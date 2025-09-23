Новини
Кметът на Варна остава в ареста

23 Септември, 2025 21:34 1 909 47

  • благомир коцев-
  • арест-
  • оставане-
  • съд

Кметът на Варна остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, съобщават от Нова телевизия. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Защитата на Коцев поиска отвод на председателя на съдебния състав - Стефан Илиев, с мотив, че не е избран на случаен принцип. По думите ѝ, той бил разпределен от административния ръководител на Софийския апелативен съд, което е нарушение на закона.

"Отводът на председателя на състава се искаше, тъй като е определен без случаен подбор, каквото е задължението", коментира адвокатът на Коцев Ина Лулчева.

В състава е и магистратът Венелин Иванов, който е бил част от спецсъда, закрит именно по предложение на ПП-ДБ, чийто член е Коцев. Това правело и Иванов пристрастен, смята адвокат Ина Лулчева.

"Делото е политическо и то не на базата на твърдения и обсъждания на политики, а на базата на юридически критерии, които аз изложих пред съда. По нито едно дело това, че някой нещо е казал, не означава, че то е вярно без съдът да го провери", коментира тя.

Защитата отново повтори тезата си, че прокуратурата 10 месеца не работи по това разследване, както и отказва да разпита отново бившия заместник кмет Диан Иванов, който няколко пъти публично във фейсбук профила си обяви, че първоначалните му показания са дадени под натиск от Антикорупционната комисия. Прокуратурата контрира, че те все пак трябва да бъдат кредитирани, а ако е оказан натиск - той може да бъде и от недържавна институция. Според държавното обвинение има опасност Коцев да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат от ареста.

Самият Коцев заяви, че трябва да има разследване и няма нищо против да напусне кметското кресло, ако това ще го върне при семейството му.

Прокуратурата не намери основания за исканите отводи, тъй като не са посочени конкретни обстоятелства по конкретното дело.

След проведеното съвещание съдът реши, че не намира искането за неоснователно. Илиев е определен със заповед на зам-председателя, като това право по отношение мерките за неотклонение му е дадено с решение на общото събрание на съда и по никакъв начин не нарушава случайното разпределение.

Това, че е докладчик, не го прави пристрастен, тези производства са бързи и вече е било отложено заради отвод на целия състав, посочват още от САС.

За Венелин Иванов - не са посочени персонални основания, че ще бъде пристрастен. След закриването на спецсъда, по силата на правна норма става магистрат в САС. Това, че е работил в спецсъда, закрит от управляващата тогава партия ПП, по никакъв начин не означава, че е против Коцев, избран с листата на същата формация, посочва още съдът.

Припомняме, че Благомир Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    25 55 Отговор
    И много правилно! Ако искаме да имаме държава тоя трябва да изгние в затвора!

    Коментиран от #11, #16, #31

    21:36 23.09.2025

  • 2 Тити

    51 23 Отговор
    Това е мечтата на мафията Шиши и Боко да няма демокрация а автокрация.

    21:36 23.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    21 25 Отговор
    Всички кметове са за затвора.

    Коментиран от #15, #23

    21:36 23.09.2025

  • 4 Там

    23 17 Отговор
    Да гният всички мръсни корумпирани кучета ! От всички партии !

    21:36 23.09.2025

  • 5 си дзън

    38 16 Отговор
    Коцев = Иванчева номер 2.

    21:37 23.09.2025

  • 7 Какво да тия съдии,

    31 1 Отговор
    които отказват да гледат дела?
    Все едно хирург да откаже операция.

    21:39 23.09.2025

  • 8 ПИТАМ

    43 12 Отговор
    А тиквите и свините - КОГА

    21:39 23.09.2025

  • 9 Двойни стандарти

    38 19 Отговор
    Топлофикация я окрадоха с милиарди а Коцев за измислени обвинения го арестуваха?!

    Коментиран от #47

    21:40 23.09.2025

  • 10 404

    34 16 Отговор
    ДЪРЖАВАТА НИ Е ПОЛИЦЕЙСКА! Какво не е ясно още?

    21:41 23.09.2025

  • 12 И организаторите ,

    23 1 Отговор
    и изпълнителите , имат запазени места в казана , а потомствата им дълги , дълги години ще чистят кармата !

    21:42 23.09.2025

  • 13 топ

    10 10 Отговор
    супер но и другите кметове в кауша

    21:43 23.09.2025

  • 14 Соня

    21 12 Отговор
    Добро утро, шарлатани! Захлебвате ли? Движите ли корупцията? Колко са ви % тите от обществените поръчки към днешна дата?

    21:43 23.09.2025

  • 16 Учител

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Държава с главно д ли искате🤣🤣🤣

    21:45 23.09.2025

  • 17 Ген. Гном

    17 18 Отговор
    Благо не е корумпиран защото си е искал процентите по демократичен начин и в полза на партията

    21:45 23.09.2025

  • 18 Иванчева

    11 3 Отговор
    Тоа ъ мой последовател....явно.

    21:47 23.09.2025

  • 19 Котето

    10 8 Отговор
    Браво, да благодари на ПП-ДБ за приетия от тях Закон!

    21:47 23.09.2025

  • 20 Майна

    11 3 Отговор
    Гледам , че Мамин вече се настанява в общината.
    Днес Мамин реши да смени българското знаме, че се било прокъсало
    Ех, че къщовница, бе!
    И още-
    ,, областният председател на ДПС Варна Ерджан Ебатин допълни информацията на страницата си във Фейсбук:

    „Засега всичко върви добре – от Община Варна ми върнаха обаждане и приеха идеята да направим дарение, обясниха ми също така , че и Европейския флаг се е скъсал от силните ветрове и разбира се без колебание заявих че ще се ушият и двете знамена!

    Как ви се струва?!!!

    21:49 23.09.2025

  • 21 Пеев

    11 7 Отговор
    Риеш , но хвърляш на главата си ..този човек трябва да е на свобода ! Ти прекали

    21:50 23.09.2025

  • 22 Гина

    10 9 Отговор
    Пусете човека, не е откраднал много.

    21:51 23.09.2025

  • 24 Йонко

    14 13 Отговор
    ППДБ са в терминална фаза на упадък. Същите хора, които днес се изкарват мъченици, се държаха като насилници, без да им мигне окото, когато бяха на власт

    21:54 23.09.2025

  • 25 Прав

    12 11 Отговор
    Пускам сълза за курумпирания пп-дбил.

    21:58 23.09.2025

  • 26 Пеевски

    5 1 Отговор
    Приятно прекарване! - Пеевски

    21:59 23.09.2025

  • 29 Съдии ли

    16 4 Отговор
    Мръсници и мафиотски слуги

    22:05 23.09.2025

  • 30 Тома

    5 10 Отговор
    От началото на демокрацията във Варна е имало само корумпирани кметове без значение кой е на власт.А един кандидат кмет избяга с милиони откраднати пари в Нова Зеландия.Така че не го жалете коцев хората от Варна много добре го познават

    Коментиран от #35, #41

    22:14 23.09.2025

  • 31 Бе ти промит мозъко

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Нямаш работа в България. Връщай си паспорта и напускай . Не мога да повярвам, че има такива лумпени

    22:19 23.09.2025

  • 32 А бе

    3 1 Отговор
    Вече нощите му ще са по-дълги! Равноденствието вече мина..

    22:21 23.09.2025

  • 33 Защо е изтрит коментара

    8 5 Отговор
    С въпроса кога ще бъдат арестувани пеевски и боко откраднали от народа на България общо 129 милиарда или да закривам тук и пращам двата трола пак на бунището?

    Коментиран от #36, #46

    22:21 23.09.2025

  • 35 Бат Венце Сикаджията

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    Малко декари либе заграбил тоя в морската около Хоризонт? Да седи вътре. Еб@л съм му м@йгада.

    22:23 23.09.2025

  • 38 Шьофьорчето

    7 1 Отговор
    Според съда Пламена е по силна от правото за невинност.Казано по друг начин ,Пламена говори истини и само истини.

    22:24 23.09.2025

  • 40 Тези съдийчета

    6 2 Отговор
    вече почнаха явно да изпълняват политически поръчки!

    22:31 23.09.2025

  • 41 Кирчо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    Града отдавна е харизан , така че кервана си върви и кучетат си лаят.

    22:34 23.09.2025

  • 43 Така се работи

    1 0 Отговор
    По кметствата във Варна са свикнали на рушвети ,пари под масата и тем подобни "стимули" .В противен случай работа не се върши. Трябват още арести.

    22:43 23.09.2025

  • 44 Кирчо

    1 0 Отговор
    Сам си призна че замкметовете рекетьори дето взимат по 6% са негов избор и си даде оставката. Та колко е политически и колко криминално ще се види. Пек излязоха и още записва.

    22:51 23.09.2025

  • 45 Бивш ваарнец

    1 0 Отговор
    Ами да остава...баща му заграби Рубен Коцев поп незнайни какви канали ,,Морската градина...и още питам как стана такъв корабен оператор във времена ,кога БМФ СЕ...РАЗПАДАШЕ и...ПРИВАТЕЗИРАШЕ
    Водите нека си блеят белким им подхвърлят някой...БАНАН

    22:52 23.09.2025

  • 46 Как защо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Защо е изтрит коментара":

    Трият защото са платени проститутки...

    22:55 23.09.2025

  • 47 Е кой иска да я приватизира

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Двойни стандарти":

    Новото кметче и Бонев от спаси София. Ама първо ще я фалират, за да я вземат за без пари.

    22:56 23.09.2025