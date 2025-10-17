Новини
Иззеха голямо количество смъртоносен фентанил, други видове дрога и пари

17 Октомври, 2025

Задържани са четирима мъже - на възраст между 30 и 57 години

Иззеха голямо количество смъртоносен фентанил, други видове дрога и пари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иззеха голямо количество наркотици след мащабна акция в Русе и София, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 16 октомври.в отлична координация между звената на МВР и прокуратурата, с участието на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и сектор „Специализирани тактически действия“ при О на ДМВР-Русе, съвместно с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“-София, под надзора на прокуратурата.

Задържани са четирима мъже - на възраст между 30 и 57 години, за които са събрани данни за участие в престъпна дейност, свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества.

Претърсени са няколко адреса в Русе и София - са намерени и иззети значителни количества наркотични вещества, сред които: над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прохообразни и кристалообразни вещества, и таблетки с неустановен състав.

Иззети са също над 15 000 лева, както и електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност. Един от участниците е задържан при последващи действия в столицата, където е извършено претърсване както на неговото жилище, така и на стопанисван от него търговски обект.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    да го унищожат . в юса вече атакуват дилърите с томахоци и ракети въздух земя . пише на тях : за тебе от мене . на жаргон означава ще те изпаря дилърче мормон фашисче .

    12:16 17.10.2025

  • 2 Коиловци брадърс

    2 0 Отговор
    Такива направо ги бесете!

    13:05 17.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.