Митничари откриха хилядарки в хладилен агрегат

28 Август, 2025 11:07 1 168 7

  • капитан андреево-
  • митничари-
  • недекларирана валута

По случая е образувано бързо производство

Митничари откриха хилядарки в хладилен агрегат - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пети пореден опит през този месец на пренасяне на недекларирана валута предотвратиха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево. Валутата е открита при проверка на фабрична кухина на хладилния агрегат на товарно полуремарке.

На 25 август 2025 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.

По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

Само през месец август тази година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.


  • 1 тез амуджи дето горят с парици

    1 1 Отговор
    не се научиха да ползват банкови трансфери и други начини

    Коментиран от #3

    11:11 28.08.2025

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    да си ги харчат със здраве

    11:12 28.08.2025

  • 3 Черните

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "тез амуджи дето горят с парици":

    Пари са опасни,не става с банкови кредити

    11:13 28.08.2025

  • 4 хе хе

    4 1 Отговор
    Публична тайна е, че турските магазини на Запад плащат кеш за доставките на турски хранителни стоки. Спестявайки от данъците успяват да държат ниски цени.

    11:31 28.08.2025

  • 5 Сачка Али Бегова

    0 0 Отговор
    И СИ ГИ ДЕЛНАХА ВЕДНАГА....

    11:46 28.08.2025

  • 6 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Сега,три пъти като ги преброят,ще се окажат стотарки.Паскал го няма,ще ги брои новоназначеният-Торичели

    11:48 28.08.2025

  • 7 Класически случай

    0 1 Отговор
    за пране на пари.
    Наркотици и всичко останало нелегално, което пътува натам, се връща в пари.

    11:50 28.08.2025