Контрабандни цигари в камион с мебели

30 Януари, 2026 10:25 477 2

  • контрабандни цигари-
  • мебели

В хода на контролните действия инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение

Контрабандни цигари в камион с мебели - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голямо количество от 325 000 къса (16 250 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Лесово в товарен автомобил, превозващ мебели.

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 26.01.2026 г. на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България пакетирани мебели от Турция за Нидерландия и няма друго за деклариране. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на товара и превозното средство. В хода на контролните действия инспекторите откриват кашони с контрабандни цигари, укрити между декларираните мебели в товарното помещение.

Иззети са 325 000 къса (16 250 кутии) цигари с различни търговски марки на обща стойност около 50 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.


България
  • 1 ддд

    0 0 Отговор
    Човека ги е взел за лична консумация на него и роднините в Нидерландия.

    10:43 30.01.2026

  • 2 Мебел

    0 0 Отговор
    Струва ми се, че това са масички

    10:49 30.01.2026