Удар на ГКПП "Капитан Андреево": Митничари заловиха близо 740 килограма марихуана

Близо 740 килограма марихуана задържаха митничарите на ГКПП "Капитан Андреево". Количеството е рекордно, залавяно на пункта за последните 15 години. То е оценено на над 11.8 млн. лева , съобщи окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, цитиран от БНТ.
Тирът пристигнал на пункта на 11 септември, пътувал от Германия за Турция, като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.
Задържан е чужденец за 72 часа, предстои искане за задържане под стража.
Камионът е имал фирмена, а не митническа пломба, което е направило впечатление. Освен това е нестандартен размерът на камиона, така че да се затрудни рентгеновата проверка, обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.
Това е пореден случай на пункта и най-голямото количество марихуана, залавяно в страната от началото на годината.
"Дрогата е предназначена за Турция, а цената ѝ се изчислява на над 30 млн. евро", каза Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика".
В трафика на дрога за Турция преобладава марихуаната, допълва той.
