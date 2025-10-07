МВР разследва изгорелите камиони за смет

Във връзка с опитите за политически спекулации, направени тази сутрин от страна на общински съветник от София, пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли". Това заявиха от силовото ведомство.
Ето и позицията на МВР:
На 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. "Околовръстен път". Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.
Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.
Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.
Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.
В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура.
Пресцентърът на МВР призовава да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.
Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Град Симитли
В джоба му - - писмото от Банкянския Груйляк, със заповед да ги подпали!
14:19 07.10.2025
13 Фактите говорят:
Част от компаниите, които първоначално бяха заявили участие, бяха отстранени или сами се отказаха. Новината дойде на фона на сигнали за натиск срещу част от участниците.
Камиони на турска фирма участник в конкурса са били подпалени. Това е „сплашване“.
Впоследствие тази фирма, се е отказала от участие в конкурса за почистване на столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, а единствен кандидат там остана консорциум, в който участва фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки. Той предлага цена, която е близо ТРИ пъти по-висока от прогнозната стойност, заложена от общината.
Същият консорциум остава единствен кандидат в още три столични района – „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица – център“.
В други три района – „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“ – единствен кандидат е фирма, свързана с Румен Гайтански-Вълка.
14:32 07.10.2025
14 Разумен
Подкрепата за Терзиев е подкрепа за това новият модел да не се поддаде и да не подпише договори, които са грабителски по отношение на гражданите.
14:33 07.10.2025
15 Мнение
• Саботаж се използва като инструмент — някои кандидати се отказват след заплахи и палежи, което намалява конкуренцията.
• Фирми, свързвани с известни интереси, се появяват в ключови зони с оферти, които са крайно над пазарните цени, за да намерят оправдание за кражба.
• Терзиев е поставен в положение, в което да трябва да откаже “ужасно високи оферти” и да настоява за по-справедливи условия — това е рискована позиция, но също и позиция на принцип.
• Ако се приеме договор с такива оферти, това означава по-високи разходи, които ще се плащат от софиянци — нещо, което Терзиев категорично отказва.
14:34 07.10.2025
16 Мафията запали камионите на конкурентите
МВР много добре знае кой стои зад палежа и кой имаше интерес за заплаши и отстрани конкуренцията, за да остане 1 консорциум, който да наложи 3 пъти по-висока цена за извозването на боклука от прогнозната цена и да ограбва софиянци, както в момента ограбва бургазлии и пловдивчани.
Затова данък сгради в Бургас се вдигна ДВОЙНО, заради високата цена на извозването на БОКЛУКА.
14:37 07.10.2025
17 Да допълниш...
До коментар #1 от "си дзън":...и получаваме и рушвети, да прикриваме мафията на Таки..и нищо да не откриваме...Ирония!
14:41 07.10.2025
