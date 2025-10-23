Новини
Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

23 Октомври, 2025 08:17 1 023 4

Все още се издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка

Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повдигнаха обвинение за предумишлено убийство с множество утежняващи вината обстоятелства на 25-годишния Фахри Салим от бургаското село Люляково. Според прокуратурата дни наред той следял майка си, леля си и сестра си, които бяха убити, разкри "Нова телевизия".

Най-вероятният мотив за тежкото престъпление според държавното обвинение е отдалечаването на сочения за извършител от дома му. На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му.

Тройният убиец от Бургаско първо намушкал с нож жертвите, после ги застрелял с пушка.

Все още се издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка.

Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Тепърва предстои експертиза да докаже психическото му здраве, но окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта дебело, че наличието на психическо заболяване не изключва вменяемостта.


  • 1 Анонимен

    4 3 Отговор
    Откачачалката е хитър. Използва други хора. Преди това ги настройва и обработва!

    08:24 23.10.2025

  • 2 ех ако можеше

    0 2 Отговор
    да на правим кампания при м@нг@лите “избий си родата” ще организираме конкурс и победителя ще живее в модерна килия … не виждам как по друг начин някой може да ни помогне с тях това е интеграция а не джендърското даване на помощи и жилища!!! инъче другия вариант вече сме го виждали (някои) но модерния робовладетел не ни позволява вече да ги контролираме

    08:29 23.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Фахри ще бъде помилван,и ще стане главен бодигард на Вожда на Новото начало!😎🦍🐖🥳🤣👍

    08:31 23.10.2025

  • 4 един

    0 0 Отговор
    Жестока трагедия,навярно момчето е натрупало голяма злоба и омраза за да извърши това масово убийство,Бог да прости жертвите!

    09:23 23.10.2025