Новини
Крими »
16-годишен зад волана на кола в Стара Загора

16-годишен зад волана на кола в Стара Загора

15 Август, 2025 12:08 810 8

  • тийнейджър-
  • стара загора-
  • зад волана

Той управлявал автомобил с прекратена регистрация

16-годишен зад волана на кола в Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

16-годишен тийнейджър беше хванат да шофира автомобил с прекратена регистрация в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 14 август неправоспособното момче е управлявало кола около 18 ч., която не е регистрирана по надлежния ред - с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели за друго МПС.

В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    5 0 Отговор
    И той ли е от родата на този в София?

    12:13 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джеси Джеймс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "качеството на живота се определя по спом":

    Тъпияспелчекър

    12:40 15.08.2025

  • 4 5678

    5 0 Отговор
    Не глоби а тояги трябва но голо и публично място

    12:43 15.08.2025

  • 5 БРАВО

    1 0 Отговор
    Хванаха бандита у полето.

    12:44 15.08.2025

  • 6 кафе американо

    1 0 Отговор
    може да е бил от американската рода

    12:49 15.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.