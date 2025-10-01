Новини
Троен удар на варненската полиция срещу наркопазара

1 Октомври, 2025 14:52

Задържани са двама мъже и една жена

Троен удар на варненската полиция срещу наркопазара - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варненската полиция отчете вчера сериозен успех в борбата с наркопрестъпността след проведени специализирани операции по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества“. Само за ден служителите на реда задържаха трима души – замесени в различни престъпни дейности, свързани с производството и разпространение на забранените субстанции.

Първият случая е свързан с 26 – годишен мъж, засечен в момент на разпространение на марихуана. При последвалото претърсване в дома му, криминалистите открили и иззели около 50 пакетчета със същото наркотично вещество, подготвено за разпространение.

Втората акция е довела до задържането на 30 – годишен варненец, който бил хванат в момент на полагане на грижи за растения от рода на конопа. „Тревата“ се намирала в специално оборудвано помещение, пригодено за отглеждане на растителността - при контролирани условия.

В третия случай е арестувана 39 – годишна жена. При обиск у нея са намерени над 10 броя пълнители за вейп устройства, съдържащи канабиноиди. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата, по документирането на престъпната дейност на задържаните, продължава под надзора на прокуратурата. Специализираните полицейски операции през изминалия ден, са част от последователните усилия за ограничаване на разпространението на наркотици на територията на ОДМВР Варна и за предпазване на младите хора от пагубното влияние на дрогата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    ако ще стоторен да е
    кой ще си пипа пазара

    14:53 01.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    малиииии...преди много години ми разбиха апартамента..сам им намерих крадеца и едно мерси не казаха за,,успешната,, си акция...ако и се появи някой Серпико , му виждат много набързо сметката

    14:56 01.10.2025

  • 3 дъра бъра

    5 0 Отговор
    Отстранили са конкуренцията .

    14:57 01.10.2025

  • 4 Замазване на очи

    5 0 Отговор
    Пак някой мишок ли хванаха да отчетат дейност? Къде са босовете?

    14:59 01.10.2025

  • 5 Гражданин

    3 0 Отговор
    Сега ще бъде предадено за разпространение на правоимащите другари...

    15:01 01.10.2025

  • 6 Замазване на очи

    3 0 Отговор
    Това са потърпевшите от разсипването на младите хора у нас. Къде са истински виновните?

    15:02 01.10.2025

  • 7 Некой

    1 0 Отговор
    ПП пак ще плачат...

    15:19 01.10.2025