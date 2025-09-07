Без промяна остава състоянието на старши комисар Николай Кожухаров

Състоянието на пребития старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна. Той продължава да бъде в интензивното отделение на болница „Канев“.
Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани, пише Нова телевизия.
Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията.
Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. От репортажа става ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.
Пред медиите в съдебната зала един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се. Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. „Казвам, че не ми се занимават с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев.
1 мьрсуль
11:13 07.09.2025
2 Наблюдател
Протестите ще бъдат "демократизирани", а правомощията на полицията ще бъдат "либерализирани".
Кой разбрал, разбрал.
Време е за Възраждане!
11:15 07.09.2025
3 Да беше ги застрелял шефа
11:15 07.09.2025
4 Учен
11:18 07.09.2025
5 1488
11:19 07.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:20 07.09.2025
7 Да,бе
11:21 07.09.2025
8 Тайни
11:21 07.09.2025
9 Лост
11:21 07.09.2025
10 Рускиня
Няма милиционер, който да не е мръсник и то към собственият си народ, който му плаща незаслужената заплата.
И да не изтриете те милиционерите ще са си същите.
11:22 07.09.2025
11 пешо
11:23 07.09.2025
12 Че има
11:24 07.09.2025
13 Марилена
Коментиран от #14
11:25 07.09.2025
14 хъхъ
До коментар #13 от "Марилена":А знаете ли колко има пострадали от полицейско насилие? И като се оплачете, разследването го правят други полицаи и като кажат "колегата"...до там. Колегата винаги е невинен.
11:27 07.09.2025
15 Има свидетели на опита за убийство
Ще лежат дълго и четиримата.
11:31 07.09.2025
16 Марилена
Коментиран от #17
11:33 07.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Достакретени
Това си е чист опит за убийство.
Всички го виждат.
11:36 07.09.2025
19 зрител
11:39 07.09.2025
20 Що за “човек” трябва да си
Това са зверове в човешки образ.
Такова трябва да бъде и наказанието им.
11:40 07.09.2025
21 ВЕРСИИ МНОГО.
11:43 07.09.2025
22 Това е опит за убийство
Пострадалият е четвърти ден в болница и лекарите още се борят да го стабилизират.
Нищо не може да оправдае такава дързост и цинизъм.
Тежък физически труд до края на безмисления им живот, докато платят изцяло лечението и рехабилитацията на пострадалия.
11:46 07.09.2025
23 Скоро ще ги осъдят
11:48 07.09.2025
24 ПИЯНИЯ ПОЛИЦАЙ НЕ Е ПОЛИЦАЙ!
11:50 07.09.2025
25 Няма нито едно
Всички много добре са разбирали какво вършат и въпреки това са продължили вместо да спрат.
Това е умишлен опит за убийство.
11:51 07.09.2025
26 Пт тук нататък
Законодателят трябва да помисли за закон който отнема гражданството на такива, които посягат на държавността.
11:55 07.09.2025
27 Се ла ви
11:57 07.09.2025
28 Няма такава държава
11:57 07.09.2025