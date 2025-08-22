74-годишен шофьор блъсна двама в Стара Загора

74-годишен шофьор блъсна двама пешеходци в Стара Загора. Инцидентът е станал в четвъртък по обяд. Пострадалите са мъж на 61 и жена на 55.
Те са откарани в ЦСМП - Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ, а жената е настанена за лечение в болница. Двамата са без опасност за живота.
Тест с дрегер показал, че шофьорът не е употребил алкохол.
1 68-годишен
Защо не са го проверили и за наркотици?
Възрастта не е радост,а опит и мъдрост...
Не ние ,,старите" сме проблем...ами младите келеши...де хвърчат с 200...без никакъв опит,квалификация и...ИНТЕЛЕКТ...
14:14 22.08.2025
2 Съда решение
14:16 22.08.2025
3 Доят ни яко
14:18 22.08.2025
4 Велев
Коментиран от #5
14:31 22.08.2025
5 И кво ?!
До коментар #4 от "Велев":Който не му харесва да заминава в Беларус , Куба , Северна Корея .Ама да забрави за банани !
15:04 22.08.2025