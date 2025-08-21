Мъжът, врязал се в детска площадка, първо опитал да запали жена

Мъжът, който се вряза с бус в детска площадка, имал свада с жена преди гонката с полицията. Той отправял заплахи срещу живота ѝ и дори я залял с течност и опитал да я запали. Това заяви на брифинг началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев.

По думите му, след кат получили сигнала, на мястото е изпратен полицейски екип, който установява участниците в конфликта. Мъжът прави опит да избяга от органите на реда, като при бягството удря три паркирани автомобила, губи контрол над превозното средство и се забива в детска площадка. За щастие, на площадката не е имало деца, но свидетели потвърждават фактическата обстановка.

При задържането полицаите установяват, че водачът е в нетрезво състояние – пробата му отчита 2,7 промила алкохол алкохол в кръвта. На нарушителя са съставени актове за шофиране в нетрезво състояние, неподчинение на органите на реда и причиняване на пътнотранспортно произшествие. Отнето му е свидетелството за управление и регистрационните табели, а автомобилът е иззет съгласно закона.

Преди намесата на полицията мъжът е отправил закани към жената – негова позната – и е успял да я залее с течност, чийто състав се изяснява, правейки опит да я подпали.

Извършителят е осъждан многократно, включително няколко пъти за управление на автомобил след употреба на алкохол.

По думите на говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев за шофирането му в нетрезво състояние го грозят от 1 до 5 години затвор, а за закана срещу живота на жената от 1 до 6 години.