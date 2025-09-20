Новини
Акция на ГДБОП срещу наркодилъри в София и Перник, има седем арестувани

20 Септември, 2025 19:11

Разкрити са пет наркооранжерии

Акция на ГДБОП срещу наркодилъри в София и Перник, има седем арестувани - 1
Мария Атанасова

Седем души са задържани при акция на ГДБОП срещу наркоразпространението в София и Перник. Разкрити са пет наркооранжерии.

Неутрализирана е престъпна група за отглеждане на марихуана и разпространение на наркотици. Акцията е реализирана под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането им в ареста е удължено на 72 часа.

В хода на проведените действия по разследването са претърсени 10 имота.

На различни адреси в Софийска област са открити четири помещения от закрит тип, оборудвани със специфична техника за отглеждане на канабис. Едната от работещите високотехнологични оранжерии е снабдена и със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода конопа с различен размер.

В имот в Перник е открито друго, неработещо, но добре оборудвано помещение от същия тип.

На всички адреси при извършените претърсвания са намерени различни по вид наркотични вещества - суха тревиста маса, таблетки и кристалобразно вещество.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, парична сума над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

Разпитани са свидетели. Работата продължава.

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.


  • 1 Доста смешно е с трева

    6 0 Отговор
    А защо не обиколите нощните заведения.
    Отидете след 00 . 1 ч и тогава може да се хвалите че сте направили нещо. Но вие го знаете просто си траете защото си пълните гушките.

    19:16 20.09.2025

  • 2 Учуден

    3 0 Отговор
    Оранжерии, фабрики за цигари... Интересно какво става с всичко след това. Продукцията би трябвало да се унищожава, а техниката?

    19:32 20.09.2025

  • 3 Ефенди

    1 2 Отговор
    Султан Баязид каза за българите - "вонящи българи - спрете да смърдите, вонящи!"

    19:41 20.09.2025

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Има ли още прокурорски чеда, а защо не и депутатски такива?

    20:06 20.09.2025

  • 5 Мнение

    0 0 Отговор
    Четирима задържани - малко са! Знаят ги всичките и да действат по+ефективно. Тези утре ще ги пуснат.

    20:27 20.09.2025

  • 6 А пък

    1 0 Отговор
    Нидерландската полиция извади водно оръдие срещу наркодиларите

    20:38 20.09.2025