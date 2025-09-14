Новини
Физическа разправа между пътници на Терминал 1 на Летище София

14 Септември, 2025 15:43

Около 4:00 часа тази нощ на Терминал 1 на Летище София двама български граждани са влезли във физическа разправа. Нападателят е задържан, а потърпевшият е откаран в болница, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.
Скандалът е започнал със словесна разправа между двамата пътници, след което 54-годишен мъж нанася удари с бутилка в главата и с ръце по тялото на друг мъж, поясняват от Софийската районна прокуратура.

Деянието е извършено по хулигански подбуди. Обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, уточняват от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагаренко

    17 2 Отговор
    Бием се за последните места на колесника на самолета за Брюксел.

    15:45 14.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Менте алкохол му е пробутал.😂

    15:46 14.09.2025

  • 3 демократ

    12 2 Отговор
    Пак ли Райънеър е виновен че българина е т ъп.

    15:46 14.09.2025

  • 4 Ами да, те

    6 1 Отговор
    тъй правят пътниците...

    15:47 14.09.2025

  • 5 Оня с рикията

    13 2 Отговор
    Заради едни цигари бил станал боя... ТЦ, ТЦ, ТЦ... Това доказва, че цигарите вредят на вашето здраве...

    15:49 14.09.2025

  • 6 Цвете

    10 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, НО ТОВА Е НОВИНА ОТ ВЧЕРА. 🐃🦧🙃😉

    15:51 14.09.2025

  • 7 1488

    6 0 Отговор
    не могли да се разберат къде е по добре - изток или запад

    15:55 14.09.2025

  • 8 Бягат плъховете

    7 2 Отговор
    Бягат фашагите! Билети няма!

    Коментиран от #9

    16:02 14.09.2025

  • 9 Билети има, но

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бягат плъховете":

    понеже цигарите били на свършване конфликта ескалирал...

    16:08 14.09.2025

  • 10 Българин

    8 0 Отговор
    цигани ли са или бели хора?

    16:09 14.09.2025

  • 11 Са, тва са двама

    4 0 Отговор
    българи, нали?😁🤣⚡️🇧🇬

    16:18 14.09.2025