Задържаха сръбски наркобос с фирма в България

8 Декември, 2025 23:00 959 7

  • сръбски наркобос-
  • сърджан шошкич-
  • контрабанда

Сърджан Шошкич е имал транспортни фирми в три европейски страни - в Словения, България и Словакия

Задържаха сръбски наркобос с фирма в България - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При международна полицейска операция са арестувани четирима членове на организирана престъпна група, заподозрени в контрабанда на големи количества наркотици. За лидер на тази престъпна група се сочи Сърджан Шошкич, който бе арестуван в Сърбия, предаде БГНЕС.

Шошкич е имал транспортни фирми в три европейски страни - в Словения, България и Словакия.

Сърджан Шошкич и още един мъж са задържани днес в Сърбия, третият мъж в Испания на 27 ноември, а четвъртият - в Австрия на 21 март.

Според разследващите от 4 декември 2024 г. до днес те са участвали в престъпна група за производство и разпространение на наркотици.

Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани само в Испания и Австрия, се оценява на над три милиона евро.

„Шошкич е бил организатор на престъпната група, собственик на транспортната фирма „Vaki trans“ в Словения. По всяка вероятност той е предоставил тази фирма на престъпната група, като е осигурил камиони и шофьори, които, наред с редовния превоз на стоки, тайно са превозвали и наркотици“, съобщи JTOK.

Като част от тази схема в Сърбия и Западна Европа, престъпната група е внесла контрабандно около 81,2 килограма кокаин, 110 килограма марихуана, както и 15 000 евро, като същевременно е разполагала и с луксозни автомобили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Заедно

    1 4 Отговор
    Сърбите са наши братя ,пуснете го.

    23:04 08.12.2025

  • 2 Таки, ИТН

    4 0 Отговор
    чисти конкуренцията - нали затова сглоби Сглобка 2

    23:05 08.12.2025

  • 3 Национална сигурност

    1 3 Отговор
    В България има действащо руски и сръбски наекогрупи, които вредят на националните ни интереси. Постъпете като Азербайджан, както те го направиха за няколко часа ги натикаха в клетките на показ пред обществеността. Полицията и службите да направят нещо полезно.

    Коментиран от #4

    23:13 08.12.2025

  • 4 Национална сигурност

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Национална сигурност":

    Наркогрупи или други бизнес групи вероятно може да има не малко, и то организирани добре.

    23:17 08.12.2025

  • 5 Мемфис

    1 0 Отговор
    За т.н. Служби наркомафията е ЗЛАТНА КОКОШКА, те никога не биха я заклали, защото им снася много повече от огромните заплати, които народа им плаща!

    23:20 08.12.2025

  • 6 Ортак от Банкя

    1 0 Отговор
    Не те познавам.....

    23:20 08.12.2025

  • 7 Зелю

    1 0 Отговор
    Моля моля, това е съюзнически наркобос и веднага го освободете! Украйна има нужда от много кокаин и хероин за упойка на храбрите ни азовци. И като ни го пратите не забравяйте да му дадете и няколко милиарда да ни донесе!

    23:28 08.12.2025