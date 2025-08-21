Новини
Крими »
Мъжът, врязал се в детска площадка, първо опитал да запали жена

Мъжът, врязал се в детска площадка, първо опитал да запали жена

21 Август, 2025 19:47 1 099 21

  • детска площадка-
  • гонка-
  • пиян шофьор

Пробата му отчита 2,7 промила алкохол в кръвта

Мъжът, врязал се в детска площадка, първо опитал да запали жена - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъжът, който се вряза с бус в детска площадка, имал свада с жена преди гонката с полицията. Той отправял заплахи срещу живота ѝ и дори я залял с течност и опитал да я запали. Това заяви на брифинг началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев.

По думите му, след кат получили сигнала, на мястото е изпратен полицейски екип, който установява участниците в конфликта. Мъжът прави опит да избяга от органите на реда, като при бягството удря три паркирани автомобила, губи контрол над превозното средство и се забива в детска площадка. За щастие, на площадката не е имало деца, но свидетели потвърждават фактическата обстановка.

При задържането полицаите установяват, че водачът е в нетрезво състояние – пробата му отчита 2,7 промила алкохол алкохол в кръвта. На нарушителя са съставени актове за шофиране в нетрезво състояние, неподчинение на органите на реда и причиняване на пътнотранспортно произшествие. Отнето му е свидетелството за управление и регистрационните табели, а автомобилът е иззет съгласно закона.

Преди намесата на полицията мъжът е отправил закани към жената – негова позната – и е успял да я залее с течност, чийто състав се изяснява, правейки опит да я подпали.

Извършителят е осъждан многократно, включително няколко пъти за управление на автомобил след употреба на алкохол.

По думите на говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев за шофирането му в нетрезво състояние го грозят от 1 до 5 години затвор, а за закана срещу живота на жената от 1 до 6 години.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 славянско

    3 5 Отговор
    православно

    19:49 21.08.2025

  • 2 Хайде ,

    2 3 Отговор
    стига с "информациите" ! Крайният резултат от всичко това е значим !6266

    19:51 21.08.2025

  • 3 Гост

    7 5 Отговор
    Българи сър ....

    Коментиран от #7, #11, #12

    19:54 21.08.2025

  • 4 Госあ

    3 5 Отговор
    Що не ? Някой пречи ли му ? Или некви проблеми да има или да е имал ? Бг е територията на неограничените възможности ! Демокрация, бате !

    19:58 21.08.2025

  • 5 Хари

    8 0 Отговор
    Този е просто изрод

    19:59 21.08.2025

  • 6 Госあ

    8 1 Отговор
    Тоо ако е в Китай, освен че не би си помислил да прави това, немаше да излезе от оризището, преди да е помислил да го направи, защото властите щяха да знаят какво може да си помисли 💁😂

    20:00 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Густо

    8 3 Отговор
    Сега станахме също като САЩ. Да ви е честито

    20:11 21.08.2025

  • 9 обесен

    6 0 Отговор
    на първото дърво

    20:12 21.08.2025

  • 10 ГОСТ

    6 3 Отговор
    преди години гонката от стана на полицията беше забранена точно заради такива случай. представете си че тая детска площадка беше пълна с деца и майки. когато искаш да хванеш някой правиш заградителни мероприятия а не една кола да гони друга .и кой ще е виновен ако там имаше хора.

    20:12 21.08.2025

  • 11 Верно

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    "ЕВРОПЕЙЦИ" !

    20:14 21.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами защото

    1 2 Отговор
    Сега няма парламент. Не може човека тях да запали

    20:22 21.08.2025

  • 14 Абе тея хора

    1 2 Отговор
    Няма ли кой в правилната посока да ги насочва. Няма ли вече просветители в тази държава

    Коментиран от #19

    20:24 21.08.2025

  • 15 Механик

    2 3 Отговор
    Светославо, мааааа! Ингилизовата, мааа...
    "По думите му, след кат получили сигнала"
    "отчита 2,7 промила алкохол алкохол в кръвта"
    От кое село си ма Светооооо? В кое даскало учи???

    20:25 21.08.2025

  • 16 Алекс

    3 3 Отговор
    Не давайте сравнение с Америка и Китай,по близко до нас е Беларус.
    При батька Лукашенко неговата милиция бие до посиняване.
    И по кратката процедура ще бъде осъден от три до осем години тюрма със бачкане,там думата лежане е непозната!!

    20:26 21.08.2025

  • 17 Факт

    2 1 Отговор
    Явно горещините влияят зле на неубедителни хора!

    20:28 21.08.2025

  • 18 Перо

    1 2 Отговор
    В САЩ е забранено преследването на нарушители и престъпници, чрез гонка, заради непредвидените инциденти, щети и риск за живота на хората! Правят се заградителни мероприятия, а у нас гледат холивудски филми и МВР правят арабски изпълнения със закупуване на БМВ-та и гонки!

    20:40 21.08.2025

  • 19 Паисий е жив

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе тея хора":

    Има, но никой не ги брои за живи. Усмиват се лекарите, учените, учителите, свещениците, истинските хора на изкуството, а дори и самото православие. Пред очите ми се подиграваха на човек, който прави богородичния пост. Останаха футболистите, чалгаджиите и рапърите, повечето от които демонстрират явно незачитане на законите.

    20:45 21.08.2025

  • 20 .....

    1 0 Отговор
    Разберете, че без брутални наказания нищо няма да се промени. Достигнали сме такова ниво на простотия, арогантност, бездушие, алчност, самовлюбеност, незачитане на никой и нищо, олигофрения и прочие... Най-добре азиатски наказания. Огледйтв се сутрин. Хора по улиците гледат като зомбирани, ти го поздравява то мучи. В колите - 1,2,3 и аз съм най-важния на пътя, гледа като теле и мучи на бой. Влизаш в магазина, поздравяваш - то те гледа все едно си влязъл с взлом в тях. И пак мучи. Отнеха ни не първите 7, унищожиха първите 27 години. И какво да очакваме... Да, има и чисти души, чисти хора, но новините и фактите от ежедневието ги обезличават.

    20:45 21.08.2025

  • 21 Дамата

    0 0 Отговор
    Вероятно е водолейка, щото изгоре той.

    21:07 21.08.2025