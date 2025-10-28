Новини
Крими »
Елиминираха два наркоинкубатора във Варна

28 Октомври, 2025 13:25 609 3

  • наркоинкубатор-
  • марихуана-
  • екстази

Задържани са двама варненци

Елиминираха два наркоинкубатора във Варна - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На две различни локации, във вчерашния ден, се реализира специализирана операция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества. В хода на полицейските действия са извършени претърсвания на два адреса в областния град. На двете места, криминалистите намерили и иззели растения от рода на конопа, в различни стадии на растеж и голямо количество суха маса марихуана.

Установено е, че растенията са отглеждани в три помещения оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи. “Оранжериите“ били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и други. Открити са и отделни помещения пригодени за изсушаване и изчистване на готовата продукция. При проведените процесуални действия са намерени и иззети три електронни везни и известен брой таблетки Екстази. По случая е образувано досъдебно производства по чл.354в от НК.

Работата по документирането, на което продължава под наблюдението на прокуратурата.


Варна / България
  • 1 И Ся ко

    2 0 Отговор
    Шъ продават на чужденците през лятото?

    13:29 28.10.2025

  • 2 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят във Варна

    Коментиран от #3

    13:29 28.10.2025

  • 3 Слънчев бряг 02.2014г.

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да, те":

    През лятото хотелът е ползван от туристи. След края на сезона два от етажите са превърнати в модерна нарколаборатория.

    13:34 28.10.2025