16-годишен зад волана на кола в Стара Загора

16-годишен тийнейджър беше хванат да шофира автомобил с прекратена регистрация в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
На 14 август неправоспособното момче е управлявало кола около 18 ч., която не е регистрирана по надлежния ред - с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели за друго МПС.
В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.
12:13 15.08.2025
3 Джеси Джеймс
12:40 15.08.2025
12:43 15.08.2025
12:44 15.08.2025
12:49 15.08.2025
