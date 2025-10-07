Новини
МВР разследва изгорелите камиони за смет

МВР разследва изгорелите камиони за смет

7 Октомври, 2025 14:03, обновена 7 Октомври, 2025 14:13 1 127 19

  мвр
  турска фирма
  почистване
  запалени камиони

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели

МВР разследва изгорелите камиони за смет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с опитите за политически спекулации, направени тази сутрин от страна на общински съветник от София, пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли". Това заявиха от силовото ведомство.

Ето и позицията на МВР:

На 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. "Околовръстен път". Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура.

Пресцентърът на МВР призовава да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата.


  • 1 си дзън

    17 0 Отговор
    От МВР: Получаваме големи заплати да работим със скоростта на охлюв.

    Коментиран от #17

    14:05 07.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така се работи

    10 0 Отговор
    Да раздрусат контингента, и някоя птичка ще пропее. Но внимателно, все пак те ви се отчитат всеки месец, щото с тая мижава заплата и Ром не може преживя.

    14:06 07.10.2025

  • 4 Перо

    17 0 Отговор
    Резултатът е нулев, но заплатите си вървят!

    14:06 07.10.2025

  • 5 50 % увеличение

    14 0 Отговор
    заплата + пенсия = 8900 лв ехаа

    14:08 07.10.2025

  • 6 Опааа

    10 0 Отговор
    😆 Гражданите да помогнат…😆 А тия заплати на милиционерите за какво ги дават ве?!? Ясно е,че лилиционерите-мафиоти прикриват мафията за боклука!

    14:12 07.10.2025

  • 7 Гост

    7 0 Отговор
    Мвр разследва дедовия. Партенки и лъжи до безобразие

    14:17 07.10.2025

  • 8 Град Симитли

    8 0 Отговор
    Дани обикаля с една лупа около камионите и цъка с език....
    В джоба му - - писмото от Банкянския Груйляк, със заповед да ги подпали!

    14:19 07.10.2025

  • 9 гражданин

    9 0 Отговор
    Много добре МВР знае кой запали колите , и вместо да разследва ги пази !!

    14:20 07.10.2025

  • 10 КАКВО КАЗАХА

    8 1 Отговор
    че те някой от фирмите са свързани с таки и бб кой да запали конкуренцията хахахахах лошо е когато мафията е начело на държавата

    14:22 07.10.2025

  • 11 Знаещ

    9 0 Отговор
    Всички знаем какъв ще резултата от това разследвани. Приключване на производството поради ,,неизвестен извършител,, Че даже, може и зконно за се окаже запалването ако се включи прокуратурата. Как на всички не им писна от тези крадци и не ги измете от парламент, МВР, Прикриватъра или ,, независум,, съд.

    14:22 07.10.2025

  • 12 Сетило се МВР да се побара..

    5 0 Отговор
    "Сетила се Мара, да се побара!"

    14:31 07.10.2025

  • 13 Фактите говорят:

    5 0 Отговор
    Фирми, свързвани с Таки и Вълка, са сред кандидатите в конкурс за събиране на боклука на София. Те предлагат цени в пъти над заложените от Столичната община прогнозни стойности.
    Част от компаниите, които първоначално бяха заявили участие, бяха отстранени или сами се отказаха. Новината дойде на фона на сигнали за натиск срещу част от участниците.
    Камиони на турска фирма участник в конкурса са били подпалени. Това е „сплашване“.
    Впоследствие тази фирма, се е отказала от участие в конкурса за почистване на столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, а единствен кандидат там остана консорциум, в който участва фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки. Той предлага цена, която е близо ТРИ пъти по-висока от прогнозната стойност, заложена от общината.
    Същият консорциум остава единствен кандидат в още три столични района – „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица – център“.
    В други три района – „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“ – единствен кандидат е фирма, свързана с Румен Гайтански-Вълка.

    14:32 07.10.2025

  • 14 Разумен

    4 0 Отговор
    Това са действия със сериозни индикатори за контрол и корупция, заплахи срещу участници с обществените поръчки, паленето на камионите на турската конкурентна фирма, за да останат единствените участници Таки и Вълка!!!
    Подкрепата за Терзиев е подкрепа за това новият модел да не се поддаде и да не подпише договори, които са грабителски по отношение на гражданите.

    14:33 07.10.2025

  • 15 Мнение

    4 0 Отговор
    Това, което медийните сигнали показват, ясно корелира с тезата, че:
    • Саботаж се използва като инструмент — някои кандидати се отказват след заплахи и палежи, което намалява конкуренцията.
    • Фирми, свързвани с известни интереси, се появяват в ключови зони с оферти, които са крайно над пазарните цени, за да намерят оправдание за кражба.
    • Терзиев е поставен в положение, в което да трябва да откаже “ужасно високи оферти” и да настоява за по-справедливи условия — това е рискована позиция, но също и позиция на принцип.
    • Ако се приеме договор с такива оферти, това означава по-високи разходи, които ще се плащат от софиянци — нещо, което Терзиев категорично отказва.

    14:34 07.10.2025

  • 16 Мафията запали камионите на конкурентите

    2 0 Отговор
    Камионите на турска фирма участник в конкурса са за извозването на боклука в София бяха подпалени и заплашени от мафиотските фирми на двама участници с прякори!!

    МВР много добре знае кой стои зад палежа и кой имаше интерес за заплаши и отстрани конкуренцията, за да остане 1 консорциум, който да наложи 3 пъти по-висока цена за извозването на боклука от прогнозната цена и да ограбва софиянци, както в момента ограбва бургазлии и пловдивчани.
    Затова данък сгради в Бургас се вдигна ДВОЙНО, заради високата цена на извозването на БОКЛУКА.

    14:37 07.10.2025

  • 17 Да допълниш...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ...и получаваме и рушвети, да прикриваме мафията на Таки..и нищо да не откриваме...Ирония!

    14:41 07.10.2025

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    Хванат ли кои са, да влезнат в черен списък да не получават нито една обществена поръчка, освен че трябва да отидат в затвора.

    14:42 07.10.2025

  • 19 Ясно като бял ден кой е виновника

    1 0 Отговор
    След сплашване и умишлено подпалените камиони на най-голямата фирма за сметосъбиране, фирма на Таки остана ЕДИНСТВЕНИЯ КАНДИДАТ за събиране на боклука в Красно село и Люлин!!!!

    14:46 07.10.2025