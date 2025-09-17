Новини
Пиян шофьор навлезе с кола в детска площадка в Несебър

17 Септември, 2025 09:59 1 149 16

  • пиян шофьор-
  • несебър-
  • детска площадка

Пиян шофьор навлезе с кола в детска площадка в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор навлезе с автомобила си в детска площадка в хотелски комплекс в Несебър. Инцидентът е станал снощи около 01,00 ч. Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана бил 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила у нас.

След направен тест за алкохол дрегерът отчел алкохол с концентрация 2,82 промила. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е конфискуван. По случая е образувано бързо производство.


България
  • 1 Психо

    10 0 Отговор
    Слаб ученик даже и тройка не мое да ловне

    10:00 17.09.2025

  • 2 П. Петков

    23 0 Отговор
    На влака и при зеленото Нищо. Той да го съди.

    10:01 17.09.2025

  • 3 1488

    22 1 Отговор
    "По случая е образувано бързо производство."

    еми щом е украински гражданин гледат да го пуснат максимално бьрзо

    10:04 17.09.2025

  • 4 Роско

    7 2 Отговор
    И сега, преди да вдигнете още глобите по пътищата, един въпрос. Защо, новите тротоари навсякъде ги правите с под 10 см височина? Това е, ела вълчо изяш ме!

    Коментиран от #13

    10:04 17.09.2025

  • 5 Гост

    22 0 Отговор
    Да го пращат в Украйна на фронта да брани Европа.

    Коментиран от #15

    10:05 17.09.2025

  • 6 Чакат го !

    16 0 Отговор
    Дайте го на Урсула у Зеленски ! Те знаят къде да го пратят !

    10:09 17.09.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Поредният укроТЕРОРИСТ, дошъл у нас да беснее свободно и безнаказно...

    10:10 17.09.2025

  • 8 Гарантирано от ГЕРБ

    21 0 Отговор
    Вместо да е на фронта, пияната с близо 3 промила 38 годишна Укра
    Е тръгнала да гази български деца
    на детска площадка
    За благодарност, че е на пълен безплатен пансион и под закрила от властите в България!

    10:16 17.09.2025

  • 9 пенчо

    11 0 Отговор
    Ако го пуснат 100% ще се укрие. Едва ли му се ходи на фронта, но пък виж ще отиде при немско говорящите

    10:20 17.09.2025

  • 10 456

    14 0 Отговор
    Нищо няма да му се случи на украта. Сега полицията ще му се извини ,че са го прибрали в изтрзвителното. Тези са над закона ,не само в България, а и в цяла Европа.

    10:20 17.09.2025

  • 11 оня с меча

    5 0 Отговор
    Абе защо не се помисли за връщането на смъртното наказание...

    10:34 17.09.2025

  • 12 в 1 през ноща . като оня с аудито .

    2 0 Отговор
    явно нощем е кеф да се митка . навсякъде има или площадки или дървета или кафенета или входове на блокове . затова и ги целят . едно време казваха който си пийне е добър . за здраве , разумно . добре е за да е щастлив . сега се отваря бездната . толкоз пийнал , толкоз друснал, газ дишал , амфети взел и разбира се лошите думи . убиец , ненормален . джигитин , келеш , ами и в русе се видя . карали 4 момчета с 40-50-60 и веднага гмеж . псувни и шамар . важно е годините , присъдата , количеството , щетите . щото те са за застрахователя . в закона явно глупости не пише . значи се преувеличава нарочно .

    10:38 17.09.2025

  • 13 Джекито

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Роско":

    Защото в Америка е тъй.Дори са под 45 градуса за да не пукат гуми.

    11:05 17.09.2025

  • 14 Българина е голяма работа

    1 1 Отговор
    Разбрах че преди това е направил едно кръгче с автомобила си в акваторията на Черно море и след това на детската площадка. Това за морето са го спестили ми свирките.

    11:08 17.09.2025

  • 15 Матросов

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Няма да стане.Сигурно вече е с ТЕЛК.А може да е мормон.Те оръжие не хващат.Само женски крак.

    11:10 17.09.2025

  • 16 Тиква

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам,окраинец,пишете за пиян окраинец, редактора сигурно се объркал, уСрула ще ви спре евронацизките евра, трябва да се плюят други,само не бандероФашаги.

    11:13 17.09.2025