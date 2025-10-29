Новини
20 години затвор за мъж, убил по изключително жесток начин жена в София

20 години затвор за мъж, убил по изключително жесток начин жена в София

29 Октомври, 2025 16:55

Случаят е от 2021 г.

Снимка: БГНЕС
Осъдиха мъж на 20 години затвор при първоначален строг режим за едно от най-жестоките убийства в София, съобщават от Софийска градска прокуратура. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Върховният касационен съд потвърди присъдите на по-ниските инстанции.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25 ноември 2021 г. в бившата „Гара разпределителна – Подуяне“ в София умишлено е умъртвил млада жена, като ѝ нанесъл множество удари с ръце, крака и твърди предмети в областта на главата и тялото. С това той ѝ причинил тежка черепно-мозъчна, гръдна, коремна и опорно-двигателна травми и други увреждания. Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

За случая е съобщено през 2021 г. Мъжът, който тогава е бил на 28-годишна възраст, беше задържан от полицията. Пристигналите на мястото на престъплението медици само констатирали смъртта на жертвата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    11 1 Отговор
    Един 9мм за левче в тила и това е...

    17:02 29.10.2025

  • 2 ЧАКЪРА

    2 3 Отговор
    ХУМАННО

    17:03 29.10.2025

  • 3 Оня с рикията

    13 0 Отговор
    Защо толкова малко? Това е смешна присъда спрямо това, което този е направил...

    17:04 29.10.2025

  • 4 Проф. Вучков

    11 0 Отговор
    В нормалните държави дават 30+ години само ако си помислиш да убиеш някого. Тук за жестоко убийство 20, от които едва ли ще излежи 7-8 години.

    17:23 29.10.2025

  • 5 Ххх

    5 0 Отговор
    Ясно ,значи е мммангал и след 5 г ще го пуснат

    17:35 29.10.2025

  • 6 Иван

    5 0 Отговор
    И сега какво ще трябва и да го храним 20 години нали такива направо до стената и дотам

    17:40 29.10.2025

  • 7 Нещастници

    2 1 Отговор
    на опечалените мога да пожелая още атлантически ценности ЕС забрани смъртното наказание. Ще убия децата ви и после ще ги сготвя на жълтите павета, срещу 20 г само.....

    17:45 29.10.2025

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Жена - на гара - Разпределителна.

    Нощно време - доста ужасно.

    То и в Центъра на София има психари.

    18:17 29.10.2025