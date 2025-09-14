Физическа разправа между пътници на Терминал 1 на Летище София

Около 4:00 часа тази нощ на Терминал 1 на Летище София двама български граждани са влезли във физическа разправа. Нападателят е задържан, а потърпевшият е откаран в болница, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Скандалът е започнал със словесна разправа между двамата пътници, след което 54-годишен мъж нанася удари с бутилка в главата и с ръце по тялото на друг мъж, поясняват от Софийската районна прокуратура.

Деянието е извършено по хулигански подбуди. Обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, уточняват от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.