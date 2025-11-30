Юлияна Матеева: Ясно е, че Ивелин Михайлов е неустановеният депутат с имунитет по делото "Исторически парк"

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк".

Това заяви адвокат Юлияна Матеева, която освен защитник на един от обвиняемите е и заместник-председател на Народното събрание.



Софийският градски съд остави в ареста всичките седем лица задържани за корупция, пране на пари и имотни измами след акцията на Антикорупционната комисия.

По време на мярката за неотклонение съдът изтъкна, че има данни за "грамадни парични потоци".

От прокуратурата обясниха, че групата е имала стройна организация и високо ниво на конспиративност.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са прецизни методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми.

Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата.

"Става дума за над 50 милиона лева за период от около 10 години", заяви Ахмед Кокоев, прокурор в СГП.

Един от адвокатите спомена Ивелин Михайлов, ще бъде ли привлечен като обвиняем?

"Не мога да ви кажа", отвърна Кокоев.

"В твърдяната организирана престъпна група участва лице с имунитет. То обаче е с неизвестна самоличност, което прави процеса политически, абсолютно аналогичен със случилото се с Благомир Коцев. Ясно е, че лицето с имунитет е Ивелин Михайлов", заяви адвокат Юлияна Матеева от ПП "Величие":

Според нея "не е изяснено участието на който и да било".

"Коментирам случая като политическо обвинение, получихме ясни доказателства, че е насочено към партия "Величие", заяви Матеева.