Кметът Пенчо Милков: Директорът на полицията в Русе е в изключително тежко състояние в болницата

Шокиран и гневен съм. Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе – старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили. Това заяви кметът на Русе Пенчо Милков по повод на инцидента със старши комисар Николай Кожухаров.

По думите му Кожухаров е в изключително тежко състояние в болницата.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това. Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", пише още кметът.

Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва, добавя още градоначалникът на Русе.

"Като кмет на Русе заявявам категорично – няма да търпим насилие и безнаказаност. Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона. Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи", добавя още Милков.