи от шефа до министра!!!":

    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    Коментиран от #38

    15:49 13.09.2025

  • 35 Евгени от Алфапласт

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Там в затвора":

    Абсолютно. И после да го уволнят. Тоя не става за шеф на полицията.

    15:50 13.09.2025

  • 36 Шопо

    14 9 Отговор
    Момче вдигни главата ти си герой, малко сте ги били тия.

    Коментиран от #53

    15:50 13.09.2025

  • 37 И така да е,

    6 11 Отговор

    До коментар #29 от "Ддд":

    това не променя факта, че непълнолетен криминален престъпник, посегнал с два удара срещу лице от органите на реда.

    Коментиран от #48, #54, #67

    15:50 13.09.2025

  • 38 Ддд

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Шопо":

    Така говорят всички престъпници за МВР, Съд и прокуратура. :))))))))))))))))))))))))

    Коментиран от #42

    15:51 13.09.2025

  • 39 Боруна ЛОМ

    10 5 Отговор
    Смятайте какъв "комисар" е-щом 15 г. Дете го е свалио с два удара.Тоя трябва да е бил пиян на кирка!Като го гледам около 110 кг.е......Смятайте как това дете поваля 110 кг. "мъж"........Трагедия е физ. и психическа подготовка в МВР.Еле пък на торбясалите "Началници".....Нямам думи!

    Коментиран от #43, #44, #56, #82

    15:51 13.09.2025

  • 40 По точно

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Що за родители":

    Не са виновни родителите, а предаванията от Народното събрание. Само ругатни, обиди, блъсканици и всякакви други простотии, извършвани от елита на нацията.

    15:51 13.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Шопо

    10 5 Отговор

    До коментар #38 от "Ддд":

    Това е констатация на база на конкрети факти, ако мислиш че е клевета викай ме у съдо !
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    Коментиран от #47

    15:53 13.09.2025

  • 43 МВР - Ново Начало

    9 5 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":

    Жена му каза че е 130 кг. Мазен сикаджия

    15:54 13.09.2025

  • 44 Ддд

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":

    Така и не разбрах, според фантазиите на кого , 15 годишния е съборил началника на земята?
    Фантазии и дрънканици на хора които не са били там.

    15:54 13.09.2025

  • 45 По всички закони на физиката

    6 6 Отговор
    Не е възможно 50кг хлапе да потроши 120кг мъж. Това всичко е тъпа постановка.

    15:55 13.09.2025

  • 46 234435

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Там в затвора":

    Както на тебе ли?! Личи си,че доста си запознат!Сигурно си бил най-красивата певица в Пазарджишкия!

    15:56 13.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "И така да е,":

    Не си "орган на реда" след шише ракия, дерибейсстващ по средата на кръстовището!
    Да вкарат в ареста милиционера и приятеля му за самоуправство!
    Това, че са милиционер и негов ппиятел не означава, че са "оперирани" от наказателно преследване!

    15:56 13.09.2025

  • 49 Здрасти

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Работата на полицията не е да те пази теб - прочети закона, много хора се изненадват - работата и е единствено да пази властта и да гарантира нейното прилагане.

    15:57 13.09.2025

  • 50 Ехааааааа

    6 4 Отговор
    15 годишният ли точно нанесе тези жестоки удари??? С ръка??? Хм, да видим дали плуват корабчета? Прокуратурата не се ли води по безспорни доказателства? Явно не

    Коментиран от #55

    15:57 13.09.2025

  • 51 На Любен Дилов - синът му

    3 2 Отговор
    Като порасне милиционер да го вземат бие здраво.

    15:58 13.09.2025

  • 52 Петното ще им

    3 5 Отговор
    остане за цял живот и нищо не може да го изтрие. Плюс криминално досие в полицията.
    Където и да отидат, ще бъдат сочени с пръст и отхвърляни.
    Кой каквото си е надробил ще сърба.

    Коментиран от #60

    16:00 13.09.2025

  • 53 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    ШОПО ЩО ТОВА МОМЧЕ НЕ ТЕ ПРЕБИЕ ТЕБ И ТОГАВА ДА ВИДИМ

    16:00 13.09.2025

  • 54 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "И така да е,":

    Да не се окаже, че милиционера и приятеля му налитат да бият 15 годишен, че тогава и 10 години затвор им е малко!?
    Що още крият милиционера в русенската болница при аверие му, а не е преместен в МВР болница!? Какво толкова "секретно" има в случая, който засмърдя от всякъде!

    Коментиран от #69

    16:01 13.09.2025

  • 55 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ехааааааа":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    16:01 13.09.2025

  • 56 Кит

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":

    Ударът е нанесен с пълна сила, с крак и точно в областта между черния дроб и бъбреците. Нанесен е отзад, без всякакъв шанс човекът да се защити.
    Такъв удар може да свали всеки. При лошо стечение може да убие.
    Стой кротко.

    Коментиран от #59, #64, #65

    16:01 13.09.2025

  • 57 Циник

    4 2 Отговор
    Щом 15-годишни с ръце като на щиглец пребиват масивни полицаи значи здраво сме я закъсали. Я им вдигнете заплатите на хората поне...

    16:02 13.09.2025

  • 58 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Толкова рев за един пияница-дето ако бе мирно седяло-не би чудо видяло! Къдравата Сю е толкова некадърен за този пост-колкото и Тиквата за мин.председател! Проблема е,че МВР - КРИЕ ИСТИНАТА! До кога ще ги търпим тея?!Заплатите им вдигнаха-и пак същото.....Никакво ниво-никаква промяна в МВР! Накрая сложете Шиши за министър-да им покаже-кон боб яде ли!

    16:02 13.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Циник

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Марко":

    В кой боен клуб тренира това дете? Не се заяждам, питам? Едно свестно разследване отдавна да има тия отговори.

    Коментиран от #77

    16:04 13.09.2025

  • 62 Учуден

    6 1 Отговор
    Щом едно шефче може да повлияе дали даден инцидент да се отбелязва в полицейските протоколи, колко ли други такива изобщо не са отразени? В случая самата полиция първоначално прикрива престъплението по заповед на шефа.

    16:04 13.09.2025

  • 63 "Детенцето"

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ддд":

    е удряло с бокс по бъбреците на ст.комисаря явно.Независимо колко е корумпирано ченгето,този малък дегенерат трябва да си получи заслуженото!

    Коментиран от #66, #78, #79

    16:05 13.09.2025

  • 64 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Кит":

    Мноооого филми гледаш от Холивуд!
    Така ли ги "сваля" и "убива" там 50 килограмовия Брус Лий....

    Коментиран от #71

    16:05 13.09.2025

  • 65 234435

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кит":

    Пиян човек -може да предизвика само скандал и бой! Тоя е бил неадекватен-ти ми говориш-да се защитава......Ама шамари може да удря?!Нали?!

    16:05 13.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "И така да е,":

    Полицая е полицай когато е на работа, у кръчмата е обикновен пияндурник.

    16:08 13.09.2025

  • 68 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Досега":

    ОТ КЪДЕ ЗНАЕШ ,ЧЕ НЕ Е СИМУЛАЦИЯ НА ПИЯНОТО ЧЕНГЕ

    16:10 13.09.2025

  • 69 Кит

    1 6 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    Поредният, който не е разбрал, че по четирите смазани от бой дечица няма никакви травми от побоя, а един полицай е в спешното след животоспасяваща операция...

    Коментиран от #76

    16:11 13.09.2025

  • 70 МВР служител

    4 0 Отговор
    "Прокуратурата" да види, че се управлява от престъпник и престъпници ВСС. Тогава да се занимава да се занимава с гражданите. Тази институция е узурпирана от служители, които нямат право да бъдат нито главен прокурор, нито ВСС. Сарафов и ВСС са никои, могат да бъдат изхвърлени с шут, както и трябва да се направи

    16:12 13.09.2025

  • 71 Кит

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    Впечатленията ми за тези неща не са от Холивуд, но ти си свободен да фантазираш каквото ти е угодно.

    Коментиран от #73

    16:13 13.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Столичанин

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Кит":

    Теб те знаем.....! Само не знаехме,че си и патолог!Брей какви екземпляри растът по села и паланки.......

    16:16 13.09.2025

  • 74 Име

    3 0 Отговор
    Да не би шефа на полицията да го е била жена му в къщи след кавгата?

    16:16 13.09.2025

  • 75 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Марко":

    Ела в бойния клуб, където тренирам ?
    Твоя „боен“ клуб е училище за спортни танци !
    Ела ми на улицата

    Коментиран от #80

    16:17 13.09.2025

  • 76 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #69 от "Кит":

    Ти как разбра, че "нямат" травми момчетата!?
    Присъства на боя ли, познаваш ли ги или какво...
    Ами той и приятеля на милиционера няма, а налита пръв на бой!

    16:17 13.09.2025

  • 77 Кит

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Циник":

    Не познавам "детето" / което следващия месец ще навърши 16, направо сукалче си е/ и не знам къде тренира, но попитай чичо му, той сподели това инфо в едно интервю по повод инцидента.

    16:19 13.09.2025

  • 78 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от ""Детенцето"":

    Днес ЯВНО ще вали!......Така казаха!

    Коментиран от #81

    16:19 13.09.2025

  • 79 Уф,самият полицейски шеф казва,че е пъти

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от ""Детенцето"":

    Не казва,че е ритан.Но ти разбира се знаеш по-добре.

    16:21 13.09.2025

  • 80 Марко от Драбоя

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Шопо":

    Абе кажи си направо,че ходиш на спортни танци!Не се срамувай-нищо срамно няма в това!А на улицата ще ми покажеш каква е стъпката "па-дьо-дьо"........

    16:22 13.09.2025

  • 81 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Боруна Лом":

    НЕ МЕ КОПИРАЙ!

    16:25 13.09.2025

  • 82 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна ЛОМ":

    СПРИ ДА МЕ КОПИРАШ. ОТПАДЪК

    16:26 13.09.2025