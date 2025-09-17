Пиян шофьор навлезе с кола в детска площадка в Несебър

Пиян шофьор навлезе с автомобила си в детска площадка в хотелски комплекс в Несебър. Инцидентът е станал снощи около 01,00 ч. Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана бил 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила у нас.

След направен тест за алкохол дрегерът отчел алкохол с концентрация 2,82 промила. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е конфискуван. По случая е образувано бързо производство.