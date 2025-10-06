Новини
Жена нападна с брадва приятеля си в Берковско

Жена нападна с брадва приятеля си в Берковско

6 Октомври, 2025 15:09 945 10

Мъжът е с повърхностна рана и е прегледан

40-годишшна жена нападна с брадва 30-годишния си приятел в село Ягодово, община Берковица, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 5 октомври.

Мъжът е с повърхностна рана и е прегледан.

По случая се води разследване.


  • 1 Трол

    19 0 Отговор
    Спешно да се изведе този нещастен мъж в център за настаняване, където да му бъде оказана психологическа помощ за преодоляване на травмата.

    15:12 06.10.2025

  • 2 Цъцъ

    20 0 Отговор
    Люта римлянка🙄

    15:12 06.10.2025

  • 3 Пич

    16 0 Отговор
    Еей , значи онази лудата която видях да търчи и размахва един вибратор , не е носела точно вибратор...

    15:12 06.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    ВЗЕ ДА СТАВА ВИНОТО И РАКИЯТА И СТАНААМЕ ЮНАЦИ!

    15:22 06.10.2025

  • 5 Тома

    12 0 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    15:27 06.10.2025

  • 6 Я само кажете

    8 0 Отговор
    От лилавите ли са

    15:48 06.10.2025

  • 7 У Берковско брадви няма

    4 0 Отговор
    Има манари и манарчета. Сага с манара ли го тепала тая пущина или с манарчето?

    Коментиран от #8, #10

    15:53 06.10.2025

  • 8 Гуньо простиа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "У Берковско брадви няма":

    ти маани дали го е тепала с манара или манарче! По важното е с тъпото или острото на манарата го е измаала

    16:00 06.10.2025

  • 9 Руснаков

    3 0 Отговор
    Може да и е взел пиенето..

    16:00 06.10.2025

  • 10 смотань бандерeц..

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "У Берковско брадви няма":

    У бандерско като удариме по една половинка- немировка,млатиме бандерките с топоро по кратуната..оти сакат масковците да доот по бърже,оти били по добри на одеру

    16:03 06.10.2025