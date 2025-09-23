Кметът на Варна остава в ареста

Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, съобщават от Нова телевизия. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.
Защитата на Коцев поиска отвод на председателя на съдебния състав - Стефан Илиев, с мотив, че не е избран на случаен принцип. По думите ѝ, той бил разпределен от административния ръководител на Софийския апелативен съд, което е нарушение на закона.
"Отводът на председателя на състава се искаше, тъй като е определен без случаен подбор, каквото е задължението", коментира адвокатът на Коцев Ина Лулчева.
В състава е и магистратът Венелин Иванов, който е бил част от спецсъда, закрит именно по предложение на ПП-ДБ, чийто член е Коцев. Това правело и Иванов пристрастен, смята адвокат Ина Лулчева.
"Делото е политическо и то не на базата на твърдения и обсъждания на политики, а на базата на юридически критерии, които аз изложих пред съда. По нито едно дело това, че някой нещо е казал, не означава, че то е вярно без съдът да го провери", коментира тя.
Защитата отново повтори тезата си, че прокуратурата 10 месеца не работи по това разследване, както и отказва да разпита отново бившия заместник кмет Диан Иванов, който няколко пъти публично във фейсбук профила си обяви, че първоначалните му показания са дадени под натиск от Антикорупционната комисия. Прокуратурата контрира, че те все пак трябва да бъдат кредитирани, а ако е оказан натиск - той може да бъде и от недържавна институция. Според държавното обвинение има опасност Коцев да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат от ареста.
Самият Коцев заяви, че трябва да има разследване и няма нищо против да напусне кметското кресло, ако това ще го върне при семейството му.
Прокуратурата не намери основания за исканите отводи, тъй като не са посочени конкретни обстоятелства по конкретното дело.
След проведеното съвещание съдът реши, че не намира искането за неоснователно. Илиев е определен със заповед на зам-председателя, като това право по отношение мерките за неотклонение му е дадено с решение на общото събрание на съда и по никакъв начин не нарушава случайното разпределение.
Това, че е докладчик, не го прави пристрастен, тези производства са бързи и вече е било отложено заради отвод на целия състав, посочват още от САС.
За Венелин Иванов - не са посочени персонални основания, че ще бъде пристрастен. След закриването на спецсъда, по силата на правна норма става магистрат в САС. Това, че е работил в спецсъда, закрит от управляващата тогава партия ПП, по никакъв начин не означава, че е против Коцев, избран с листата на същата формация, посочва още съдът.
Припомняме, че Благомир Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод. Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.
Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #11, #16, #31
21:36 23.09.2025
2 Тити
21:36 23.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #23
21:36 23.09.2025
4 Там
21:36 23.09.2025
5 си дзън
21:37 23.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Какво да тия съдии,
Все едно хирург да откаже операция.
21:39 23.09.2025
8 ПИТАМ
21:39 23.09.2025
9 Двойни стандарти
Коментиран от #47
21:40 23.09.2025
10 404
21:41 23.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И организаторите ,
21:42 23.09.2025
13 топ
21:43 23.09.2025
14 Соня
21:43 23.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Учител
До коментар #1 от "Българин":Държава с главно д ли искате🤣🤣🤣
21:45 23.09.2025
17 Ген. Гном
21:45 23.09.2025
18 Иванчева
21:47 23.09.2025
19 Котето
21:47 23.09.2025
20 Майна
Днес Мамин реши да смени българското знаме, че се било прокъсало
Ех, че къщовница, бе!
И още-
,, областният председател на ДПС Варна Ерджан Ебатин допълни информацията на страницата си във Фейсбук:
„Засега всичко върви добре – от Община Варна ми върнаха обаждане и приеха идеята да направим дарение, обясниха ми също така , че и Европейския флаг се е скъсал от силните ветрове и разбира се без колебание заявих че ще се ушият и двете знамена!
Как ви се струва?!!!
21:49 23.09.2025
21 Пеев
21:50 23.09.2025
22 Гина
21:51 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Йонко
21:54 23.09.2025
25 Прав
21:58 23.09.2025
26 Пеевски
21:59 23.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Съдии ли
22:05 23.09.2025
30 Тома
Коментиран от #35, #41
22:14 23.09.2025
31 Бе ти промит мозъко
До коментар #1 от "Българин":Нямаш работа в България. Връщай си паспорта и напускай . Не мога да повярвам, че има такива лумпени
22:19 23.09.2025
32 А бе
22:21 23.09.2025
33 Защо е изтрит коментара
Коментиран от #36, #46
22:21 23.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бат Венце Сикаджията
До коментар #30 от "Тома":Малко декари либе заграбил тоя в морската около Хоризонт? Да седи вътре. Еб@л съм му м@йгада.
22:23 23.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Шьофьорчето
22:24 23.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тези съдийчета
22:31 23.09.2025
41 Кирчо
До коментар #30 от "Тома":Града отдавна е харизан , така че кервана си върви и кучетат си лаят.
22:34 23.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Така се работи
22:43 23.09.2025
44 Кирчо
22:51 23.09.2025
45 Бивш ваарнец
Водите нека си блеят белким им подхвърлят някой...БАНАН
22:52 23.09.2025
46 Как защо
До коментар #33 от "Защо е изтрит коментара":Трият защото са платени проститутки...
22:55 23.09.2025
47 Е кой иска да я приватизира
До коментар #9 от "Двойни стандарти":Новото кметче и Бонев от спаси София. Ама първо ще я фалират, за да я вземат за без пари.
22:56 23.09.2025