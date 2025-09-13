Прокуратурата: Станислав е нанесъл два удара на Кожухаров, под надзор е на Детска педагогическа стая

След 13-часово заседание Апелативният съд във Велико Търново промени мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми по делото за побоя над директора на полицията в Русе и неговия съсед, съобщи бТВ.

15-годишният Станислав Александров вече е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая, а останалите трима – Жулиен Кязимов, Кирил Гочев и Виктор Иванов, са с домашен арест.

Прокуратурата посочи, че според данните от експертизите и свидетелите именно непълнолетният Станислав е нанесъл два удара върху старши комисар Николай Кожухаров и му е причинил телесно увреждане.

Според защитата му обаче той дори не е привлечен като обвиняем. В съдебна зала късно вчера прокуратурата предостави нови доказателства, сред които и показанията на старши комисар Кожухаров. Защитата на младежите обаче твърди, че в документите липсват доклади на полицейските екипи и записи от боди камерите.