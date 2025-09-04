Новини
Крими »
Кметът Пенчо Милков: Директорът на полицията в Русе е в изключително тежко състояние в болницата

Кметът Пенчо Милков: Директорът на полицията в Русе е в изключително тежко състояние в болницата

4 Септември, 2025 15:50 1 759 29

  • пенчо милков-
  • русе-
  • побой-
  • директор на полицията-
  • николай кожухаров

Като кмет на Русе заявявам категорично – няма да търпим насилие и безнаказаност

Кметът Пенчо Милков: Директорът на полицията в Русе е в изключително тежко състояние в болницата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокиран и гневен съм. Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе – старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили. Това заяви кметът на Русе Пенчо Милков по повод на инцидента със старши комисар Николай Кожухаров.

По думите му Кожухаров е в изключително тежко състояние в болницата.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това. Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", пише още кметът.

Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва, добавя още градоначалникът на Русе.

"Като кмет на Русе заявявам категорично – няма да търпим насилие и безнаказаност. Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона. Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи", добавя още Милков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Дрифт с тротинетки.

    15:51 04.09.2025

  • 2 Ха ха красота

    11 5 Отговор
    КРАСОТА

    15:51 04.09.2025

  • 3 Сульо

    10 13 Отговор
    Най добрата новина

    15:52 04.09.2025

  • 4 Комисар Корадо Катани

    32 4 Отговор
    Ще се реши проблемът като почне да се гърми на месо.

    15:52 04.09.2025

  • 5 Стреляйте на месо

    23 7 Отговор
    Трябвало е да ги застреля на място.....
    Сигурно са се нахвърлили с бухалки.....
    Ще им се стъжни сега....

    Коментиран от #7

    15:53 04.09.2025

  • 6 лежи пъшка бара мед сестрата за дирника

    12 14 Отговор
    Нищо му нема. За 6000лв на месец все някоя бата ще издържи.

    15:55 04.09.2025

  • 7 Кире потника

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стреляйте на месо":

    бой и второто не се връща

    15:56 04.09.2025

  • 8 Оцет Мастодонтиий

    19 9 Отговор
    Когато пращаш маскирани бандити срещу мирно протестиращи 15 - 20 човека миналата седмица след задкулисни договорки с бандита директор на болницата виж имали бог , не го жаля съдбата си знае своето

    15:57 04.09.2025

  • 9 Пич

    29 2 Отговор
    Изводът е че няма никакъв смисъл да има закони и полиция !!! Трябва да имате лични пищови !!!

    15:57 04.09.2025

  • 10 Сталин

    18 8 Отговор
    Щом е ченге все има за какво да яде бой,еле ако е от Гроб

    15:57 04.09.2025

  • 11 Сталин

    22 1 Отговор
    Наред е кмета тая корумпирана свиня от Гроб , България започва да се движи в правилната посока

    15:58 04.09.2025

  • 12 Българин

    25 3 Отговор
    Боли нали защото е от властта, ако бе човек от народа НИЩО .Така е като се враства властта с престъпници .

    16:01 04.09.2025

  • 13 Най

    15 1 Отговор
    Лошото ,че се паднал някои от рядко читавите полицаи ,иначе 99% са за бой и другото и са по гадни и от мутрите

    16:07 04.09.2025

  • 14 Ъъъъ

    23 1 Отговор
    И защо криете че биячите са цигани а?

    Коментиран от #16

    16:08 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    Ако са цигани ,значи циганите по свестни и от цървулите

    16:11 04.09.2025

  • 17 Иван Асен

    12 0 Отговор
    Значи, посявахте толкова години безнаказаност и сега се върна по-най бруталния начин. Хубавото на лошата новина е че този път пострадал е този от когото зависи това да не се случва. Обикновените граждани са подложени всеки ден на такъв тормоз, но за тях нито кмет, нито шеф на полиция, нито министър излиза с изявление. Техните случаи остават анонимни и за това не се и оплаква, не правят забележки и се опитват някак си да оцеляват.

    16:13 04.09.2025

  • 18 Хотели

    11 2 Отговор
    До къде стигна тая държава да утрепат главния полицай на града заради забележка,на дъното в мазето -те там сме

    16:13 04.09.2025

  • 19 Русе отдавна е цигански град

    6 1 Отговор
    За съжаление ! Призрак от миналото, нула прогрес, масово хора над 70 години и циганори на тротинетки. Трагедия ! Но пък имат паметник Майка България...

    16:13 04.09.2025

  • 20 Град Симитли

    5 2 Отговор
    Министъра на вътрешните работи, Дани Тъпото+-дей?!

    Коментиран от #22

    16:13 04.09.2025

  • 21 Така, така...

    4 2 Отговор
    И този да го бият с бухалки и крикове!

    16:13 04.09.2025

  • 22 То е ясно!

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Симитли":

    В турската бръснарница. Прическа, после лакиране на ноктите.

    16:16 04.09.2025

  • 23 Предложение

    5 0 Отговор
    Дано се оправи човекът. Общ закон, споре всякакъв вид самоупрвство следва да се наказва сурово. Така ще спре ищахът на олигофренчетата да се бият.

    16:17 04.09.2025

  • 24 Павел пенев

    9 0 Отговор
    Народа е във възторг когато набият полицай, прокурор,съдия,доктор или политик. Държавата се разпада точно заради тях.

    16:17 04.09.2025

  • 25 Механик

    4 0 Отговор
    Последно, тротинеткаджии ли са били или дрифтаджии, че вече се объркахме?
    п.п.
    Един съвет- проверявайте си новините. Проверявайте правилността на информацията която подавате към хората! След това си проверявайте правописа и речника които позлвате. Защото толкова сте "олекнали" от към съдържание, че повече май няма как .
    (а сега изтрийте поста ми, защото дребните душици са известни с това, че са ментално ощетени, но за това пък много отмъстителни)

    16:20 04.09.2025

  • 26 Това е

    2 0 Отговор
    Защото добре се е справил с хулиганските прояви, с дрифтове те, с кражбите и въобще с престъпността в нашия град! Дано се оправи!

    16:21 04.09.2025

  • 27 Българин

    0 0 Отговор
    А когато биха младежите зад колоните на мин.съвет мълча като п...@ а сега плачеш като коза на дръвник и ми говориш за закон.

    16:24 04.09.2025

  • 28 Размиване

    0 0 Отговор
    Когато размиваш понятията е така. Това не е агресия, а престъпност.

    16:26 04.09.2025

  • 29 хъхъ

    0 0 Отговор
    Видях кой е този директор - ами той прилича на мутра, с гола глава и дебели златни ланци.

    16:26 04.09.2025