Откриха труп на мъж в кв. "Столипиново", причината за смъртта му е неясна

16 Октомври, 2025 15:25

Сигналът за откритото на улицата тяло е подаден тази сутрин

Снимка: shutterstock
Труп на мъж е бил намерен в пловдивския квартал "Столипиново", съобщи "24 часа", като се позова на информация от полицията.

Сигналът за откритото на улицата тяло е подаден тази сутрин.

При първоначалния оглед не са забелязани следи от насилие. Трупът е откаран за аутопсия, за да стане ясна причината за смъртта.


