Задържаха сръбски наркобос с фирма в България

При международна полицейска операция са арестувани четирима членове на организирана престъпна група, заподозрени в контрабанда на големи количества наркотици. За лидер на тази престъпна група се сочи Сърджан Шошкич, който бе арестуван в Сърбия, предаде БГНЕС.
Шошкич е имал транспортни фирми в три европейски страни - в Словения, България и Словакия.
Сърджан Шошкич и още един мъж са задържани днес в Сърбия, третият мъж в Испания на 27 ноември, а четвъртият - в Австрия на 21 март.
Според разследващите от 4 декември 2024 г. до днес те са участвали в престъпна група за производство и разпространение на наркотици.
Пазарната стойност на наркотиците, конфискувани само в Испания и Австрия, се оценява на над три милиона евро.
„Шошкич е бил организатор на престъпната група, собственик на транспортната фирма „Vaki trans“ в Словения. По всяка вероятност той е предоставил тази фирма на престъпната група, като е осигурил камиони и шофьори, които, наред с редовния превоз на стоки, тайно са превозвали и наркотици“, съобщи JTOK.
Като част от тази схема в Сърбия и Западна Европа, престъпната група е внесла контрабандно около 81,2 килограма кокаин, 110 килограма марихуана, както и 15 000 евро, като същевременно е разполагала и с луксозни автомобили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заедно
23:04 08.12.2025
2 Таки, ИТН
23:05 08.12.2025
3 Национална сигурност
Коментиран от #4
23:13 08.12.2025
4 Национална сигурност
До коментар #3 от "Национална сигурност":Наркогрупи или други бизнес групи вероятно може да има не малко, и то организирани добре.
23:17 08.12.2025
5 Мемфис
23:20 08.12.2025
6 Ортак от Банкя
23:20 08.12.2025
7 Зелю
23:28 08.12.2025