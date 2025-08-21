Новини
Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

21 Август, 2025 16:53

Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се

Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция - 1
Снимка: БГНЕС
Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут остават в ареста. Един е пуснат под парична гаранция. Това реши преди минути Окръжният съд в Бургас.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се.

Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража.

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.

Пред bTV почернената майка разказа, че те са се скъсали по време на полета.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    10 5 Отговор
    къде е акъла на тая майка 8 годишно да го качва на парашут

    Коментиран от #8, #11

    16:56 21.08.2025

  • 2 Милен

    9 1 Отговор
    За първи път чувам за длъжност "капитан на парашути" ама щом тука го пише сигурно е истина.

    17:00 21.08.2025

  • 3 грабаджийска мафия

    7 4 Отговор
    Не е виновна майката , а защото няма контрол от институциите , и всяка мутра си плаща на когото трябва за да го кътка и пази

    17:01 21.08.2025

  • 4 Сила

    12 0 Отговор
    Мутромилиционерския келеш с АТВ то да го прибират , жената на практика е мъртва , това вече е убийство ....

    17:05 21.08.2025

  • 5 Шах и мат

    15 0 Отговор
    При инцидент с парасейлинг, трима в ареста за 72 часа. При терористичен акт с тежко електрическо АТВ, с двама очевидни виновници, домашен арест за прекия извършител.

    17:07 21.08.2025

  • 6 Айде пак пеете в правилната посока

    10 1 Отговор
    Не знам колко са виновни, но татуирана майка с акъл да подложи на риск детето си също е под въпрос за убийство на детето си. И какво е това семейство без татко на море.

    17:07 21.08.2025

  • 7 Тити

    3 0 Отговор
    След 72 часа ще са навън такава е реалността във България.

    17:09 21.08.2025

  • 8 Нешо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Ами виж и татуировките по тялото и ще схванеш ,че акълът и е ,като на папуас от Нова Гвинея...

    17:09 21.08.2025

  • 9 Роза

    0 1 Отговор
    "Съжалявали"!Има си хас да кажат,че не съжаляват!Образи,сякаш излезли от мутренските времена!Ако платят на добри адвокати,присъдите и на тримата ще бъдат условни!Един ден нашите внуци и правнуци ще ни обвиняват,че сме търпели тази прогнила съдебна система!

    17:20 21.08.2025

  • 10 1551

    5 0 Отговор
    Капитана на парашута,каквото и да значи тази небивалица под гаранция.Касиера в атеста.Той е най-виновен хахахах

    17:23 21.08.2025

  • 11 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Никой не е успял да отмени законите на физиката. Добре е да се знае от всички организатори на актракциони!

    17:24 21.08.2025

  • 12 Кирчу Тъпуту Добреф

    3 1 Отговор
    Всички тротинетки и парашути с гражданска отговорност и регистрация кат, мон, бфс, кгб, жски, бдж....

    17:25 21.08.2025

  • 13 Сталин

    1 0 Отговор
    Кога ще арестувате мутрата на Гроб собственик на бизнеса работниците нямат нищо общо с това,това противоречи на закона ,работника не е юридическо лице и не носи отговорност за собствеността на мутрата която държи този бизнес,това е нарушаване на човешките права,все едно чистачката на парламента да носи отговорност за корупцията и бандитизма на ония негодници от парламента

    Коментиран от #15

    17:54 21.08.2025

  • 14 Само да питам

    2 0 Отговор
    Тези за данъчни измами ли ги обвиняват или за трагедията от небрежност?

    17:56 21.08.2025

  • 15 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Не подценявай чистачките, особенно по държавните институции.

    18:01 21.08.2025