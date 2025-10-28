Елиминираха два наркоинкубатора във Варна

На две различни локации, във вчерашния ден, се реализира специализирана операция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества. В хода на полицейските действия са извършени претърсвания на два адреса в областния град. На двете места, криминалистите намерили и иззели растения от рода на конопа, в различни стадии на растеж и голямо количество суха маса марихуана.
Установено е, че растенията са отглеждани в три помещения оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи. “Оранжериите“ били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и други. Открити са и отделни помещения пригодени за изсушаване и изчистване на готовата продукция. При проведените процесуални действия са намерени и иззети три електронни везни и известен брой таблетки Екстази. По случая е образувано досъдебно производства по чл.354в от НК.
Работата по документирането, на което продължава под наблюдението на прокуратурата.
