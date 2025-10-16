Откриха труп на мъж в кв. "Столипиново", причината за смъртта му е неясна

Труп на мъж е бил намерен в пловдивския квартал "Столипиново", съобщи "24 часа", като се позова на информация от полицията.

Сигналът за откритото на улицата тяло е подаден тази сутрин.

При първоначалния оглед не са забелязани следи от насилие. Трупът е откаран за аутопсия, за да стане ясна причината за смъртта.