Откриха труп на мъж в кв. "Столипиново", причината за смъртта му е неясна

Труп на мъж е бил намерен в пловдивския квартал "Столипиново", съобщи "24 часа", като се позова на информация от полицията.
Сигналът за откритото на улицата тяло е подаден тази сутрин.
При първоначалния оглед не са забелязани следи от насилие. Трупът е откаран за аутопсия, за да стане ясна причината за смъртта.
1 Костадинка фон Максуда
Днес не мога да се свържа с нея ,утре ще е награждават с ордена червените кюлоти със петолъчка I-ва степен.
15:27 16.10.2025
2 Карло☪︎ НacсpaH
15:28 16.10.2025
3 Някой си
15:33 16.10.2025
4 Карло☪︎ НacсpaH
15:33 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Костадинка фон Максуда
Коментиран от #11
15:35 16.10.2025
8 Помнещ
15:36 16.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Карло☪︎ НacсpaH
Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!
15:37 16.10.2025
11 Да ти го напиша
До коментар #7 от "Костадинка фон Максуда":Ти да видиш Цонка, малейй
15:44 16.10.2025
12 1488
16:08 16.10.2025