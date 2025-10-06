Жена нападна с брадва приятеля си в Берковско

40-годишшна жена нападна с брадва 30-годишния си приятел в село Ягодово, община Берковица, съобщиха от полицията.
Насилието е станало на 5 октомври.
Мъжът е с повърхностна рана и е прегледан.
По случая се води разследване.
1 Трол
15:12 06.10.2025
2 Цъцъ
15:12 06.10.2025
3 Пич
15:12 06.10.2025
4 Боруна Лом
15:22 06.10.2025
5 Тома
15:27 06.10.2025
6 Я само кажете
15:48 06.10.2025
7 У Берковско брадви няма
Коментиран от #8, #10
15:53 06.10.2025
8 Гуньо простиа
До коментар #7 от "У Берковско брадви няма":ти маани дали го е тепала с манара или манарче! По важното е с тъпото или острото на манарата го е измаала
16:00 06.10.2025
9 Руснаков
16:00 06.10.2025
10 смотань бандерeц..
До коментар #7 от "У Берковско брадви няма":У бандерско като удариме по една половинка- немировка,млатиме бандерките с топоро по кратуната..оти сакат масковците да доот по бърже,оти били по добри на одеру
16:03 06.10.2025