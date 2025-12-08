Задържаха сръбски наркобос с фирма в България

При международна полицейска операция са арестувани четирима членове на организирана престъпна група, заподозрени в контрабанда на големи количества наркотици. За лидер на тази престъпна група се сочи Сърджан Шошкич, който бе арестуван в Сърбия, предаде БГНЕС.

Шошкич е имал транспортни фирми в три европейски страни - в Словения, България и Словакия.

Сърджан Шошкич и още един мъж са задържани днес в Сърбия, третият мъж в Испания на 27 ноември, а четвъртият - в Австрия на 21 март.

Според разследващите от 4 декември 2024 г. до днес те са участвали в престъпна група за производство и разпространение на наркотици.

Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани само в Испания и Австрия, се оценява на над три милиона евро.

„Шошкич е бил организатор на престъпната група, собственик на транспортната фирма „Vaki trans“ в Словения. По всяка вероятност той е предоставил тази фирма на престъпната група, като е осигурил камиони и шофьори, които, наред с редовния превоз на стоки, тайно са превозвали и наркотици“, съобщи JTOK.

Като част от тази схема в Сърбия и Западна Европа, престъпната група е внесла контрабандно около 81,2 килограма кокаин, 110 килограма марихуана, както и 15 000 евро, като същевременно е разполагала и с луксозни автомобили.