Какво каза полицейският син с АТВ-то пред съда?

22 Август, 2025 19:39

Налице е висока обществена опасност на дееца

Какво каза полицейският син с АТВ-то пред съда? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията. Това заяви в съдебната зала виновникът за кървавото меле в Слънчев бряг Никола Бургазлиев, предаде репортер на Burgas24.bg.

По време на заседанието прокуратурата представи доказателства за здравословното състояние на Христина и детето ѝ, както и документ, който доказва, че полевият тест за дрога е даден от Никола.

"Адекватната мярка следва да бъде "Задържане под стража", защото Районен съд - Несебър не е взел под внимание всички доказателства, както и новите такива. Налице е висока обществена опасност на дееца, както и възможност да се укрие или да извърши друго престъпление, аргументира се държавното обвинение. Деянието е извършено в курортен комплекс, в който почиват много деца и граждани, а Никола сам се е поставил в ситуацията, поради която му се е наложило да предприеме опасните маневри.

Безспорно е, че арестуваният не е бил сам в АТВ-то, а под домашен арест може да въздейства на свидетеля, който още не е разпитан“, аргументира се държавното обвинение. Според прокуратурата минималната присъда на задържания трябва да е 15 години. От обвинението определиха Никола като "изключително самонадеян" и подчертаха, че той има книжка от около 3 месеца.

Според защитата мярката "Домашен арест" е правилна. От там подчертаха, че няма опасност Никола да се укрие или да извърши друго престъпление. Адвокатът подчерта, че още в първия ден е поискано свидетелят, който е бил с Бургазлиев, да бъде разпитан.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма такава държава

    32 1 Отговор
    "и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията" 🤦🤦🤦🤦АМИ КОЙ Е ВИНОВЕН БЕ ??? ПСИХОПАТ
    НЯМА ТАКАВА НАГЛА ЗУРЛА

    19:41 22.08.2025

  • 2 Много нагло

    20 2 Отговор
    Лице! Изключително нагло!

    19:44 22.08.2025

  • 3 Сила

    23 1 Отговор
    Само инфо , бащата на детето с парашута от Разлог е ....полицай !!? Майката и тя май ...??! Абе , на Територията освен полицай и мутри има ли нормални хора ???!!!??? Относно интелектуалното ниво на родителите .....да не се чудите ...!!?

    Коментиран от #19

    19:45 22.08.2025

  • 4 Жалко за него, но

    15 0 Отговор
    "Стоянката, от която взех колата е в насрещното движение и излизайки оттам аз реално навлязох в настрещното движение", това казва извършителят. И като знае,че навлиза в насрещното движение, защо лети като бесен? Сега стоянката му е виновна затова, че се намира там,където е.

    19:46 22.08.2025

  • 5 Или

    16 2 Отговор
    е много тъп , или е изключително нагъл , или и двете ! Ако нещо се случело , никога нямало да си го прости ? Ами то се случи , при това планина от трагедии , премазани хора , умиращи , потрошени , страдащи , деца , майки , бащи , близки.... Какво чака това същество още да се случи ?

    19:46 22.08.2025

  • 6 поне

    17 0 Отговор
    20 години в затвора
    всичко друго е лажа и измама

    19:47 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    11 0 Отговор
    ЗАЩО Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ??? МОЖЕ БИ, ЗАЩОТО РОДИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ В МВР??? НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ИЗОСТАНАЛА ОТ ВСЯКЪДЕ ДЪРЖАВА??? ОСТАВЕНА НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА. ДО КОГА???? КЪДЕ СА СЪДИИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕНГЕТАТА???

    19:48 22.08.2025

  • 9 А бе

    14 1 Отговор
    По изражението му личи, че никакво съжаление към пострадалите не изпитва! Яд го е заради себе си ,че провали живота и перспективата да влезе в системата на МВР,за където мама и тате са го подготвяли след училището. Ако някой от родителите му беше жертва на нещо подобно,тогава и ние ще повярваме колко съжалява и тъгува.

    19:49 22.08.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    15 0 Отговор
    Нагло гербаджийче социопат!

    19:49 22.08.2025

  • 11 Цвете

    6 0 Отговор
    ЗАЩО Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ??? МОЖЕ БИ, ЗАЩОТО РОДИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ В МВР??? НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ИЗОСТАНАЛА ОТ ВСЯКЪДЕ ДЪРЖАВА??? ОСТАВЕНА НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА. ДО КОГА???? КЪДЕ СА СЪДИИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕНГЕТАТА???

    19:50 22.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    6 0 Отговор
    ЗАЩО Е ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ??? МОЖЕ БИ, ЗАЩОТО РОДИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ В МВР??? НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ИЗОСТАНАЛА ОТ ВСЯКЪДЕ ДЪРЖАВА??? ОСТАВЕНА НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА. ДО КОГА???? КЪДЕ СА СЪДИИТЕ, ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕНГЕТАТА???

    19:51 22.08.2025

  • 14 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Каза, че много съжалява и да го пуснат по живо по здраво у дома, а жената - виновен е педддалла да съдят фирмата за тежката техника под наем. Аз давам коли под наем и застрахователите не покриват щети на колите за под 21 годишни. Затова и фирмите не дават коли под наем на под 21 годишни и на хора с книжки от под 2 години на всяка възраст, а за 21ящ-25 годишни има повишена цена. Както и зс 75+ годишните. А на 80 годишни вече не дават кола под наем където съм

    19:51 22.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе

    4 0 Отговор
    Какъв заспал членте е правил? Даготура намайкяти впростатапуткя!

    19:52 22.08.2025

  • 17 Калин21

    8 0 Отговор
    Ако бях на мястото на бащата на малкото дете, щях да го пратя това 20 годишно л.й.о на части на майка му. Око за око зъб за зъб. Хора вземете закона в свои ръце. Иначе няма да получите справедливост

    19:52 22.08.2025

  • 18 Да,бе

    7 0 Отговор
    Крушата не пада под дюля,а милиционер е хронична болест,която се предава чрез секс и раждане.Може и заедно...

    19:53 22.08.2025

  • 19 Явно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    са с финансови възможности , щом както майката каза , всяко лято прекарвали в Несебър. Лично мен Несебър никога не ме е привличал с нищо , спомням си , че след смъртта на Васил Илиев го бяха оклепали с некролози !

    19:54 22.08.2025

  • 20 Жоро

    3 0 Отговор
    Лоша работа. На децата на Демокрацията, децата! Ако си беше карал нормално за да си правиш удоволствието всичко щеше да е наред. Ама трябва да се изфукаш колко си ЯК.Жалко и по лошо ще става.

    19:55 22.08.2025

  • 21 Кой ? Пръ ! Д ! На !

    2 0 Отговор
    Кой ? Пръ ! Д ! На !

    Срещу Грамофона ?

    19:56 22.08.2025

  • 22 Курами

    1 0 Отговор
    То не става само с пари, иска и акъл, ама откъде на вожда феновете!?

    19:58 22.08.2025

  • 23 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Ето я нашата правосъдна система , прокурори , следователи , народа плаша техните заплати , а те не си мърдат г@ .....з....? Не бил разпитан основния свидетел ......а кажете според вас това на какво прилича......а оня дрогирани я с АТВ - то казва ако бил виновен ????????????

    20:04 22.08.2025