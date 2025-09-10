Новини
Крими »
Даниел Митов за побоя над русенския шеф на полицията: Ударите са били в гръб. Който е удрял, е знаел как да го прави

Даниел Митов за побоя над русенския шеф на полицията: Ударите са били в гръб. Който е удрял, е знаел как да го прави

10 Септември, 2025 12:41 1 932 103

  • даниел митов-
  • побой-
  • русе-
  • полиция-
  • в гръб

"За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало казали сме, при какъв инцидент е пострадал, казали сме, че се е опитал да предотврати противообществена проява", каза още вътрешният министър

Даниел Митов за побоя над русенския шеф на полицията: Ударите са били в гръб. Който е удрял, е знаел как да го прави - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Даниел Митов с нова информация по казуса с пребития шеф на русенската полиция.

"Вчера се появи запис, на който ясно се вижда какво става. На малка улица в Русе, където ограничението е 30 км/ч, кола се движи с очевидно превишена скорост, не спира на знак "Стоп", областният директор заедно със своя съсед се прибират, съседът препречва пътя на колата и се опитва да поисква обяснение от шофьора за несъобразената скорост най-вероятно", обясни Митов, цитиран от dariknews.bg.

По думите му първата манипулация е, че съседът е посегнал пръв. "Това не е вярно, това е лъжа, на записа се вижда как шофьорът посяга първи. Човекът, който се навежда към прозореца да иска обяснение рязко отскача назад и се вижда ръката на шофьора", каза Митов.

"Искам да уточня нещо, което много хора не разбират. Човекът, който отива до шофьорското място не е директорът на русенската полиция", каза той.

"В момента, в който директорът се намесва и се опитва да ги разтърве, бива нападнат в гръб и му биват нанесени удари, заради които след това то се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба повече от литър и половина. Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да удря. Това се вижда и на записа, този запис потвърждава версията на МВР", каза Митов.

"Понеже се твърди, че в пространството има много версии - тези версии не са на МВР, това са измислици на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, епитетите, обвиненията, рушат непрекъснато доверието в институциите, към полицаите, към държавата. Директорът е индикирал че е полицай, показал си е служебната карта, тогава е последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство", обясни Митов.

Той благодари на синдикатите на полицията за позицията, в която остро осъждат нападението над Кожухаров.

"За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало казали сме, при какъв инцидент е пострадал, казали сме, че се е опитал да предотврати противообществена проява", каза вътрешният министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данка

    55 8 Отговор
    в час как го прави тоя , който е отзад !

    12:57 10.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    98 12 Отговор
    таЯ още ли не е подала ОСТАВКА❗

    Коментиран от #102

    12:59 10.09.2025

  • 3 Гост

    109 11 Отговор
    15 годишния знае как да бие правилно човек 90 кила. А бе, пудел....даже не знам как да продължа.....

    Коментиран от #12

    12:59 10.09.2025

  • 4 Директора🤦‍♂️

    114 11 Отговор
    Веднъж като почнеш да лъжеш и става страшно!

    13:00 10.09.2025

  • 5 Стига с грозни лъжи

    94 10 Отговор
    и съчинения , е които няма и капка истина , бе ! Стига оправдания и изопачаване на случилото се , което е пълен позор ! ОСТАВКА !!!

    13:00 10.09.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    33 7 Отговор
    Казал е че това било риска пропаганда....

    13:01 10.09.2025

  • 7 К.К

    110 9 Отговор
    Аман от недосегаеми, гербаджийски ченгета- мутри, аман от гербаджийски лъжи и манипулации - черното е бяло, бялото е черно, аман от некадърни, нагли гербаджийски калинки на високи постове. Спрете се бе, смирете се, затрихте я тая държава и тоя народ. Нищо читаво след вас не остава! Оставка, на цялата ви измет!

    13:01 10.09.2025

  • 8 Таки съм

    71 6 Отговор
    тия младежи ги искам за охрана

    13:02 10.09.2025

  • 9 Хасковски каунь

    63 9 Отговор
    Митов,
    за нищо не ставаш.
    СМИ могат да те използват само като болен русофоб

    Коментиран от #10

    13:03 10.09.2025

  • 10 Хасковски каунь

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Хасковски каунь":

    А УСА като платено тяхно заптие

    13:04 10.09.2025

  • 11 322

    45 8 Отговор
    Знаеш как са "ударите" отзад, запознат си с техниката хахах

    13:06 10.09.2025

  • 12 Кит

    24 46 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ударите, наранили полицейския шеф, опитващ се да усмири биячите, не са нанесени от хлапето, а от един от батковците. Подло. В гръб.
    Има видеофиксация, няма мърдане, кой каквото ще да говори.

    Цената?
    Пет години долна граница, ако се приеме ТТП.
    Пет години булка.

    Други мераклии за булки има ли тук?

    Коментиран от #42, #43, #80

    13:08 10.09.2025

  • 13 Ма н аф

    20 9 Отговор
    Абе борците, дайте му и на тоз пари! Ха наздраве!

    13:08 10.09.2025

  • 14 русямилите

    9 17 Отговор
    се в гръб нападат

    13:12 10.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кое не е така ?!

    60 9 Отговор
    В момента вече цяла България си дава сметка, че шефът на ОДВР-Русе и бивш шеф на Криминална полиция комисар Кожухаров, е адски съмнителен. Защитата за такъв полицейски началник с осанката и поведението на мутра, който на това отгоре пръв е започнал побой, при това може би в нетрезво състояние, се превръща в проблем на защитника.
    Тоест с всяка дума в защита на Кожухаров министър Митов сам си клати министерското кресло. Борисов и Пеевски, които седят зад сегашния кабинет и виждат растящото недоволство в страната, което всеки момент може да избухне в енергични протести и гражданско неподчинение, са напълно способни още няколко дни да насърчават Митов да говори истерични глупости, след което да му поискат оставката. Целта? Да намалят недоволството и да използват Митов като предпазен клапан, бушон, да не кажа - като парцал. Това е поведение, типично за Борисов. Той винаги предава своите любимци. Някой спомня ли си Цецка Цачева и Мария Габриел? Е, Дани Митов или Къдравата Сю скоро може да се присъедини към останалите дами, прелъстени и изоставени от Борисов.

    Коментиран от #57

    13:19 10.09.2025

  • 18 СЮ по добре не коментирай нищо повиче

    51 7 Отговор
    Достатъчно се изложи
    Некомпетентен си за този пост
    Стига маца и замазва
    Ако е имало някакво доверие към милицията то се срина тотално след този случай

    13:19 10.09.2025

  • 19 Българин

    49 7 Отговор
    Какъв министър е този плъх гнусен

    Коментиран от #25

    13:19 10.09.2025

  • 20 Сталин

    44 8 Отговор
    Ей тъпа мутра недей да внушаваш вина на децата , трябва да уволните това пияно ченге ,ако не подавай оставка или бегай в Израел при брадчедите

    Коментиран от #56

    13:19 10.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сталин

    44 7 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    Коментиран от #54

    13:20 10.09.2025

  • 23 Аз съм веган

    31 5 Отговор
    Тоя хомо бандит няма срам

    13:20 10.09.2025

  • 24 хихи

    17 4 Отговор
    хм. удари в гръб?! а пенетрация!?

    13:20 10.09.2025

  • 25 Сталин

    23 4 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Това е гнусната мутра на чифутляка

    13:21 10.09.2025

  • 26 Къдравата Сю

    23 4 Отговор
    Не всяко нападение изотзад е лошо...

    13:21 10.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Разкрития

    32 4 Отговор
    Има ли връзка излагацията на митов по защитата на милиционера с това, че е приближен на Таки и пеевски.
    Кожухаров като шеф на Криминална полиция към ОДМВР - Русе покри поръчителите на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
    Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
    На всеки му се връща, ако не на него, то на неговите деца и внуци !

    13:27 10.09.2025

  • 30 Новак

    24 4 Отговор
    Проф. Коларова за Митов: "Беше ми студент, ужасно непрактичен човек." Става само за депутат.

    13:27 10.09.2025

  • 31 Гено

    37 5 Отговор
    Някой все още вярва ли на този "министър"?! Така се оплете в лъжи, че вече не знам, как изобщо има достойнство да продължава да маже.

    13:28 10.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Къдравата Сю!

    18 4 Отговор
    Този Амбриаж откъде знае тези мъжки работи!

    13:32 10.09.2025

  • 34 фвсед

    26 5 Отговор
    Мръсен ГЕРБ боклук, и когато уж за истината говориш пак лъжеш. Как е възможно да си такъв некадърник и боклук??? Нямаш 1 ден трудов стаж освен калинка на ГЕРБ и ти личи. Оставка некадърник с некадърник.

    13:32 10.09.2025

  • 35 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    14 6 Отговор
    Пишман милиционера митов, да не е решил да бие рекорда на Късопейкин по брой лъжи ? 🤣🤣🤣

    13:33 10.09.2025

  • 36 Пешо

    24 4 Отговор
    А ако са го били в къщи?Щом първият преглед в болницата не е открил сериозни проблеми.Дали между двата приема в болницата не се е случило нещо?!Или докторатите са пълни некадърници?!

    Коментиран от #91

    13:33 10.09.2025

  • 37 тц, тц, тц

    28 6 Отговор
    Виждало се било от видеото как Кожухаров е нападнат в гръб.? Аз нищо такова не видях. Видях някакво сборичкване, което приключи много бързо, но не и истински бой. Митов изкара хлапетата с умения къде да удрят, сякаш са професионални наемници. Добре де, аз не мога да разбера толкова ли не се усещат, че стават смешни, и той, и заместникът му, който в сутрешния блок безпомощно повтаряше едно и също.

    13:34 10.09.2025

  • 38 Саша Грей

    30 6 Отговор
    Сю си позволи от екрана да заплашва народа, медиите и всички, които са несъгласни с репресивната машина.
    Опита се да играе мъж, но беше доста жалък. Трябва да си ходи. И то заедно с мутрата-шеф на полицията в Русе.
    Да не говорим за другите мутри - Тиквата и Прасето.

    13:34 10.09.2025

  • 39 Цвете

    9 6 Отговор
    А ТЕБ НЕВЕЖО ЩЕ ТЕ " ИЗРИТАТ " СКОРО ЗАЩОТО СИ ПЪЛЕН ПРОВАЛ. 😅🤣😂

    Коментиран от #78

    13:36 10.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Така ще да е

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    Като наблюдаваме милиционерите все булки са били, някои по няколко пъти.

    13:37 10.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Виж кво ма къдравата, мен

    22 6 Отговор
    се опитаха да ме убият, по сред бял ден гонен от биячи в продължение на 4и км. Линейка, Полицейски Доклад и до ден днешен МВР дори не са ми се обадили по тел. , нула нула внимание?

    Тук става въпрос за шефа на МВР и Мутра от Русе и затова е цялата пара в свирката?

    Всеки могат да го убият в България, през денят или през нощта но Правосъдието е Избирателно и единствено за Овластените?

    Коментиран от #59

    13:40 10.09.2025

  • 45 В съседната статия

    6 3 Отговор
    Ни лишавате от възможността да кажем че вигенен не е толкова наивен на колкото се прави

    Коментиран от #69

    13:42 10.09.2025

  • 46 Силиций

    8 4 Отговор
    "Директорът е индикирал че е полицай, показал си е служебната карта, тогава е последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство", обясни Митов."
    Г-на Митов дори не предполага , че зад тази реплика стоят ДЕСЕТИЛЕТИЯ на ОЛИГАРХИЧЕН слугинаж на МВР
    Сега, вярно-лошо е пострадал полицая,но замислете се коя е причината, да се стигне до това положение?
    Извършителят е събирателен резултат на причината>

    13:43 10.09.2025

  • 47 Пак казвам не оневинявам никой на

    18 5 Отговор
    Мутрата инициира Боят, пияни като кирки двамата са пребити като кучета с Шефа на МВР Русе по малките часове на нощта.

    Това е накратко!

    13:43 10.09.2025

  • 48 Устафка!

    12 4 Отговор
    Сю е специалист по "ударите в гръб" и по-надолу, но за МВР - не става.

    13:43 10.09.2025

  • 49 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    12 7 Отговор
    Добрата новина е, че през Русе не могат да нахлуят московските диви opки, защото са достатъчни 2 класа осмокласници да ги опеpдашат 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #81

    13:44 10.09.2025

  • 50 Шьофьорчето

    19 5 Отговор
    Митов лъже.Приятеля на полицая се мъчи да извади момчето през прозореца,но го изпуска след това нанася удър.

    13:44 10.09.2025

  • 51 ССС

    13 4 Отговор
    Лъжкиня!

    Милиционерите в БГ не желаят да носят отговорност, но за сметка на това не обичат да спазват закона. а пък компаньоните им обичат да светят с отразена светлина и да се правят на шерифи.

    13:44 10.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Някой знае ли

    13 6 Отговор
    Дали полицаят е бил с униформа
    Пил ли е
    Случайно да е взимал дрога
    Тези неща звучат невероятно но трябва да се изясня все пак в този случай

    13:44 10.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Аре у лево, един овластен мутраджия

    18 4 Отговор
    си е помислил че е Рамбо, но тинейджърите са ги направили на кайма?

    Вас ако ви спрат през нощта без да се легитимират с цивилни дрехи пияни като кирки и не само ви заплашат а да започнат да ви налагат с юмруци, какво бихте направили?

    13:47 10.09.2025

  • 56 Виж сега

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Ако набият твой близък,друга песен ще запееш.Ще има " Къде е полицията,8ащо не ни пази от мутри,биячи и престъпници" Да де,ама полицаите ще си гледат спокойствието и ще внимават да не ги обвинят,че си превишават правата,а на нас жална ни майка.Ами и полицаите са хора.И на тях им трябва ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО.Криво разбрана демокрация!!! На някои хора им харесва да е АНАРХИЯ.Дано все пак разумът да надделее !

    Коментиран от #65

    13:48 10.09.2025

  • 57 и Лили

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кое не е така ?!":

    дебелата...

    13:48 10.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 И РПУ Костинброд

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Виж кво ма къдравата, мен":

    Не го е еня!

    13:48 10.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 фпвсе

    15 4 Отговор
    Въртя лъжата боклука на ГЕРБ и я докара че Русия и Путин били заинтересовани да са слаби МВР което той ръководи??? Я да каже някои нормален българин с този боклук къде ще стигнем??? Не е Русия и не е Путин виновен че ти си некадърен лъжец и министър бре негодник.

    13:52 10.09.2025

  • 63 Тома

    8 3 Отговор
    А проверихте ли му точката щом са го били от зад

    13:52 10.09.2025

  • 64 Мнение

    16 3 Отговор
    Изскачането пред кола с "голи гърди" не е мъжество, а самоуправство!!
    Това поведение е незаконно, опасно и арогантно — особено когато се случва с мълчаливата подкрепа на шеф на полицията!!
    Ако някой наистина има претенции към движението по пътя, законният път е ясен: звъниш на 112!!!
    Но когато приятелят на шефа на полицията „търси обяснение“ с шамари, това вече не е конфликт, а демонстрация на улична безнаказаност!!!
    А министър Митов, който оправдава подобно поведение, не брани закона — брани свои хора!!

    13:55 10.09.2025

  • 65 А ако...

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Виж сега":

    А ако те набие приятеля на шефа на полицията, какво правим???

    13:56 10.09.2025

  • 66 Чичо Сузан

    10 4 Отговор
    Я кажи, защо 6 ти месец в ареста лежи шофьора от ПТП при Телиш?
    Защото един откачен си чеша егото!
    Същото е й с този началник!
    До сега трябваше да бъде уволнен!
    Я кажете чия собственост е тая болница!
    Докторите на детектора!

    Коментиран от #101

    13:56 10.09.2025

  • 67 Самоуправство

    15 3 Отговор
    Изскачането с пред кола не е доблест, а самоуправство. Законът не е цирк за силови изпълнения — особено когато приятелите на полицията се чувстват недосегаеми.

    13:57 10.09.2025

  • 68 Барбарона Бойко

    5 2 Отговор
    Опищя света за един арест и като тоя си измисли пълна къща с деца и жени и някакви пранги му дрънкаха в главата!
    Сценарият ни е познат!

    13:59 10.09.2025

  • 69 Реално

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "В съседната статия":

    Само на вигенин от БСП-Ново начало и на kaтyна на Костя копейкин са забранени коментарите.
    Това реално са платени публикации със силно манипулирано съдържание, което да няма възможност да се оспори.

    14:01 10.09.2025

  • 70 Мнение

    13 3 Отговор
    1 Грешка: Вървенето на шефа на полицията в Русе и близкете му по ПЪТНОТО ПЛАТНО !!!
    2 Грешка: Изскачането на приятеля на шефа на полицията пред автомобила на младежите.
    3 Грешка: Агресията на приятеля на шефа на полицията към шофьора на младежите, посягането през прозореца и шамара към момчето!
    4 Грешка: Шефа на полицията не се е легитимирал.
    Момчетата вероятно са помислшли, че ги нападат влнякакви Мутри и са се отбранявали.

    14:01 10.09.2025

  • 71 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Те и на теб ти подхождат изотзаде и знаят как да го правят. Оставка лъжльо!

    14:02 10.09.2025

  • 72 Седларска

    11 2 Отговор
    Когато полицията сътвори една Лъжа,
    След това трябват Десет лъжи за да
    Прикрият първата!

    14:02 10.09.2025

  • 73 Къдравата

    13 2 Отговор
    е супер неадекватна. Явно няма и елементарна представа от човешката анатомия. Със счупено ребро, масивен вътрешен кръвоизлив и разкъсан бъбрек няма да можеш да мръднеш от асфалта камо ли да вадиш карта, значка и да се легитимираш. А, за двата часа на крак при обработката на случая не ми се мисли. Пародията министър МВР може ли въобще да си представи какъв трябва да е човекът издържал тези болки. Аз не.

    14:03 10.09.2025

  • 74 Към МВР

    3 6 Отговор
    Ушите палки от здрав плат, напълнете ги с пясък и ...бой по бъбреците и тестисите на младите бандити . Сменете им пола и ги направете Аналдолскаи невести и ги изпратете в Диарбекир за стаж. Пе съм пробвал, но вещи в изтезанията заптиета са ни казвали , че боят с пясъчни палки не оставял синини и следи...Бой и секс не се връщат.Бития, бит, Иваният Иван.

    14:03 10.09.2025

  • 75 Реалист

    10 3 Отговор
    Препречването на пътя на автомобил, особено внезапно и с агресивно поведение, е опасно, незаконно и може да се тълкува като хулиганство или самоуправство.
    Препречване на пътя (с тяло)
    • Това може да застраши движението и да предизвика ПТП.
    Според Закона за движение по пътищата, пешеходец няма право да застава на пътното платно.
    Ако го прави умишлено, за да спре или провокира водача, това е нарушение, а при агресивен тон или действия – може да е престъпление (чл. 325 НК – хулиганство).
    Приятелят на шефа на МВР Русе трябва да бъде привлечен като обвиняем, а не само момчетата!

    14:04 10.09.2025

  • 76 клоуна

    4 2 Отговор
    Къдравата Сю е вече СМЕШНИК № 1 /ЕДНО/ на Републиката !

    14:05 10.09.2025

  • 77 Мнение само за мъже

    5 1 Отговор
    Сте стигате с тоя лигняр! Кво кат е началник? Лош пример за подчинените!
    Какъв мъж си ти, бе? Ами мъжете се бият, жените клюкарстват!
    Класика !
    И по мутренски, ще съсипете 4 млади живота!

    14:06 10.09.2025

  • 78 Цвете, Цвете,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Цвете":

    расло горе в планината,
    да ми клатиш пак м@дата

    14:06 10.09.2025

  • 79 Да се Знае!!

    5 1 Отговор
    "Изскачане” пред кола – опасно и безотговорно!!!
    Това може да доведе до инцидент, за който отговорността ще е у ПЕШЕХОДЕЦА - в случая приятеля на шефа на МВР Русе - Георги Иванов!!!
    Дори ако човекът има “причина” – напр. иска да прави забележка – НЕ МОЖЕ може да поема Правото в свои ръце!!

    14:06 10.09.2025

  • 80 Улав

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кит":

    Не те слуша Главата

    14:06 10.09.2025

  • 81 ВОС 303

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Защо не отидеш в Украйна да трепеш руснаци, щом толкова ги мразиш?

    14:07 10.09.2025

  • 82 Истината

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов прецени по-адекватно цялата ситуация и правилно отсече "Битов Скандал"!!!
    Митов е упорито Глупав и НЕкомпетентен!!
    Полицаят е полицай и цивилен, но...подпийнал НЕ е полицай!

    14:09 10.09.2025

  • 83 гост -2

    1 1 Отговор
    Не е лесно да се правиш на ченге.Ти си само жалък лъжльо.

    14:10 10.09.2025

  • 84 Рангел

    4 1 Отговор
    А защо никой нищо не каза две неща:Взета ли е проба за наркотици и алкохол на двамата съседи и някой ще спомене ли миналото на комисаря,дали е бил уволняван от МВР и ако е бил уволняван за какво

    Коментиран от #97

    14:10 10.09.2025

  • 85 Гост

    3 1 Отговор
    Къдравата Сю изземва ролята на обвинението в качеството си на каква....
    Оставка е малко, трябва да бъде изхвърлена, хваната за ухото през входната врата на МВР!

    14:11 10.09.2025

  • 86 Гледам сеир

    4 1 Отговор
    След тази артилерийска подготовка на МВР шефа ще кажат, че младежите са тренирали силови спортове. От 3 до 5 годишна възраст и за това са го били професионално

    14:11 10.09.2025

  • 87 Васко Делчев

    4 1 Отговор
    Какъв министър е този идиот, агент на чужди служби! На коя държава е министър? Не е на моята.

    14:11 10.09.2025

  • 88 Мутата

    4 1 Отговор
    Итояпедал трябва дагошибат отзад, отварят му подопашните бузи и го разцепват. Но може би ще му хареса.

    14:11 10.09.2025

  • 89 Земеделец

    2 1 Отговор
    Данче стига на за теб педикюр няма ли да се събереш с приятелки да клюкарствате да плетете на една кука ами се занимавате с глупости стига вече.

    14:11 10.09.2025

  • 90 Обаче

    1 3 Отговор
    😎 кола се движи с очевидно превишена скорост😎
    Несъобразена скорост насляпо шофиране , без опит да намали при дете с колело на уличното платно на принципа : Ние газим всеки, който ни препречва личното пространство.

    Коментиран от #98, #103

    14:11 10.09.2025

  • 91 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пешо":

    Точно това си мисля и аз.

    14:12 10.09.2025

  • 92 Истината

    2 1 Отговор
    Къдравата сю за пореден път лъже и мажи ДО кога ще търпим такива недоразумения

    14:13 10.09.2025

  • 93 Пишман

    2 1 Отговор
    Мислех си че по трагичен министър от Барни Ръбъла няма да има,ама ей го на!Пълен палячо...

    14:13 10.09.2025

  • 94 Тео

    3 1 Отговор
    Това нещо е мнооогооо просто! Оставка на целия кабинет шебеци!

    14:13 10.09.2025

  • 95 Ту Туууу

    2 1 Отговор
    Полицията има етичен кодекс за поведение на служителите.Той ясно казва как трябва да се държи служителят по време на работа и след работа.Абсолютно нарушение на този етичен кодекс е служител да се напива като прасе и да участва като подстрекател в улични боеве.Само на това основание неделният министър трябваше да назначи служебна проверка

    14:14 10.09.2025

  • 96 Вълна от истина

    1 1 Отговор
    в коментарите…

    14:16 10.09.2025

  • 97 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Рангел":

    "Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.

    Това измъдри потен замът на Сю!

    14:16 10.09.2025

  • 98 Рангел

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Обаче":

    Оказа се,че не е точно така.Колата се е движила със скорост 36-42 км.Пешеходците са на пътното платно и се движат неправилно,отдясно срещу движението.

    14:17 10.09.2025

  • 99 защо

    0 0 Отговор
    Би ли ни показал министъра, как седейки зад волана, през прозореца, вероятно с поставен колан, нападаш стоящ отвън човек?

    14:18 10.09.2025

  • 100 Запомнете

    0 0 Отговор
    Повечето грим не прави задника по-малък, както и повечето обидни и лъжливи коментари не променят истината.

    14:18 10.09.2025

  • 101 Кит

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Чичо Сузан":

    Много си мек....
    Поне по един бой на лекарите няма ли да препоръчаш?
    А за болницата не се притеснявай, тя е най-старата болница в България.
    УМБАЛ "Канев".
    Канев е един мръсник, дето също е трябвало да го нариташ, ама се изхитрил и взел, че умрял.
    Като компенсация можеш да отидеш и да изпочупиш стъклата на прозорците на спешното и хирургическия блок, чийто строеж Игнат Канев финансира с лични пари.
    И през цялото време не забравяй да ругаеш и лекарите, и Канев, защото лекарите спасиха полицая там / как смеят да спасяват ранен полицай без твоето разрешение тия нещастници!/, а гадината Канев построи сградата на над 15 етажа и така човек не може да изпочупи прозорците по високите етажи!
    Хайде, хубав ден от мен, добри човече!

    14:20 10.09.2025

  • 102 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако къдравата Сю не подаде оставка ще се наложи правителството да подаде оставка.
    На Орлов мост е имало палатки и пак ще има !

    14:21 10.09.2025

  • 103 Альооо, Тандафилке

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Обаче":

    Дете с колело няма място на пътното платно!! И то в полунощ!! И то слиза и притичва през пътното платно няколко пъти!!

    14:21 10.09.2025