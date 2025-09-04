Кметът Пенчо Милков: Директорът на полицията в Русе е в изключително тежко състояние в болницата

Шокиран и гневен съм. Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе – старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили. Това заяви кметът на Русе Пенчо Милков по повод на инцидента със старши комисар Николай Кожухаров.
По думите му Кожухаров е в изключително тежко състояние в болницата.
"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това. Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", пише още кметът.
Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва, добавя още градоначалникът на Русе.
"Като кмет на Русе заявявам категорично – няма да търпим насилие и безнаказаност. Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона. Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи", добавя още Милков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:51 04.09.2025
2 Ха ха красота
15:51 04.09.2025
3 Сульо
15:52 04.09.2025
4 Комисар Корадо Катани
15:52 04.09.2025
5 Стреляйте на месо
Сигурно са се нахвърлили с бухалки.....
Ще им се стъжни сега....
Коментиран от #7
15:53 04.09.2025
6 лежи пъшка бара мед сестрата за дирника
15:55 04.09.2025
7 Кире потника
До коментар #5 от "Стреляйте на месо":бой и второто не се връща
15:56 04.09.2025
8 Оцет Мастодонтиий
15:57 04.09.2025
9 Пич
15:57 04.09.2025
10 Сталин
15:57 04.09.2025
11 Сталин
15:58 04.09.2025
12 Българин
16:01 04.09.2025
13 Най
16:07 04.09.2025
14 Ъъъъ
Коментиран от #16
16:08 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сталин
До коментар #14 от "Ъъъъ":Ако са цигани ,значи циганите по свестни и от цървулите
16:11 04.09.2025
17 Иван Асен
16:13 04.09.2025
18 Хотели
16:13 04.09.2025
19 Русе отдавна е цигански град
16:13 04.09.2025
20 Град Симитли
Коментиран от #22
16:13 04.09.2025
21 Така, така...
16:13 04.09.2025
22 То е ясно!
До коментар #20 от "Град Симитли":В турската бръснарница. Прическа, после лакиране на ноктите.
16:16 04.09.2025
23 Предложение
16:17 04.09.2025
24 Павел пенев
16:17 04.09.2025
25 Механик
п.п.
Един съвет- проверявайте си новините. Проверявайте правилността на информацията която подавате към хората! След това си проверявайте правописа и речника които позлвате. Защото толкова сте "олекнали" от към съдържание, че повече май няма как .
(а сега изтрийте поста ми, защото дребните душици са известни с това, че са ментално ощетени, но за това пък много отмъстителни)
16:20 04.09.2025
26 Това е
16:21 04.09.2025
27 Българин
16:24 04.09.2025
28 Размиване
16:26 04.09.2025
29 хъхъ
16:26 04.09.2025