81-годишна хвърли над 25 хиляди лева на измамници в Стара Загора

26 Септември, 2025 15:41 675 13

  • ало измамници-
  • стара загора

По случая е задържан 28-годишен мъж, който на 24 септември, взел от жената сумата от 11 000 лева

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден случай на измама, при който жертва е възрастна жена от Стара Загора, регистрира полицията.

Този път измамата е по схемата "Съдействие на полицията".

В продължение на дни 81-годишна жена е била заблуждавана да предава различни по размер суми на непознати за нея лица.

В градинка, в близост до жилищен блок в Стара Загора на 19, 21 и 24 септември жената предала общо сумата от 25 400 лева и златни накити на непознати, заблуждавали я, че съдейства на органите на реда.

По случая е задържан 28-годишен мъж, който на 24 септември, взел от жената сумата от 11 000 лева.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво на бабето

    10 2 Отговор
    Ако са и останали още пари да идем а ние да се наредим

    15:43 26.09.2025

  • 2 Никой

    12 1 Отговор
    Идиотите в тази страна край нямат .

    15:44 26.09.2025

  • 3 още

    7 1 Отговор
    още още още още

    15:55 26.09.2025

  • 4 много измамници

    6 2 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    15:57 26.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гого

    11 3 Отговор
    Е то над половин България още вярва в това, че Русия е дошла да ни освобождава през 1878г от любов към нас,

    15:59 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъъъъ

    7 3 Отговор
    Ами, ако парите бяха в банка, а не в кеш, нямаше да има какво да хвърля. Но понеже много искате кеша, така се получава!

    16:05 26.09.2025

  • 9 Избирателите

    5 5 Отговор
    на Възраждане са така, възрастни хора с деменция дето мятат при от балконите и живеят още в социализма...

    16:06 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома

    4 0 Отговор
    Задържали са го защото бабата е казала че е бил със сини венци

    16:25 26.09.2025

  • 12 съдебен заседател

    3 0 Отговор
    искам да прочета за такова муле и този дето го праща как са гръмнати от неизвестно лице, и да няма свидетели или следи за полицаите, поне веднъж

    16:28 26.09.2025

  • 13 Свещи да му купят

    0 0 Отговор
    на измамника с откраднатите пари.
    И ковчег.

    16:58 26.09.2025