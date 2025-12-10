Новини
Крими »
Старт на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Старт на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

10 Декември, 2025 08:10 1 063 13

  • начало-
  • дело-
  • кирил петков-
  • божидар божанов

Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Старт на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, съобщават от БНТ.

Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов.

Според обвинението през октомври 2023 година в столично заведение Кирил Петков с агресивен тон е казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов.

Бившият лидер на "Продължаваме Промяната" заплашил, че ако не изпълни нарежданията ще последват негативни последици за Йоловски, твърдят още от прокуратурата.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че в качеството си на министър на електронното управление през 2022 г. е нарушил Закона за защита на класифицираната информация и дал предимство на консорциум от фирми за спечелването на обществена поръчка.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    9 5 Отговор
    Мястото им е в затвора!

    Коментиран от #2

    08:21 10.12.2025

  • 2 Шиши-фен

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    Съгласен! Шиши премиер!

    08:32 10.12.2025

  • 3 стари градски песни

    7 4 Отговор
    Де е Киро ? - На кирия (следва подпис и печат) , вместо дансинга - килия (две напред , едно назад).

    Коментиран от #5

    08:35 10.12.2025

  • 4 Буха ха

    7 4 Отговор
    А обвиненията срещу лицата Бойко и Делян от много години си стоят на трупчета

    Коментиран от #11

    08:36 10.12.2025

  • 5 Вие

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "стари градски песни":

    Ме впечатлихте!

    08:38 10.12.2025

  • 6 Бяла Мечка

    4 3 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    08:41 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съд отличник

    2 2 Отговор
    След два месеца, сега получиха разрешение да разгледат делото в разпоредително заседание!
    Съдии отличници, на бате Шиши поклонници!
    Сега ще си вземат бонусите, само ако са послушни, де!
    Трябва да си по тъп от ПееФски двойкара юриЗЪ, за да не разбереш, че всичко е нагласено!
    Чао дебел

    08:56 10.12.2025

  • 10 име

    2 1 Отговор
    Кога ще ги съдят като чужди агенти, работещи за интересите на друга държава? ПП са единствените доказани чужди агенти, които срещу над 800 милиона по линия на УСАИД са осигурили на краварите нодути договори за доставка на още чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и стари ракети.

    08:58 10.12.2025

  • 11 Обвиненията

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Буха ха":

    срещу Баце и Шиши са само в главите на НЕумните .Дай ги тия обвинения , но не с изрезки от Гугъл или от форумите , те не важат . А сетих се онзи разговор между Кики и Коко , в който Кики пита за кражбите на Баце и дали Коко ги е намерил ония 10 милиарда . Само дето Кики не изпада в истерия от отговора , че нищо не е намерил Василев . но вие ако знаете за обвинения , не е лошо да помогнете на прокуратурата с "вашите " доказателства. Така делото ще набъбне още и тия мискини ще се озоват в затвора . Настроение иронично !

    09:01 10.12.2025

  • 12 провинциалис

    4 0 Отговор
    само затвор за тия двамата

    09:03 10.12.2025

  • 13 Едно

    0 2 Отговор
    отсерията политически дела, ъшити с бели конци.Освен политическа полициуя, имаме и политическо правосъдие. Да ни е честито.

    09:17 10.12.2025