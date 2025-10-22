Новини
7 кг наркотици и четирима задържани при акция в София

22 Октомври, 2025 15:05 856 4

На задържаните са им повдигнати обвинения

7 кг наркотици и четирима задържани при акция в София - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната полиция задържа трима мъже и една жена за разпространение и производство на наркотици, при акция проведена на 20 октомври, съобщиха от МВР. Иззети са близо седем килограма различни наркотици, съобщи БНТ.

В хода на операцията е задържан 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“, при извършено претърсване на адреса са установени две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна инсталация. Намерени и иззети са растения от вид „канабис“, пластмасови съдове, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа и отглеждане на растения, влагометри, термометри, пластмасова кофа със суха листна маса и кашон, съдържащ суха листна маса.

Малко по-късно са задържани и трима дилъри - 37-годишна жена с предишни криминални регистрации и осъждана, 32-годишен мъж също осъждан и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент, обитаван от тях в столичния квартал „Белите брези“, при претърсване на жилището са иззети кутия, съдържаща бяло вещество на прах и пресовано на калъп, пет плика с бяло вещество на бучки, три вакуумирани плика, съдържащи суха листна маса. В жилището са намерени тефтер със записки, доказващи престъпната дейност на лицата, парична сума в размер на 5800 лева.

От направената експертна справка е видно, че иззетите наркотици са над 5,500 кг канабис, 350 г марихуана, 750 г амфетамин, 62 г метамфетамин, 3 г хашиш, 73 таблетки екстази, 141 таблетки ксанакс и 52 халюциногенни гъби.

На четиримата задържани са им повдигнати обвинения.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че се увеличава броят на задържаните и на образуваните разследвания за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотици през септември спрямо август тази година.


  • 1 а жената знаем че ще я

    2 0 Отговор
    пуснете утре
    и другите като се разкаят или разболеят

    15:27 22.10.2025

  • 2 Този мъж

    2 0 Отговор
    Задържан пред дома му в квартал „Манастирски ливади“ да не е Александър Оскар случайно? Медицинският ционистки терорист?

    15:37 22.10.2025

  • 3 Чудо голямо

    2 1 Отговор
    иззетите наркотици са над 5,500 кг канабис, 350 г марихуана, 750 г амфетамин, 62 г метамфетамин, 3 г хашиш, 73 таблетки екстази, 141 таблетки ксанакс и 52 халюциногенни гъби.... малко нидерландско магазинче

    15:40 22.10.2025

  • 4 Таки, ИТН

    2 0 Отговор
    удря конкуренцията - нали затва сглоби Сглобка 2

    15:46 22.10.2025