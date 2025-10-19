Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

Момчето на 15 години, което беше намушкано в столичен мол, е починало, предаде БНТ.
Тъжната новина е потвърдена пред "По света и у нас" от болница "Пирогов".
Линейката пристига на мястото на инцидента на 4-та минута. То е откарано към болничното заведение в изключително тежко състояние.
Как се е стигнало до фаталния инцидент ?
Две компании от две столични махали са се засекли пред ескалатора на третия етаж на мола, непосредствено пред киното.
Те са имали стара вражда. Започнали са да се карат, като това прераства в масов бой.
Според очевидци охраната в мола не е реагирала на момента и боят се е разраснал.
Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.
Намушканото в столичния мол "София" бе настанено в тежко състояние в противошокова зала, предаде по-рано ФОКУС.
Около 19:20 часа снощи в мола възниква хаос. Чували се крясъци и деца започнали да тичат по ескалаторите.
Първоначално посетителите и служителите на мола си помислили, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започнало да предупреждава, че е станал голям бой.
"Не се качвайте горе!", крещяло момчето и побързало да излезе от търговския център.
Малко по-късно на място пристигнал екип на полицията, а след това и линейка.
