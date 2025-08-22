Новини
74-годишен шофьор блъсна двама в Стара Загора

22 Август, 2025 13:50 781 5

Пострадалитте са откарани в болница

74-годишен шофьор блъсна двама в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

74-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в Стара Загора. Инцидентът е станал в четвъртък по обяд. Пострадалите са мъж на 61 и жена на 55.

Те са откарани в ЦСМП - Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ, а жената е настанена за лечение в болница. Двамата са без опасност за живота.

Тест с дрегер показал, че шофьорът не е употребил алкохол.


  • 1 68-годишен

    4 0 Отговор
    А сега де...
    Защо не са го проверили и за наркотици?
    Възрастта не е радост,а опит и мъдрост...
    Не ние ,,старите" сме проблем...ами младите келеши...де хвърчат с 200...без никакъв опит,квалификация и...ИНТЕЛЕКТ...

    14:14 22.08.2025

  • 2 Съда решение

    0 5 Отговор
    Доживотен затвор без право на замяна

    14:16 22.08.2025

  • 3 Доят ни яко

    3 0 Отговор
    Това ще е новата далавера и рекет, старците са неспособни, да си плащат.

    14:18 22.08.2025

  • 4 Велев

    3 1 Отговор
    Онзи ден видях блъснат човек отстрани шосето близо до Ахелой. Дошла е линейка и му направили някаква промивка. Главата му беше отзад в кръв. Той се оплакваше, че има страшен шум в нея. Удара е бил с около 80км. в час със страничното огледало на бус. Огледалото виснало и на сол Линейката го оставила защото нямал платени осигуровки. Шофьора на буса няма да коментирам, защото коментара ще ми бъде изтрит.

    Коментиран от #5

    14:31 22.08.2025

  • 5 И кво ?!

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Велев":

    Който не му харесва да заминава в Беларус , Куба , Северна Корея .Ама да забрави за банани !

    15:04 22.08.2025