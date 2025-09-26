81-годишна хвърли над 25 хиляди лева на измамници в Стара Загора

Пореден случай на измама, при който жертва е възрастна жена от Стара Загора, регистрира полицията.
Този път измамата е по схемата "Съдействие на полицията".
В продължение на дни 81-годишна жена е била заблуждавана да предава различни по размер суми на непознати за нея лица.
В градинка, в близост до жилищен блок в Стара Загора на 19, 21 и 24 септември жената предала общо сумата от 25 400 лева и златни накити на непознати, заблуждавали я, че съдейства на органите на реда.
По случая е задържан 28-годишен мъж, който на 24 септември, взел от жената сумата от 11 000 лева.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на бабето
15:43 26.09.2025
2 Никой
15:44 26.09.2025
3 още
15:55 26.09.2025
4 много измамници
15:57 26.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гого
15:59 26.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъъъъ
16:05 26.09.2025
9 Избирателите
16:06 26.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тома
16:25 26.09.2025
12 съдебен заседател
16:28 26.09.2025
13 Свещи да му купят
И ковчег.
16:58 26.09.2025