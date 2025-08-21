Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут остават в ареста. Един е пуснат под парична гаранция. Това реши преди минути Окръжният съд в Бургас.
Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се.
Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража.
По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.
Пред bTV почернената майка разказа, че те са се скъсали по време на полета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #8, #11
16:56 21.08.2025
2 Милен
17:00 21.08.2025
3 грабаджийска мафия
17:01 21.08.2025
4 Сила
17:05 21.08.2025
5 Шах и мат
17:07 21.08.2025
6 Айде пак пеете в правилната посока
17:07 21.08.2025
7 Тити
17:09 21.08.2025
8 Нешо
До коментар #1 от "пешо":Ами виж и татуировките по тялото и ще схванеш ,че акълът и е ,като на папуас от Нова Гвинея...
17:09 21.08.2025
9 Роза
17:20 21.08.2025
10 1551
17:23 21.08.2025
11 хмм
До коментар #1 от "пешо":Никой не е успял да отмени законите на физиката. Добре е да се знае от всички организатори на актракциони!
17:24 21.08.2025
12 Кирчу Тъпуту Добреф
17:25 21.08.2025
13 Сталин
Коментиран от #15
17:54 21.08.2025
14 Само да питам
17:56 21.08.2025
15 Мдаа
До коментар #13 от "Сталин":Не подценявай чистачките, особенно по държавните институции.
18:01 21.08.2025