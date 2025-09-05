Един от задържаните за побоя над полицейския шеф от Русе – израснал без родители

Соченият за бияч на полицейския шеф от Русе Николай Кожухаров се казва Жулиен Кязъмов. Освен него, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров са двама негови приятели - 18-годишният Кирил Гочев и 19-годишният Виктор Иванов, както и 15-годишният Станислав А.

Това разкри "Нова телевизия".

Гочев е израснал без родители - нямал баща, а майка му починала преди 2 години. Отгледан бил от баба си. Младият мъж работел като сервитьор. Именно негова била и колата, с която групата дрифтирала из центъра на крайдунавския град.

Непълнолетното момче пък било това, което настоявало за личното си пространство и твърдяло, че не го интересува коя е жертвата.

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на ст. ком. Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация”, добавят от лечебното заведение.