Новини
Крими »
Удар на ГКПП "Капитан Андреево": Митничари заловиха близо 740 килограма марихуана

Удар на ГКПП "Капитан Андреево": Митничари заловиха близо 740 килограма марихуана

15 Септември, 2025 14:05 608 9

  • капитан андреево-
  • митничари-
  • марихуана-
  • 740 килограма

Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, пътувал от Германия за Турция, като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.

Удар на ГКПП "Капитан Андреево": Митничари заловиха близо 740 килограма марихуана - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Близо 740 килограма марихуана задържаха митничарите на ГКПП "Капитан Андреево". Количеството е рекордно, залавяно на пункта за последните 15 години. То е оценено на над 11.8 млн. лева , съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, цитиран от БНТ.

Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, пътувал от Германия за Турция, като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.

Задържан е чужденец за 72 часа, предстои искане за задържане под стража.

Камионът е имал фирмена, а не митническа пломба, което е направило впечатление. Освен това е нестандартен размерът на камиона, така че да се затрудни рентгеновата проверка, обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.

Това е пореден случай на пункта и най-голямото количество марихуана, залавяно в страната от началото на годината.

"Дрогата е предназначена за Турция, а цената ѝ се изчислява на над 30 млн. евро", каза Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика".

В трафика на дрога за Турция преобладава марихуаната, допълва той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    На бацко от хората. Пущайте ги.

    Коментиран от #2

    14:08 15.09.2025

  • 2 вдовицата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    ти е приготвила нов гумен приател

    14:10 15.09.2025

  • 3 Оооо , Мари

    0 0 Отговор
    Оооо , Хуана ..

    14:12 15.09.2025

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Е нема що !!! Баба Йована от Петрич сама има плантация от 40 декара !

    14:12 15.09.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    стеашна находка
    да си я пушат със здраве

    14:15 15.09.2025

  • 6 Убеден

    1 0 Отговор
    Да ги очакваме скоро и на нашият ,,пазар"...

    14:15 15.09.2025

  • 7 604

    0 0 Отговор
    Аниии че имъ ко дъ търгувът...ам ся е сезонъ..и че е ефтину...

    14:25 15.09.2025

  • 8 Тия ! Само !

    1 0 Отговор
    Тия ! Само !

    Раазвалят !

    Бизнеса !

    На Хората !

    14:29 15.09.2025

  • 9 Боко барселонски

    0 0 Отговор
    Който не се отчете на Боко тиквата и го ловят. Тоя ако си беше платил, щеше да си мине по живо по здраво, а сега ще бере ядове.

    14:49 15.09.2025