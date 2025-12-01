Марихуана за над 360 000 лева откриха на Капитан Андреево

22,560 кг марихуана откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, излизащ от страната.

Случаят е от 29 ноември, когато на пункта пристига лек автомобил „Фолксваген“ с българска регистрация. Превозното средство, управлявано от български гражданин, който пътува сам от България за Турция, е селектирано за щателна митническа проверка от митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“.

В хода на контролните действия под задните седалки, както и под мокета на предните седалки и в арматурното табло, са открити общо 79 вакуумирани полиетиленови пакета със зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на марихуана. Пакетите с общо бруто тегло 22,560 кг на стойност 360 960 лева по цени за нуждите на съдопроизводството, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.