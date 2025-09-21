Новини
ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол

ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол

21 Септември, 2025 15:25 935 16

 Задържани са две жени с полицейска мярка за срок до 24 часа

ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП разби мрежа за проституция в Ямбол. Специализирана полицейска операция на ГДБОП е проведена в нощта на 19 срещу 20 септември в Ямбол, съобщиха от полицията.

Целта на акцията е преустановяване дейността на собственици и управители на стаи за гости, предоставящи системно помещенията на различни лица за проституция и с користна цел.

В хода на разследването и на предприетите действия са установени жени, жертви на незаконната дейност, лица, занимаващи се със сводничество, както и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.

При извършените проверки в помещенията са установени различни веществени доказателства и предмети, свързани с разследваната дейност.

Иззети са осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева. Разпитани са 14 свидетели. Задържани са две жени с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване, работата по което продължава под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    Защо никой не закача сайтовете за проституция обяви ?

    15:28 21.09.2025

  • 2 Бай Онзи

    3 0 Отговор
    Те колкото са кът



    ......
    ..

    15:29 21.09.2025

  • 3 1488

    16 0 Отговор
    кат не си плащат членския внос към чекмеджето

    15:30 21.09.2025

  • 4 Пич

    18 0 Отговор
    Проституцията трябва да се узакони а не да се преследва ! Толкова много жени от 19 до 50+ години се занимават с нея че това е единственото правилно решение ! Но не го правя умишено защото ще печели държавата. Сега качени като маймуни на този клон печелят политици , полицаи и престъпници !!! За сметка на тези жени !

    15:31 21.09.2025

  • 5 За вътрешно ползване

    7 0 Отговор
    Има ли задържани гьотверени?

    15:34 21.09.2025

  • 6 мьрсулана

    7 0 Отговор
    а на снимката що е изрязан пагона на полицая дето дава пари ?

    Коментиран от #11

    15:34 21.09.2025

  • 7 Полицията ни пази

    8 0 Отговор
    Или не са плащали или освобождават нишата за друг.

    15:35 21.09.2025

  • 8 Тошкото

    5 0 Отговор
    и той от Ямбол .

    Коментиран от #10

    15:36 21.09.2025

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Хпоституцията навсякъде е легална - стига да не е насила или да е упоена жената.

    Собствениците на стаи за гости - откъде да знаят кой влиза.

    15:39 21.09.2025

  • 10 Той

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тошкото":

    Може да е единия от двете жрици

    15:39 21.09.2025

  • 11 Алооо

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "мьрсулана":

    Къде си виждал полицай да дава пари на проститутка? Взема и ги!

    Коментиран от #13

    15:39 21.09.2025

  • 12 Който не си плаща

    5 0 Отговор
    На ОПГ— МВР, така става.

    15:44 21.09.2025

  • 13 Скоро един полицай ми разправя

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Алооо":

    Как "спасили" една жрица
    от някЪв клиент
    и за благодарност я накарали
    да им извърти по една.....

    Коментиран от #14

    15:46 21.09.2025

  • 14 Много

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Скоро един полицай ми разправя":

    Ясно ! Да вземеш пари от престъпник ( докато не е узаконена , проститутката е такава ) , е като да вземеш на бебе бонбон ! По цялата верига никой не смее , и няма на кого да се оплаква ! Първо бандита научава за новата бръмчалка , отива - удри удри удри , и и казва какво трябва да плаща ! После полицията научава за новите играчи , отива , удри удри удри , и казва на бандита какво трябва да отчита ! Накрая политиците викат шефа на районното възмутени че много се печели , и му казват какво трябва да отчита за партийната каса !!! Чакай да узаконят проституцията или наркотиците !!!

    15:59 21.09.2025

  • 15 Пфу, да му се не види!

    2 0 Отговор
    В петък вечер ли намериха да правят тази проверка, да не може да разпусне човек след работната седмица! И, молЪ ви сЪ, били установени мъжете клиенти! Демек, регистрирали са имената на мераклиите! Ама на какво прилича това, бееее? Къде остана мъжката солидарност?! И защо са в ареста двете женици, които с труд си изкарват хляба?

    16:17 21.09.2025

  • 16 Знаеш

    0 1 Отговор
    На Динко бизнеса замина

    16:25 21.09.2025