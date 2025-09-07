Новини
Крими »
Без промяна остава състоянието на старши комисар Николай Кожухаров

Без промяна остава състоянието на старши комисар Николай Кожухаров

7 Септември, 2025 11:11 783 28

  • николай кожухаров-
  • русе-
  • състояние-
  • полиция

Все още е в интензивното отделение на болница „Канев“

Без промяна остава състоянието на старши комисар Николай Кожухаров - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на пребития старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна. Той продължава да бъде в интензивното отделение на болница „Канев“.

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани, пише Нова телевизия.

Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията.

Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. От репортажа става ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.

Пред медиите в съдебната зала един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се. Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. „Казвам, че не ми се занимават с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсуль

    13 2 Отговор
    да беше пуукнал щеше да е по полезен

    11:13 07.09.2025

  • 2 Наблюдател

    14 2 Отговор
    Понеже наближава народното недоволство ви готвят закон за специален статус на полицията.
    Протестите ще бъдат "демократизирани", а правомощията на полицията ще бъдат "либерализирани".
    Кой разбрал, разбрал.

    Време е за Възраждане!

    11:15 07.09.2025

  • 3 Да беше ги застрелял шефа

    5 11 Отговор
    И да се потули случая

    11:15 07.09.2025

  • 4 Учен

    16 1 Отговор
    Да, още е махмурлия.

    11:18 07.09.2025

  • 5 1488

    14 1 Отговор
    и на кокошките у кокошарника на село им е ясно че бодигарда на мафията им искал нещо, а те отказали

    11:19 07.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 1 Отговор
    кви шефове на полицията имаме само ,а?кьоркютюк пияни , ги шамарят лапетиите..те добре че не са го..

    11:20 07.09.2025

  • 7 Да,бе

    10 1 Отговор
    Всичко е резултат от кадровият подбор и израстване в МВР,което е деполитизирано,ама друг път...Само,като им видиш министъра и почваш да бЕгаш...

    11:21 07.09.2025

  • 8 Тайни

    15 1 Отговор
    За тези дето не знаят този държеше част от нелегални паркинги за тирове

    11:21 07.09.2025

  • 9 Лост

    9 1 Отговор
    То и кметът на Пловдив беше в болницата с ковид,ама излезе да се снима с Борисов на стълбите на болницата.А хората ги глобяваха за не носене на маски.

    11:21 07.09.2025

  • 10 Рускиня

    7 1 Отговор
    Онзи ден бабата от UK-то умиряла мирно (така писаха факти), а милиционера не може, мъчи се явно много има да компенсира за злините и мръсотията, която е вършил.
    Няма милиционер, който да не е мръсник и то към собственият си народ, който му плаща незаслужената заплата.
    И да не изтриете те милиционерите ще са си същите.

    11:22 07.09.2025

  • 11 пешо

    8 1 Отговор
    три пионерчета и едно чавдарче пребили шефа на полицията

    11:23 07.09.2025

  • 12 Че има

    11 1 Отговор
    ли някаква диагноза и обяснение на състоянието му , че тази "информация" , че състоянието му оставало същото ? Що за балони ? Въздух !

    11:24 07.09.2025

  • 13 Марилена

    2 8 Отговор
    Жалко за всички, които са готови да оправдаят биячите извършили зверски , животозастрашаващ побой!!! Само защото не им харесва битият!!!

    Коментиран от #14

    11:25 07.09.2025

  • 14 хъхъ

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Марилена":

    А знаете ли колко има пострадали от полицейско насилие? И като се оплачете, разследването го правят други полицаи и като кажат "колегата"...до там. Колегата винаги е невинен.

    11:27 07.09.2025

  • 15 Има свидетели на опита за убийство

    1 4 Отговор
    Няма мърдане.
    Ще лежат дълго и четиримата.

    11:31 07.09.2025

  • 16 Марилена

    2 3 Отговор
    Има тежко пребит човек, които ако се съвземе цял живот ще ходи на хемодиализа !!!! Кои го е пребил така че да му спасяват бъбрека ???? И остави клишетата как се бие в полицията мен никога не са ми посягали !!! И интересно ЗАЩО???

    Коментиран от #17

    11:33 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Достакретени

    2 2 Отговор
    пишат лъжи и злобни коментари, защото си мислят, че са анонимни.
    Това си е чист опит за убийство.
    Всички го виждат.

    11:36 07.09.2025

  • 19 зрител

    1 1 Отговор
    ЧУЙТЕ ИСТИНАТА В СВОБОДЕН ГЛАС...

    11:39 07.09.2025

  • 20 Що за “човек” трябва да си

    1 6 Отговор
    за да посегнеш на началник на полицията?
    Това са зверове в човешки образ.
    Такова трябва да бъде и наказанието им.

    11:40 07.09.2025

  • 21 ВЕРСИИ МНОГО.

    5 1 Отговор
    ЗАЩО ЛЪЖАТ ЧЕ Е БИЛ НА ФИТНЕС? ЗАЩО НЕ Е ИЗВИКАЛ КОЛЕГИ? ЗАЩО Е БИЛ ПИЯН И СЕ Е РАЗПРАВЯЛ С МЛАДЕЖИТЕ. ЗАЩО ТОЧНО НА НЕГОВАТА УЛИЦА ДА НЕ ДРИФТЯТ, А НА ДРУГИТЕ МОЖЕ? НА ПИЯНИТЕ ПОЛИЦАИ ИЛИ НА ТРЕЗВИТЕ МЛАДЕЖИ ДА ВЯРВАМЕ?

    11:43 07.09.2025

  • 22 Това е опит за убийство

    0 5 Отговор
    пред свидетели отличаващ се с голяма дързост и цинизъм.
    Пострадалият е четвърти ден в болница и лекарите още се борят да го стабилизират.
    Нищо не може да оправдае такава дързост и цинизъм.
    Тежък физически труд до края на безмисления им живот, докато платят изцяло лечението и рехабилитацията на пострадалия.

    11:46 07.09.2025

  • 23 Скоро ще ги осъдят

    0 1 Отговор
    и всички които лаят тук с големите си уста ще замлъкнат като бити песове с подвити опашки.

    11:48 07.09.2025

  • 24 ПИЯНИЯ ПОЛИЦАЙ НЕ Е ПОЛИЦАЙ!

    1 0 Отговор
    ОНЯ СГАЗИ ДВЕ МОМИЧЕТА А ПОЛИЦАЙКАТА МУ НОСИ СТЪЛБА ДА СЕ ПРИБЕРЕ, НАСПИ И ИЗТРЕЗНЕЕ.

    11:50 07.09.2025

  • 25 Няма нито едно

    0 1 Отговор
    смекчаващо вината обстоятелство.
    Всички много добре са разбирали какво вършат и въпреки това са продължили вместо да спрат.
    Това е умишлен опит за убийство.

    11:51 07.09.2025

  • 26 Пт тук нататък

    0 1 Отговор
    вече където и да отидат, ще бъдат отхвърлени за всичко.
    Законодателят трябва да помисли за закон който отнема гражданството на такива, които посягат на държавността.

    11:55 07.09.2025

  • 27 Се ла ви

    0 0 Отговор
    Да търсят отговорност на започналия спора- правежът съсед.Да покажат и хоспожата с доматите да я видим как пред детето си целила кола с домати!Ще сготвят младежите сега,а първоизточника не го показват.

    11:57 07.09.2025

  • 28 Няма такава държава

    0 0 Отговор
    Пияните заптиета се мислят отново над закона . ДОЛНИ ЛЪЖИЦИ

    11:57 07.09.2025