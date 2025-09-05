Един от задържаните за побоя над полицейския шеф от Русе – израснал без родители

Соченият за бияч на полицейския шеф от Русе Николай Кожухаров се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният Станислав А.
Това разкри "Нова телевизия".
Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.
Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.
От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на ст. ком. Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мьрсуль + разбойко ❤️💋
15:09 05.09.2025
2 Някакви
Коментиран от #44
15:09 05.09.2025
3 Тома
Коментиран от #6
15:09 05.09.2025
4 Ъхъ
15:10 05.09.2025
5 Фен
15:12 05.09.2025
6 Рафи Бохосян
До коментар #3 от "Тома":Ти май си запознат с болките от мъжката любов? Имаш стара травма!
Коментиран от #37
15:12 05.09.2025
7 Фермата 1984 🐷🐷
Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.
15:13 05.09.2025
8 Трол
15:14 05.09.2025
9 Мдаа
15:15 05.09.2025
10 М-о
15:17 05.09.2025
11 При самозащита е точно така
15:17 05.09.2025
12 Кристин Рeтaрд ЕЦБ
15:18 05.09.2025
13 Иви
15:19 05.09.2025
14 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Истината вече си проправи път, след хилядите версии на милиционерското ОПГ.
Милиционера, който покри убийството на журналистката Виктория Маринова, разследвала за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, е бил пиян на мотика и се е правил на мyтpa пред младежите около полунощ, но всичко се е разминало леко. След 5 часа се връща пребит - от кого ?
Коментиран от #20
15:20 05.09.2025
15 Видео запис искаме от дрифта
15:20 05.09.2025
16 Никой
Верно - са били 3-ма. Ни да така - ни така. Да не ти се случва - верно са агресивни младите.
Коментиран от #22, #27
15:21 05.09.2025
17 А бе
Коментиран от #41
15:21 05.09.2025
18 Прогноза
15:21 05.09.2025
19 А доказано ли е че
15:24 05.09.2025
20 Хе хе
До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Буци каза, че е битов инцидент, явно жена му го е пердашила хе хе хе
15:24 05.09.2025
21 И Киев е Руски
Коментиран от #28
15:25 05.09.2025
22 Ади
До коментар #16 от "Никой":Моля те преведи това което си написал
Коментиран от #43
15:26 05.09.2025
23 НРБ
15:27 05.09.2025
25 404
15:29 05.09.2025
26 Асен
15:29 05.09.2025
27 УжасТ
До коментар #16 от "Никой":От много тактика си пропуснал уроците по български език.
15:29 05.09.2025
28 Ако
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Бяха набили обикновен човек ,щях да съм съгласен с теб ,но сега да пускат момчетата,свършили са добро дело без да искат
Коментиран от #35
15:29 05.09.2025
29 дрифтирали из центъра на Русе
Коментиран от #31, #34
15:30 05.09.2025
30 Ще става и по лошо
Коментиран от #38
15:32 05.09.2025
31 И Киев е Руски
До коментар #29 от "дрифтирали из центъра на Русе":Не заслужаваш дори да ти се изп..я в мутра..а
15:33 05.09.2025
32 Опааа
15:33 05.09.2025
33 Историк
15:34 05.09.2025
34 Сега
До коментар #29 от "дрифтирали из центъра на Русе":Точно си го написал ,но трябваше да добавиш ,на пияния директор
15:35 05.09.2025
35 И Киев е Руски
До коментар #28 от "Ако":АКО бяха изнаси...и май . Ти на кой щеше да се обадиш А .семпъл зародиш
15:37 05.09.2025
36 Страшни и ужасяващи разкрития
Битият шеф на МВР-Русе е бил пиян. Били са в заведение на Мацола от СИК с човек на Мацола на име Цоко, единият бияч е служител в същото завдение. Мацола е изкупил чрез жена си бизнеса с дрехите “Шервино” на Мис Бикини от Барселонагейт, за да я спаси от прокуратурата в Испания‼️
МВР Русе Мацола СИК БойкоБорисов МисБикини Барселонагейт
ВОНИ ЛИ? На мен ми вони отдалеч! А на ВАС, скъпи приятели!
Коментиран от #46
15:37 05.09.2025
37 наДървени въглища
До коментар #6 от "Рафи Бохосян"::- ) хахха
15:38 05.09.2025
38 404
До коментар #30 от "Ще става и по лошо":А вас клошарите кво да ви прА Им
15:38 05.09.2025
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" СИЛНИЯ МЪЖ С БУХАЛКАТА И ЧЕРВЕНОТО ФЕРАРИ"
.....
СТАНАХА ЖЕРТВИ
НА СИЛНИ МОМЧЕТА С БУХАЛКИ И СТАРА КОЛА
......
ГОЛЯМ КЕФ :))
ДАНО ИМ СЕ СЛУЧВА ПО ЧЕСТО
15:40 05.09.2025
40 От пресконференцията снощи на Митов
Коментиран от #42
15:41 05.09.2025
41 наДървени въглища
До коментар #17 от "А бе":И аз това се питам.
15:42 05.09.2025
42 404
До коментар #40 от "От пресконференцията снощи на Митов":И теб щеше да те върнем от където си излезнал но не МОЕШ да се побереш пораснал си а разкритието е Малко за такива тюФлеци като т.Б
15:44 05.09.2025
43 наДървени въглища
До коментар #22 от "Ади":Ще трябва Пицилист ф облъстъ :-)
15:44 05.09.2025
44 Чочо
До коментар #2 от "Някакви":Защото е непълнолетен.
15:45 05.09.2025
45 Васил
15:47 05.09.2025
46 Дедо ви...
До коментар #36 от "Страшни и ужасяващи разкрития":Точно и ясно. А бе как всички всички сайтове това публикуват това само тук се правят на не резбрали?!?!?!! Едно такова кафяво рядко разровиш ли го се размирисва....
15:49 05.09.2025
47 Тонев
15:50 05.09.2025