Митничари откриха хилядарки в хладилен агрегат

Пети пореден опит през този месец на пренасяне на недекларирана валута предотвратиха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево. Валутата е открита при проверка на фабрична кухина на хладилния агрегат на товарно полуремарке.

На 25 август 2025 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

Само през месец август тази година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.