Пиян шофьор навлезе с кола в детска площадка в Несебър

Пиян шофьор навлезе с автомобила си в детска площадка в хотелски комплекс в Несебър. Инцидентът е станал снощи около 01,00 ч. Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана бил 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила у нас.
След направен тест за алкохол дрегерът отчел алкохол с концентрация 2,82 промила. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е конфискуван. По случая е образувано бързо производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психо
10:00 17.09.2025
2 П. Петков
10:01 17.09.2025
3 1488
еми щом е украински гражданин гледат да го пуснат максимално бьрзо
10:04 17.09.2025
4 Роско
Коментиран от #13
10:04 17.09.2025
5 Гост
Коментиран от #15
10:05 17.09.2025
6 Чакат го !
10:09 17.09.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:10 17.09.2025
8 Гарантирано от ГЕРБ
Е тръгнала да гази български деца
на детска площадка
За благодарност, че е на пълен безплатен пансион и под закрила от властите в България!
10:16 17.09.2025
9 пенчо
10:20 17.09.2025
10 456
10:20 17.09.2025
11 оня с меча
10:34 17.09.2025
12 в 1 през ноща . като оня с аудито .
10:38 17.09.2025
13 Джекито
До коментар #4 от "Роско":Защото в Америка е тъй.Дори са под 45 градуса за да не пукат гуми.
11:05 17.09.2025
14 Българина е голяма работа
11:08 17.09.2025
15 Матросов
До коментар #5 от "Гост":Няма да стане.Сигурно вече е с ТЕЛК.А може да е мормон.Те оръжие не хващат.Само женски крак.
11:10 17.09.2025
16 Тиква
11:13 17.09.2025