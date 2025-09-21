ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол. Специализирана полицейска операция на ГДБОП е проведена в нощта на 19 срещу 20 септември в Ямбол, съобщиха от полицията.
Целта на акцията е преустановяване дейността на собственици и управители на стаи за гости, предоставящи системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел.
В хода на разследването и на предприетите действия са установени жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.
При извършените проверки в помещенията са установени различни веществени доказателства и предмети, свързани с разследваната дейност.
Иззети са осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева. Разпитани са 14 свидетели. Задържани са две жени с полицейска мярка за срок до 24 часа.
По случая е започнато разследване, работата по което продължава под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.
1 Гост
15:28 21.09.2025
2 Бай Онзи
......
..
15:29 21.09.2025
3 1488
15:30 21.09.2025
4 Пич
15:31 21.09.2025
5 За вътрешно ползване
15:34 21.09.2025
6 мьрсулана
Коментиран от #11
15:34 21.09.2025
7 Полицията ни пази
15:35 21.09.2025
8 Тошкото
Коментиран от #10
15:36 21.09.2025
9 Никой
Собствениците на стаи за гости - откъде да знаят кой влиза.
15:39 21.09.2025
10 Той
До коментар #8 от "Тошкото":Може да е единия от двете жрици
15:39 21.09.2025
11 Алооо
До коментар #6 от "мьрсулана":Къде си виждал полицай да дава пари на проститутка? Взема и ги!
Коментиран от #13
15:39 21.09.2025
12 Който не си плаща
15:44 21.09.2025
13 Скоро един полицай ми разправя
До коментар #11 от "Алооо":Как "спасили" една жрица
от някЪв клиент
и за благодарност я накарали
да им извърти по една.....
Коментиран от #14
15:46 21.09.2025
14 Много
До коментар #13 от "Скоро един полицай ми разправя":Ясно ! Да вземеш пари от престъпник ( докато не е узаконена , проститутката е такава ) , е като да вземеш на бебе бонбон ! По цялата верига никой не смее , и няма на кого да се оплаква ! Първо бандита научава за новата бръмчалка , отива - удри удри удри , и и казва какво трябва да плаща ! После полицията научава за новите играчи , отива , удри удри удри , и казва на бандита какво трябва да отчита ! Накрая политиците викат шефа на районното възмутени че много се печели , и му казват какво трябва да отчита за партийната каса !!! Чакай да узаконят проституцията или наркотиците !!!
15:59 21.09.2025
15 Пфу, да му се не види!
16:17 21.09.2025
16 Знаеш
16:25 21.09.2025