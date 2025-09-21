Новини
27-годишен криминално проявен е задържан за умишлено убийство в Пловдив

21 Септември, 2025 05:09, обновена 21 Септември, 2025 04:12 490 0

Жертвата е скитник, пребит до смърт

27-годишен криминално проявен и осъждан столичанин е задържан за умишлено убийство на мъж от Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на полицията, предаде БНТ.

На 18 септември във Второ районно полицейско управление е образувано досъдебно производство във връзка със сигнал за открит починал мъж в изоставена къща край пл. "Кочо Честименски".

Изяснено е, че смъртта на пловдивчанина, който водел скитнически начин на живот, е настъпила в резултат на травми от побой.

Задържан е извършителят - на 27 години, от София, с криминалистични регистрации и присъди. Досъдебното производство е под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.


