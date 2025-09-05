Новини
Един от задържаните за побоя над полицейския шеф от Русе – израснал без родители

5 Септември, 2025 15:06 1 697 47

  • николай кожухаров-
  • русе-
  • биячи-
  • полиция

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата

Един от задържаните за побоя над полицейския шеф от Русе – израснал без родители - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Соченият за бияч на полицейския шеф от Русе Николай Кожухаров се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният Станислав А.

Това разкри "Нова телевизия".

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на ст. ком. Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мьрсуль + разбойко ❤️💋

    13 1 Отговор
    с мьжа ми ще го гледаме

    15:09 05.09.2025

  • 2 Някакви

    18 1 Отговор
    имена . А защо на единия се крие фамилното име ?

    Коментиран от #44

    15:09 05.09.2025

  • 3 Тома

    20 5 Отговор
    Непълнолетното момче още не знае какво нещо е мъжката любов и как боли.Но живота е пред него в килията на бай Ставри

    Коментиран от #6

    15:09 05.09.2025

  • 4 Ъхъ

    19 1 Отговор
    В затвора ще има и мами и татковци!

    15:10 05.09.2025

  • 5 Фен

    18 14 Отговор
    А полицайчето, дето се е прибирало в 5 сутринта, дали са го тествали за субстанции?

    15:12 05.09.2025

  • 6 Рафи Бохосян

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Ти май си запознат с болките от мъжката любов? Имаш стара травма!

    Коментиран от #37

    15:12 05.09.2025

  • 7 Фермата 1984 🐷🐷

    25 5 Отговор
    Полицията е извикана на мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Извършено е и претърсване на колата на младежите. Никой не е бил задържан и Кожухаров не е имал претенции.
    Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
    ⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.

    15:13 05.09.2025

  • 8 Трол

    2 16 Отговор
    Това дете е имало нерадостно детство и трябва да проявим разбиране към него.

    15:14 05.09.2025

  • 9 Мдаа

    13 7 Отговор
    Колко бързо им разпространиха имената, за разлика от други случаи.

    15:15 05.09.2025

  • 10 М-о

    19 1 Отговор
    САМО ВЪПРОС: КОЙ РАЗБИ ТАЗИ ХУБАВА ДЪРЖАВА, ПА КОЙ ЩЕ Я ОПРАВИ ИЛИ ПОДАРИ НЯКОМУ ДОКРАЙ!!! ВСИЧКО ТУК СЕ ИЗВРАТИ

    15:17 05.09.2025

  • 11 При самозащита е точно така

    5 6 Отговор
    (настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата) Абсолютно.

    15:17 05.09.2025

  • 12 Кристин Рeтaрд ЕЦБ

    6 16 Отговор
    Щом е израстнал без баща, животът го е наказал достатъчно. Пуснете момчето да си ходи у дома и да си доучи образованието, бъдете хора на първо място. За една полицейска мутра, толкова шум и унижощени млади животи - не го разбирам това!

    15:18 05.09.2025

  • 13 Иви

    10 4 Отговор
    Всичко се корени в детството, примера и възпитанието на родителите. Ако е расло без любов и уважение и видяло боища, разправии и мизерия това е резултатът. Озлобени, озверели, неуки деца. Поведението им крещи като вик за помощ, но не за всички има правилен път.

    15:19 05.09.2025

  • 14 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    12 4 Отговор
    Това разкри "Нова телевизия" на npaceто и домуза ... 🤣🤣🤣
    Истината вече си проправи път, след хилядите версии на милиционерското ОПГ.
    Милиционера, който покри убийството на журналистката Виктория Маринова, разследвала за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, е бил пиян на мотика и се е правил на мyтpa пред младежите около полунощ, но всичко се е разминало леко. След 5 часа се връща пребит - от кого ?

    Коментиран от #20

    15:20 05.09.2025

  • 15 Видео запис искаме от дрифта

    19 2 Отговор
    И последващото действие на полицая. Не ни интересува коя е била баба му нито къде е работил.

    15:20 05.09.2025

  • 16 Никой

    3 1 Отговор
    Как може да те набият - един келеш се опита на мен - ама то има - тактика - изкарах го на Цариградско - тоест поканих го на ринга на Цариградско - там хвърчат колите. Печели този от вътрешна та страна - от тротоара - който е по-близо.

    Верно - са били 3-ма. Ни да така - ни така. Да не ти се случва - верно са агресивни младите.

    Коментиран от #22, #27

    15:21 05.09.2025

  • 17 А бе

    21 3 Отговор
    Кажете истината защо е бито ченгето ,стига сте манипулирали хората

    Коментиран от #41

    15:21 05.09.2025

  • 18 Прогноза

    6 3 Отговор
    Кога са работили , кога са спестили за автомобили ... ? Е , в затвора ще попаднат на хора !

    15:21 05.09.2025

  • 19 А доказано ли е че

    6 4 Отговор
    колата е дрифтирала из центъра ? А?

    15:24 05.09.2025

  • 20 Хе хе

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Буци каза, че е битов инцидент, явно жена му го е пердашила хе хе хе

    15:24 05.09.2025

  • 21 И Киев е Руски

    3 6 Отговор
    Разстреляйте копе....та .Не позволявайте на тия метастази да се разпространяват

    Коментиран от #28

    15:25 05.09.2025

  • 22 Ади

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Моля те преведи това което си написал

    Коментиран от #43

    15:26 05.09.2025

  • 23 НРБ

    7 5 Отговор
    Мръсни улични колелета, ниско образовани и агресивни, да съсипан здравето на мъж, семеен, образован на висока позиция в държавата !!! До къде стигнахме без морал, без уважение един към друг, без елементарно възпитание ??? Сега ще съжаляват, ще се сополивят в съда и адвокатите им ще ги изкарат тежко болни....

    15:27 05.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 404

    6 2 Отговор
    Само по имената им се разбира че са с лилави венци.Бесилка за манг...те

    15:29 05.09.2025

  • 26 Асен

    1 5 Отговор
    Оставете децата на мира, сто пто полюицая ги е обиждал и псyBал долно

    15:29 05.09.2025

  • 27 УжасТ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    От много тактика си пропуснал уроците по български език.

    15:29 05.09.2025

  • 28 Ако

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Бяха набили обикновен човек ,щях да съм съгласен с теб ,но сега да пускат момчетата,свършили са добро дело без да искат

    Коментиран от #35

    15:29 05.09.2025

  • 29 дрифтирали из центъра на Русе

    3 4 Отговор
    А записи няма ли? А точно на директора ли му е работа в конфликтни ситуации да се забърква? А вие знаете ли кое ви е районното ченге

    Коментиран от #31, #34

    15:30 05.09.2025

  • 30 Ще става и по лошо

    5 1 Отговор
    Видиш ли държавен служител ,бой бой и пак бой ,винаги има защо

    Коментиран от #38

    15:32 05.09.2025

  • 31 И Киев е Руски

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "дрифтирали из центъра на Русе":

    Не заслужаваш дори да ти се изп..я в мутра..а

    15:33 05.09.2025

  • 32 Опааа

    4 1 Отговор
    Тия келеши веднага в Белене и минимум 10г.каторга! А какво става с милиционерското изчадие,което прегази майката с детето?!? Бог да прости майката!

    15:33 05.09.2025

  • 33 Историк

    2 0 Отговор
    По един контролер за четиримата и се решава проблема.

    15:34 05.09.2025

  • 34 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "дрифтирали из центъра на Русе":

    Точно си го написал ,но трябваше да добавиш ,на пияния директор

    15:35 05.09.2025

  • 35 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ако":

    АКО бяха изнаси...и май . Ти на кой щеше да се обадиш А .семпъл зародиш

    15:37 05.09.2025

  • 36 Страшни и ужасяващи разкрития

    7 0 Отговор
    На бившия евродепутат Николай Бареков който е прикачил снимки от ноща на инцидента-

    Битият шеф на МВР-Русе е бил пиян. Били са в заведение на Мацола от СИК с човек на Мацола на име Цоко, единият бияч е служител в същото завдение. Мацола е изкупил чрез жена си бизнеса с дрехите “Шервино” на Мис Бикини от Барселонагейт, за да я спаси от прокуратурата в Испания‼️

    МВР Русе Мацола СИК БойкоБорисов МисБикини Барселонагейт

    ВОНИ ЛИ? На мен ми вони отдалеч! А на ВАС, скъпи приятели!

    Коментиран от #46

    15:37 05.09.2025

  • 37 наДървени въглища

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рафи Бохосян":

    :- ) хахха

    15:38 05.09.2025

  • 38 404

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ще става и по лошо":

    А вас клошарите кво да ви прА Им

    15:38 05.09.2025

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СЪЗДАТЕЛИТЕ НА РОЛЕВИЯ МОДЕЛ НА
    " СИЛНИЯ МЪЖ С БУХАЛКАТА И ЧЕРВЕНОТО ФЕРАРИ"
    .....
    СТАНАХА ЖЕРТВИ
    НА СИЛНИ МОМЧЕТА С БУХАЛКИ И СТАРА КОЛА
    ......
    ГОЛЯМ КЕФ :))
    ДАНО ИМ СЕ СЛУЧВА ПО ЧЕСТО

    15:40 05.09.2025

  • 40 От пресконференцията снощи на Митов

    5 0 Отговор
    С думите му " Как ще биете полицай ,той не е обикновен гражданин", смисъла е " Не закачайте полицаи,всички останали са готови за отстрел"...Оставка на правителството на мафията и връщане на полицейските заплати до средната за страната.

    Коментиран от #42

    15:41 05.09.2025

  • 41 наДървени въглища

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "А бе":

    И аз това се питам.

    15:42 05.09.2025

  • 42 404

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "От пресконференцията снощи на Митов":

    И теб щеше да те върнем от където си излезнал но не МОЕШ да се побереш пораснал си а разкритието е Малко за такива тюФлеци като т.Б

    15:44 05.09.2025

  • 43 наДървени въглища

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ади":

    Ще трябва Пицилист ф облъстъ :-)

    15:44 05.09.2025

  • 44 Чочо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някакви":

    Защото е непълнолетен.

    15:45 05.09.2025

  • 45 Васил

    3 0 Отговор
    Значи майка и дете в кома - средна телесна повреда! Шефчето в стабилно състояние- тежка телесна повреда! Какво не е наред в тази държава?

    15:47 05.09.2025

  • 46 Дедо ви...

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Страшни и ужасяващи разкрития":

    Точно и ясно. А бе как всички всички сайтове това публикуват това само тук се правят на не резбрали?!?!?!! Едно такова кафяво рядко разровиш ли го се размирисва....

    15:49 05.09.2025

  • 47 Тонев

    1 0 Отговор
    Оплетоха се в лъжи като патки в кълчища! Първо той направил забележка на дрифтари докато отивал на фитнес в 05:30 ч. Ама е приет в болницата в 03:55 часа. После се появи съседа, който направил забележката. След това го били пребили пред жената и детето му. Интересно какво са правили жената и детето на улицата около 3 след полунощ? Бил си легнал след побоя, ама после отишъл в болница. Няма достоверна версия досега!

    15:50 05.09.2025