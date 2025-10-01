Новини
Контрабандни цигари в камион с мебели

1 Октомври, 2025 11:09 552 1

Контрабандните тютюневи изделия за иззети

Контрабандни цигари в камион с мебели - 1
Снимка: АМ
Митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево откриха 105 560 къса (5278 кутии) контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ мебели за Франция.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната на 27.09.2025 г., управлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва мебели от Турция за Франция през България и е заявил, че няма друго за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товара. При извършената физическа проверка митническите инспектори откриват, укрити в кухините на превозваните мебели - дивани и скринове, общо 105 560 къса (5278 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните тютюневи изделия за иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение.
От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали над 30 000 000 къса цигари. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити между декларирани стоки в товарни автомобили, пътуващи за държави в Западна Европа, където пазарните цени на цигарите са значително по-високи.


