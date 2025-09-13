Новини
Крими »
Пуснаха от ареста и 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе

Пуснаха от ареста и 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе

13 Септември, 2025 05:19, обновена 13 Септември, 2025 04:23 519 2

  • русе-
  • съд-
  • бой-
  • решение-
  • мярка-
  • задържани

Така и четиримата задържани вече са навън с по-лека мярка, а решението не подлежи на обжалване

Пуснаха от ареста и 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експерт от Детска педагогическа стая ще работи с непълнолетното момче, задържано по случая с русенския шеф на полицията, предаде БНТ.

Повече от четири часа продължи разглеждането на мярката за неотклонение на четвъртия задържан за инцидента. Апелативният съд във Велико Търново отмени решението на Окръжен съд - Русе и наложи по-лека мярка на 15-годишния Станислав.

Определеното наказание е надзор от експерт при Детска педагогическа стая. По-рано другите трима задържани бяха пуснати под домашен арест.

Близо тринайсет часа продължи работата на съда, като още в началото на първото заседание бяха приложени нови доказателства към делото, сред които протокол от разпита на старши комисар Кожухаров и видеоекспертиза на записите от камерите.

Решенията на Апелативния съд са окончателни и не подлежат на обжалване.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    5 0 Отговор
    в ареста този, който е предизвикал уличната свада и е налетял на бой

    04:27 13.09.2025

  • 2 мдааа

    2 0 Отговор
    Пускайте всички деца, невинни са и вкрайте двете пиянки за лъжесвидетелстване и бои и заплахи срещу непълнолетни. Оставка на къдравата Сю.

    04:40 13.09.2025