Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

19 Октомври, 2025 21:51, обновена 20 Октомври, 2025 04:07

  • инцидент-
  • мол-
  • пострадал

То бе откарано в тежко състояние в "Пирогов" след сбиване между две компании в търговски център на бул. "Ал. Стамболийски"

Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Момчето на 15 години, което беше намушкано в столичен мол, е починало, предаде БНТ.

Тъжната новина е потвърдена пред "По света и у нас" от болница "Пирогов".

Линейката пристига на мястото на инцидента на 4-та минута. То е откарано към болничното заведение в изключително тежко състояние.

Как се е стигнало до фаталния инцидент ?

Две компании от две столични махали са се засекли пред ескалатора на третия етаж на мола, непосредствено пред киното.

Те са имали стара вражда. Започнали са да се карат, като това прераства в масов бой.

Според очевидци охраната в мола не е реагирала на момента и боят се е разраснал.

Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

Намушканото в столичния мол "София" бе настанено в тежко състояние в противошокова зала, предаде по-рано ФОКУС.

Около 19:20 часа снощи в мола възниква хаос. Чували се крясъци и деца започнали да тичат по ескалаторите.

Първоначално посетителите и служителите на мола си помислили, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започнало да предупреждава, че е станал голям бой.

"Не се качвайте горе!", крещяло момчето и побързало да излезе от търговския център.

Малко по-късно на място пристигнал екип на полицията, а след това и линейка.

Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол
Снимка: БНТ


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чакам за едно дебело момче

    64 8 Отговор
    ама със сабя ще е най добре

    20:56 19.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    124 28 Отговор
    евроатлантизъм в действие...

    Коментиран от #69

    20:59 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В МОЛ - овете

    107 1 Отговор
    трябва вече и контрол за оръжие !

    Коментиран от #8

    21:03 19.10.2025

  • 7 Миладин

    118 1 Отговор
    И сега какво? Трябва да учим деца си как да се защитят от хладно оръжие!? Намушкан в МОЛ е като намушкан на всякъде където има струпване хора. Законодателните промени крещят с пълна сила, а нашите сульовци си мерят електората!

    21:05 19.10.2025

  • 8 Контрол

    12 20 Отговор

    До коментар #6 от "В МОЛ - овете":

    Как ще контролираш ножовете?!

    21:09 19.10.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 34 Отговор
    Добра новина,мигрантите се борят за правата си!💋🦍🤣🥳👍

    Коментиран от #11, #23

    21:09 19.10.2025

  • 10 Цвете

    27 1 Отговор
    🥹😢🥹ОЩЕ какво??? Детето е наръгано, нали така е написано и с опасност за живота. Кое не е разбрано????

    Коментиран от #66

    21:10 19.10.2025

  • 11 Аоо

    24 4 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да ходят да се борят за правата си у дома си.

    21:11 19.10.2025

  • 12 М да

    54 2 Отговор
    А за извършителя/извършителите нищо не пише, ако не кой/кои са, то поне да ли са установени или заловени. Което навежда на определени мисли

    Коментиран от #75

    21:15 19.10.2025

  • 13 дилара ли е?

    21 7 Отговор
    дрогаджийска работа

    21:16 19.10.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    60 12 Отговор
    Западновропейски "ценности", култивирани у нас 36 години...

    Коментиран от #50

    21:20 19.10.2025

  • 15 Полуидиотчета облечени в черно

    69 2 Отговор
    Изплюти от татуирани фенове на Слави Чалгата.

    Коментиран от #18

    21:20 19.10.2025

  • 16 факт

    70 6 Отговор
    До днес това се случваше в Германия, Белгия, Великобритания, Швеция, днес се случи у нас. В София и Варна все по-често се срещат силно мургави индивиди, които се държат изключително подозрително. Докараха ни насила самолети с криминално проявени на запад мигранти, за които убийствата с нож са част от религията им. Пазете се, носете хладно оръжие в себе си за самозащита, няма на кого да разчитаме, защото и държава нямаме. Дано оцелее детето, но ако не се вземат бързи и адекватни мерки тези случаи ще станат ежедневие.

    Коментиран от #68

    21:21 19.10.2025

  • 17 Някакъв ционист смотан

    13 27 Отговор
    Е намушкал момчето. От израелското посолство май е бил

    21:21 19.10.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 35 Отговор

    До коментар #15 от "Полуидиотчета облечени в черно":

    Били са млади фенове на Фараон Ивелин Първи!🦍🦍🦍🤣🥳🖕

    21:22 19.10.2025

  • 19 Ъхъъъъъ.....

    26 3 Отговор
    По Инициативата наръгай Шиши и Толупий

    21:23 19.10.2025

  • 20 Ъхъъъъъ.....

    17 3 Отговор
    По Инициативата наръгай Шиши и Толупий

    21:23 19.10.2025

  • 21 АГАТ а Кристи

    48 1 Отговор
    Вместо да си къдриш косата, "уважаема" Сю - ДА СИ НАЙ-ПОСЛЕ ОСТАВКАТА !!!
    Е... НЕКАДЪРЕН СИ !!!

    21:24 19.10.2025

  • 22 ООрана държава

    67 7 Отговор
    Тия гербари и къдравелко не могат да се справят с 5 лигловци по на 15 години дето правят зулуми из моловете, време е за оставки

    21:24 19.10.2025

  • 23 Мимче,

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Колко оКУЧИ ???
    Копувам приличащото на теб !!!
    Само с него ще укротя жена ми !

    21:27 19.10.2025

  • 24 Никой

    7 0 Отговор
    То е такова това място.

    21:31 19.10.2025

  • 25 Баба Ботокс

    11 10 Отговор
    Само Тръмп, Орбан еврото и ботокс, трябва да се отразяват положителни новини, като влезем в еврозоната подобни друбни инциденти няма да се случват. Израелските собственици ще вдигнат мъничко наемите, и ще назначат повече охрана, защото България е в Клуба на богатите вече.

    21:38 19.10.2025

  • 26 Някои деца

    5 4 Отговор
    като онези русенските.

    Коментиран от #32

    21:39 19.10.2025

  • 27 слаба журналистика

    54 1 Отговор
    Абсолют но свинщина е да криете информация за подобна потресаваща случка.
    Дайте им физиономиите и имената, да видим кои са опасните лица из софийския център!

    21:41 19.10.2025

  • 28 АГАТ а Кристи

    27 3 Отговор
    Екипа на "филията с мас", или "зайчара" в лицето на Къдравата "Сю" /който за малко да ни бе станал и мин.председател/....
    Господи, ЗАЩО все некадърници ???

    21:42 19.10.2025

  • 29 Деца,

    20 1 Отговор
    нарушават им личното пространство, а те раздават “правосъдие”.
    С нож.

    21:43 19.10.2025

  • 30 Хмм

    37 1 Отговор
    с нож, предварително са се подготвили или са от тези които ходят на тумби и нападат с ножове

    21:47 19.10.2025

  • 31 Тото

    20 0 Отговор
    Нулево поколение!

    21:47 19.10.2025

  • 32 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Някои деца":

    те нямаха ножове

    21:48 19.10.2025

  • 33 Жалко за момчето

    20 6 Отговор
    Объркали са го с предателя Христо Грозев

    21:50 19.10.2025

  • 34 С нож естествено

    7 3 Отговор
    С пистолет не е вече сигурно. Слагат малко барут в патроните и трябва 50 пъти да пуцаш. Особенно ако са американски

    21:52 19.10.2025

  • 35 Механик

    23 2 Отговор
    Първо на 14, после на 15, после се обещават снимки, а на снимките не се вижда момче?!?!
    Пиете ли бе или ползвате по-силни неща???

    21:53 19.10.2025

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 26 Отговор
    МОМЧЕТО Е "ПОРЪЧАНО" ОТ ЧИЧО РУМЕН (МИСТЪР БОТАШ) .........................

    21:56 19.10.2025

  • 37 Гост

    11 1 Отговор
    Бъдещи депутати

    22:00 19.10.2025

  • 38 ВКК 567

    40 1 Отговор
    За какво висят охранители в МОЛ-овете, като нямат никакви права за действие!? А и искат ли да действат? За кой път възниква проблем!? И НИЩО!!!

    22:00 19.10.2025

  • 39 Да питам

    31 1 Отговор
    А кво прай МВР -Ново начало ?

    Коментиран от #42

    22:02 19.10.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    9 6 Отговор
    Това са синковците на пеперастите

    22:05 19.10.2025

  • 41 Работническо дело

    12 1 Отговор
    Какво се разбра от тази новина! Има пострадал ама защо е станало?

    22:10 19.10.2025

  • 42 Ще се опитат да продадат малко дрога

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Да питам":

    ...на тия биещите се и ръгащите се непълнолетни наркомани

    22:11 19.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ОбразУвателната система в бълХ--ария

    17 2 Отговор
    ...е пълна пародия и фарс...

    Коментиран от #53, #55

    22:13 19.10.2025

  • 45 665

    11 6 Отговор
    Две компании ромчета малко се поскарали . Да продължават така !

    22:13 19.10.2025

  • 46 ужас

    32 7 Отговор
    Детето е починало. Едно дете по-малко за България. Сякаш много ги имаме, че така нелепо да ги губим. Къдравата Сю до утре сутрин да е заловила извършителя, така както залови хлапетата, които уж набили шефа на полицията в Русе. Ако до утре сутрин не знаем кой е убиецът, Сю да си подава оставката, че да не й я подадем ние. Докато те си ходят с охраните, децата ни ги избиват в моловете пред очите на всички. Оставка на това нефелно правителство!

    Коментиран от #62

    22:14 19.10.2025

  • 47 Търговски център

    14 1 Отговор
    Вътре въоръжен ли се влиза бе ?

    22:23 19.10.2025

  • 48 Нищо чудно

    20 1 Отговор
    Този мол е пълен с много млади ромеи. Особено този етаж.

    22:27 19.10.2025

  • 49 ЖИТЕЛИТЕ на бронкс и харлем

    16 3 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ....

    22:32 19.10.2025

  • 50 За олигофренска пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 80":

    минус 10 рубли от надницата.

    22:34 19.10.2025

  • 51 665

    22 1 Отговор
    Си га ни те излязоха от махалата и се колят по моловете, свиквайте.

    22:40 19.10.2025

  • 52 Валентин

    11 2 Отговор
    Това са от новите инженери и айтита; те ползват ножове за саморазправа.

    22:44 19.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Вече няма

    2 0 Отговор
    опасност...

    22:48 19.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тракиец 🇺🇦

    6 15 Отговор
    Отрочетата на болшевиките почнаха между тях да се колят барабар с тяхните питомни любимци ци-ганите

    22:50 19.10.2025

  • 59 Анонимен

    13 1 Отговор
    От римски произход бяха

    22:51 19.10.2025

  • 60 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Момчето е починало....

    22:52 19.10.2025

  • 61 Ицо

    16 1 Отговор
    Държавата СПИ!!! Забрана за всякакво хладно оръжие , дали ще е в заведение или на улицата.
    Затвор 20г. и да мислят дали , ще носят ножове.
    Колко деца си отидоха от такива безхаберници???

    Коментиран от #63

    22:55 19.10.2025

  • 62 Все тая

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "ужас":

    Иначе отива в "коалицията на желаещите" на дЖилезку и пак същото

    23:01 19.10.2025

  • 63 ножа не е проблема

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ицо":

    И с чук може и със шило за лед също.

    23:04 19.10.2025

  • 64 Мето от факултето

    8 3 Отговор
    Съвсем ще се затриете бе ганчовци, кой ше ви оправя ганките, то и сега не сварваме с братята

    23:09 19.10.2025

  • 65 АБВ

    13 0 Отговор
    Момчето е починало в Пирогов според Блиц.

    23:17 19.10.2025

  • 66 Минчо Празников

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Какво дете?
    Поредния лигав бабаит.
    Апропо умрял е.

    23:25 19.10.2025

  • 67 Там има много римляни в тоя мол

    9 3 Отговор
    Римляни срещу други римляни-резултат-един по малко!
    Момчето е починало в болницата!
    Виновния римлянин се укрива!
    Евро@тлантически ценности!

    23:26 19.10.2025

  • 68 Гошо

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "факт":

    Всеки който прояви дори и вербална агресия, на пътя, у молу, у магазина трябва на секундата да му се троши балканската куха тиква

    23:29 19.10.2025

  • 69 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    В случая за какъв Евроатлантизъм Говориш ..или теб си те гонят Русофилски мисли ...Кой какво си то го вълнува ...е пък пл твойта логика чакай да напиша и аз нещо ..честита победа на Левски ..нищо че темата е съвсем друга ..но поне като си я на Русофилска простия нека и аз да се включа...някой друг русофил който да е на вълна политика има ли ?.. да напише и той някаква простия !

    23:41 19.10.2025

  • 70 демократ

    6 14 Отговор
    Чакам с нетърпеливост провала и закриването на Рашисткиянпроект България инплатените от Москва агенти Ботев Левски и тн. за излаз на Топлите морета.
    Етнически географски демографски и културно тук е било р и ще бъде Турция

    23:47 19.10.2025

  • 71 Грозд-ан

    10 2 Отговор
    В тоя "мол" влизах последно преди няколко години и ме хвана гнус как почти само нагли разглезени си-ганчета имаше. От тогава по-добре не е станало явно.

    Коментиран от #74

    23:52 19.10.2025

  • 72 😂😂😂

    13 0 Отговор
    Малко захладня и гаменчетата пак напълниха моловете.. Какво щастие за нехаещите провалени родители и нещастие за нормалните хорица..

    23:56 19.10.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Разбрах най-сетне

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Грозд-ан":

    Значи българите се делят по делата, добрите са просто българи, а лошите са сигани.

    00:13 20.10.2025

  • 75 иван костов

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "М да":

    костовисти от ппдб/ЛГБТ, недоволни от липсата на гейпарад, обикалят и колят!

    00:24 20.10.2025

  • 76 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Природата се самоочиства...

    02:21 20.10.2025

  • 77 123

    2 2 Отговор
    Сега ще предложат влизане в магазините с идентификационен код. А след това следва чипиране на стадото. С цел безопастност повечето сами ще се съгласят. И това е началото на края.

    02:21 20.10.2025

  • 78 Перо

    8 1 Отговор
    Къде е охраната на МОЛ-а, къде е полицията?? Второ пропаднало поколение, от мутренската демокрация! От деца се дрогират и пропиват, без никакви интереси, без никаква ценностна система! Пълно разложение! Изпотрепаха се от катастрофи и побойща!

    02:47 20.10.2025

  • 79 Момчето

    8 0 Отговор
    Не е "пострадало" в столичен мол, а са го заклали! Умряло е !

    02:52 20.10.2025

  • 80 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Две групи, едната от Татарли маала, а другата от Факултето са се млатили яко, при което един индивид от Татарли е дал фира.

    03:15 20.10.2025

  • 81 Уса

    2 0 Отговор
    Трябва да има затвор за непълнолетните и там да им изгният кокаклите заедно с техните пропаднали родители.Ще бъдат хранени с дарения,кой каквото даде

    04:07 20.10.2025

  • 82 Еваллата

    2 1 Отговор
    Освен крадци, шофьори и чистачки и касапи се раждат в тая държава.

    04:15 20.10.2025

  • 83 бай Ганя

    1 0 Отговор
    Няма държава,само престъпници се разхождат,с какъв акъл ще извадиш нож и ще мушкаш и то в мола,представете си как възпитават децата си,доживот или смъртна,НОО НЯМА СЪДЕБНА С-МА,СЪБУДИ СЕ БЪЛГАРИНО ИЗЛЕЗ ОТ ТАЗИ ЛЕТАРГИЯ,УТРЕ ТВОЕТО ДЕТЕ МОЖЕ ДА Е НАМУШКАНО ИЛИ ИЗНАСИЛЕНО В МОЛА,ЩО ЗА ТЪП НАРОД СМЕ

    04:21 20.10.2025

  • 84 Ъхъъъъъ.....

    0 0 Отговор
    Две компании от две столични махали са се засекли пред ескалатора на третия етаж на мола, непосредствено пред киното и започнало клането. ....

    04:22 20.10.2025

  • 85 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ромите от Татарли и ромите от Факултето са изпаднали в диалектическо противоречие. А както ни учеха при комунизма, източникът на процеса развитие е диалектическото противоречие, което от своя страна води до единство и борба на противоположности.
    В случая постулатите на научния комунизъм важат с пълна сила.

    04:25 20.10.2025

  • 86 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    По времето на комунизма ромите от Татарли обикновено се млатеха с ромите от Баталова воденица. Имах приятели и в двете маали.
    Сега при демокрацията са започнали да се бухат с тези от Факултето, защото Бойко срина копторите в Баталова воденица и ги прогони.

    04:33 20.10.2025

  • 87 Уса

    1 0 Отговор
    Само циганин може да те намушка така,че да починеш.От деца ги учат,как да мушкат и къде,как да завъртат ножа,за да ви отрежат някоя артерия на 100%...Мой приятел загина по същия начин,след като тръгнал да разделя двама биещи се цигани преди 30 години и от тогава съм расист.Америка ми вдъхна още расизъм към подобни нации

    04:36 20.10.2025

  • 88 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    По времето на Живков, ромите от Татарли продаваха ракия и цигари. При демокрацията минаха на продажба на наркотици. Сигур са се млатили за територия.

    04:45 20.10.2025