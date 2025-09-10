Даниел Митов за побоя над русенския шеф на полицията: Ударите са били в гръб. Който е удрял, е знаел как да го прави

Вътрешният министър Даниел Митов с нова информация по казуса с пребития шеф на русенската полиция.
"Вчера се появи запис, на който ясно се вижда какво става. На малка улица в Русе, където ограничението е 30 км/ч, кола се движи с очевидно превишена скорост, не спира на знак "Стоп", областният директор заедно със своя съсед се прибират, съседът препречва пътя на колата и се опитва да поисква обяснение от шофьора за несъобразената скорост най-вероятно", обясни Митов, цитиран от dariknews.bg.
По думите му първата манипулация е, че съседът е посегнал пръв. "Това не е вярно, това е лъжа, на записа се вижда как шофьорът посяга първи. Човекът, който се навежда към прозореца да иска обяснение рязко отскача назад и се вижда ръката на шофьора", каза Митов.
"Искам да уточня нещо, което много хора не разбират. Човекът, който отива до шофьорското място не е директорът на русенската полиция", каза той.
"В момента, в който директорът се намесва и се опитва да ги разтърве, бива нападнат в гръб и му биват нанесени удари, заради които след това то се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба повече от литър и половина. Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да удря. Това се вижда и на записа, този запис потвърждава версията на МВР", каза Митов.
"Понеже се твърди, че в пространството има много версии - тези версии не са на МВР, това са измислици на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, епитетите, обвиненията, рушат непрекъснато доверието в институциите, към полицаите, към държавата. Директорът е индикирал че е полицай, показал си е служебната карта, тогава е последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство", обясни Митов.
Той благодари на синдикатите на полицията за позицията, в която остро осъждат нападението над Кожухаров.
"За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало казали сме, при какъв инцидент е пострадал, казали сме, че се е опитал да предотврати противообществена проява", каза вътрешният министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данка
12:57 10.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #102
12:59 10.09.2025
3 Гост
Коментиран от #12
12:59 10.09.2025
4 Директора🤦♂️
13:00 10.09.2025
5 Стига с грозни лъжи
13:00 10.09.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:01 10.09.2025
7 К.К
13:01 10.09.2025
8 Таки съм
13:02 10.09.2025
9 Хасковски каунь
за нищо не ставаш.
СМИ могат да те използват само като болен русофоб
Коментиран от #10
13:03 10.09.2025
10 Хасковски каунь
До коментар #9 от "Хасковски каунь":А УСА като платено тяхно заптие
13:04 10.09.2025
11 322
13:06 10.09.2025
12 Кит
До коментар #3 от "Гост":Ударите, наранили полицейския шеф, опитващ се да усмири биячите, не са нанесени от хлапето, а от един от батковците. Подло. В гръб.
Има видеофиксация, няма мърдане, кой каквото ще да говори.
Цената?
Пет години долна граница, ако се приеме ТТП.
Пет години булка.
Други мераклии за булки има ли тук?
Коментиран от #42, #43, #80
13:08 10.09.2025
13 Ма н аф
13:08 10.09.2025
14 русямилите
13:12 10.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кое не е така ?!
Тоест с всяка дума в защита на Кожухаров министър Митов сам си клати министерското кресло. Борисов и Пеевски, които седят зад сегашния кабинет и виждат растящото недоволство в страната, което всеки момент може да избухне в енергични протести и гражданско неподчинение, са напълно способни още няколко дни да насърчават Митов да говори истерични глупости, след което да му поискат оставката. Целта? Да намалят недоволството и да използват Митов като предпазен клапан, бушон, да не кажа - като парцал. Това е поведение, типично за Борисов. Той винаги предава своите любимци. Някой спомня ли си Цецка Цачева и Мария Габриел? Е, Дани Митов или Къдравата Сю скоро може да се присъедини към останалите дами, прелъстени и изоставени от Борисов.
Коментиран от #57
13:19 10.09.2025
18 СЮ по добре не коментирай нищо повиче
Некомпетентен си за този пост
Стига маца и замазва
Ако е имало някакво доверие към милицията то се срина тотално след този случай
13:19 10.09.2025
19 Българин
Коментиран от #25
13:19 10.09.2025
20 Сталин
Коментиран от #56
13:19 10.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сталин
Коментиран от #54
13:20 10.09.2025
23 Аз съм веган
13:20 10.09.2025
24 хихи
13:20 10.09.2025
25 Сталин
До коментар #19 от "Българин":Това е гнусната мутра на чифутляка
13:21 10.09.2025
26 Къдравата Сю
13:21 10.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Разкрития
Кожухаров като шеф на Криминална полиция към ОДМВР - Русе покри поръчителите на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
На всеки му се връща, ако не на него, то на неговите деца и внуци !
13:27 10.09.2025
30 Новак
13:27 10.09.2025
31 Гено
13:28 10.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Къдравата Сю!
13:32 10.09.2025
34 фвсед
13:32 10.09.2025
35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
13:33 10.09.2025
36 Пешо
Коментиран от #91
13:33 10.09.2025
37 тц, тц, тц
13:34 10.09.2025
38 Саша Грей
Опита се да играе мъж, но беше доста жалък. Трябва да си ходи. И то заедно с мутрата-шеф на полицията в Русе.
Да не говорим за другите мутри - Тиквата и Прасето.
13:34 10.09.2025
39 Цвете
Коментиран от #78
13:36 10.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Така ще да е
До коментар #12 от "Кит":Като наблюдаваме милиционерите все булки са били, някои по няколко пъти.
13:37 10.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Виж кво ма къдравата, мен
Тук става въпрос за шефа на МВР и Мутра от Русе и затова е цялата пара в свирката?
Всеки могат да го убият в България, през денят или през нощта но Правосъдието е Избирателно и единствено за Овластените?
Коментиран от #59
13:40 10.09.2025
45 В съседната статия
Коментиран от #69
13:42 10.09.2025
46 Силиций
Г-на Митов дори не предполага , че зад тази реплика стоят ДЕСЕТИЛЕТИЯ на ОЛИГАРХИЧЕН слугинаж на МВР
Сега, вярно-лошо е пострадал полицая,но замислете се коя е причината, да се стигне до това положение?
Извършителят е събирателен резултат на причината>
13:43 10.09.2025
47 Пак казвам не оневинявам никой на
Това е накратко!
13:43 10.09.2025
48 Устафка!
13:43 10.09.2025
49 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #81
13:44 10.09.2025
50 Шьофьорчето
13:44 10.09.2025
51 ССС
Милиционерите в БГ не желаят да носят отговорност, но за сметка на това не обичат да спазват закона. а пък компаньоните им обичат да светят с отразена светлина и да се правят на шерифи.
13:44 10.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Някой знае ли
Пил ли е
Случайно да е взимал дрога
Тези неща звучат невероятно но трябва да се изясня все пак в този случай
13:44 10.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Аре у лево, един овластен мутраджия
Вас ако ви спрат през нощта без да се легитимират с цивилни дрехи пияни като кирки и не само ви заплашат а да започнат да ви налагат с юмруци, какво бихте направили?
13:47 10.09.2025
56 Виж сега
До коментар #20 от "Сталин":Ако набият твой близък,друга песен ще запееш.Ще има " Къде е полицията,8ащо не ни пази от мутри,биячи и престъпници" Да де,ама полицаите ще си гледат спокойствието и ще внимават да не ги обвинят,че си превишават правата,а на нас жална ни майка.Ами и полицаите са хора.И на тях им трябва ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО.Криво разбрана демокрация!!! На някои хора им харесва да е АНАРХИЯ.Дано все пак разумът да надделее !
Коментиран от #65
13:48 10.09.2025
57 и Лили
До коментар #17 от "Кое не е така ?!":дебелата...
13:48 10.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 И РПУ Костинброд
До коментар #44 от "Виж кво ма къдравата, мен":Не го е еня!
13:48 10.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 фпвсе
13:52 10.09.2025
63 Тома
13:52 10.09.2025
64 Мнение
Това поведение е незаконно, опасно и арогантно — особено когато се случва с мълчаливата подкрепа на шеф на полицията!!
Ако някой наистина има претенции към движението по пътя, законният път е ясен: звъниш на 112!!!
Но когато приятелят на шефа на полицията „търси обяснение“ с шамари, това вече не е конфликт, а демонстрация на улична безнаказаност!!!
А министър Митов, който оправдава подобно поведение, не брани закона — брани свои хора!!
13:55 10.09.2025
65 А ако...
До коментар #56 от "Виж сега":А ако те набие приятеля на шефа на полицията, какво правим???
13:56 10.09.2025
66 Чичо Сузан
Защото един откачен си чеша егото!
Същото е й с този началник!
До сега трябваше да бъде уволнен!
Я кажете чия собственост е тая болница!
Докторите на детектора!
Коментиран от #101
13:56 10.09.2025
67 Самоуправство
13:57 10.09.2025
68 Барбарона Бойко
Сценарият ни е познат!
13:59 10.09.2025
69 Реално
До коментар #45 от "В съседната статия":Само на вигенин от БСП-Ново начало и на kaтyна на Костя копейкин са забранени коментарите.
Това реално са платени публикации със силно манипулирано съдържание, което да няма възможност да се оспори.
14:01 10.09.2025
70 Мнение
2 Грешка: Изскачането на приятеля на шефа на полицията пред автомобила на младежите.
3 Грешка: Агресията на приятеля на шефа на полицията към шофьора на младежите, посягането през прозореца и шамара към момчето!
4 Грешка: Шефа на полицията не се е легитимирал.
Момчетата вероятно са помислшли, че ги нападат влнякакви Мутри и са се отбранявали.
14:01 10.09.2025
71 Ха ха ха
14:02 10.09.2025
72 Седларска
След това трябват Десет лъжи за да
Прикрият първата!
14:02 10.09.2025
73 Къдравата
14:03 10.09.2025
74 Към МВР
14:03 10.09.2025
75 Реалист
Препречване на пътя (с тяло)
• Това може да застраши движението и да предизвика ПТП.
Според Закона за движение по пътищата, пешеходец няма право да застава на пътното платно.
Ако го прави умишлено, за да спре или провокира водача, това е нарушение, а при агресивен тон или действия – може да е престъпление (чл. 325 НК – хулиганство).
Приятелят на шефа на МВР Русе трябва да бъде привлечен като обвиняем, а не само момчетата!
14:04 10.09.2025
76 клоуна
14:05 10.09.2025
77 Мнение само за мъже
Какъв мъж си ти, бе? Ами мъжете се бият, жените клюкарстват!
Класика !
И по мутренски, ще съсипете 4 млади живота!
14:06 10.09.2025
78 Цвете, Цвете,
До коментар #39 от "Цвете":расло горе в планината,
да ми клатиш пак м@дата
14:06 10.09.2025
79 Да се Знае!!
Това може да доведе до инцидент, за който отговорността ще е у ПЕШЕХОДЕЦА - в случая приятеля на шефа на МВР Русе - Георги Иванов!!!
Дори ако човекът има “причина” – напр. иска да прави забележка – НЕ МОЖЕ може да поема Правото в свои ръце!!
14:06 10.09.2025
80 Улав
До коментар #12 от "Кит":Не те слуша Главата
14:06 10.09.2025
81 ВОС 303
До коментар #49 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Защо не отидеш в Украйна да трепеш руснаци, щом толкова ги мразиш?
14:07 10.09.2025
82 Истината
Митов е упорито Глупав и НЕкомпетентен!!
Полицаят е полицай и цивилен, но...подпийнал НЕ е полицай!
14:09 10.09.2025
83 гост -2
14:10 10.09.2025
84 Рангел
Коментиран от #97
14:10 10.09.2025
85 Гост
Оставка е малко, трябва да бъде изхвърлена, хваната за ухото през входната врата на МВР!
14:11 10.09.2025
86 Гледам сеир
14:11 10.09.2025
87 Васко Делчев
14:11 10.09.2025
88 Мутата
14:11 10.09.2025
89 Земеделец
14:11 10.09.2025
90 Обаче
Несъобразена скорост насляпо шофиране , без опит да намали при дете с колело на уличното платно на принципа : Ние газим всеки, който ни препречва личното пространство.
Коментиран от #98, #103
14:11 10.09.2025
91 Даа
До коментар #36 от "Пешо":Точно това си мисля и аз.
14:12 10.09.2025
92 Истината
14:13 10.09.2025
93 Пишман
14:13 10.09.2025
94 Тео
14:13 10.09.2025
95 Ту Туууу
14:14 10.09.2025
96 Вълна от истина
14:16 10.09.2025
97 Гост
До коментар #84 от "Рангел":"Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.
Това измъдри потен замът на Сю!
14:16 10.09.2025
98 Рангел
До коментар #90 от "Обаче":Оказа се,че не е точно така.Колата се е движила със скорост 36-42 км.Пешеходците са на пътното платно и се движат неправилно,отдясно срещу движението.
14:17 10.09.2025
99 защо
14:18 10.09.2025
100 Запомнете
14:18 10.09.2025
101 Кит
До коментар #66 от "Чичо Сузан":Много си мек....
Поне по един бой на лекарите няма ли да препоръчаш?
А за болницата не се притеснявай, тя е най-старата болница в България.
УМБАЛ "Канев".
Канев е един мръсник, дето също е трябвало да го нариташ, ама се изхитрил и взел, че умрял.
Като компенсация можеш да отидеш и да изпочупиш стъклата на прозорците на спешното и хирургическия блок, чийто строеж Игнат Канев финансира с лични пари.
И през цялото време не забравяй да ругаеш и лекарите, и Канев, защото лекарите спасиха полицая там / как смеят да спасяват ранен полицай без твоето разрешение тия нещастници!/, а гадината Канев построи сградата на над 15 етажа и така човек не може да изпочупи прозорците по високите етажи!
Хайде, хубав ден от мен, добри човече!
14:20 10.09.2025
102 Шопо
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако къдравата Сю не подаде оставка ще се наложи правителството да подаде оставка.
На Орлов мост е имало палатки и пак ще има !
14:21 10.09.2025
103 Альооо, Тандафилке
До коментар #90 от "Обаче":Дете с колело няма място на пътното платно!! И то в полунощ!! И то слиза и притичва през пътното платно няколко пъти!!
14:21 10.09.2025