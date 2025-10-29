20 години затвор за мъж, убил по изключително жесток начин жена в София

Осъдиха мъж на 20 години затвор при първоначален строг режим за едно от най-жестоките убийства в София, съобщават от Софийска градска прокуратура. Разследването е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Върховният касационен съд потвърди присъдите на по-ниските инстанции.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25 ноември 2021 г. в бившата „Гара разпределителна – Подуяне“ в София умишлено е умъртвил млада жена, като ѝ нанесъл множество удари с ръце, крака и твърди предмети в областта на главата и тялото. С това той ѝ причинил тежка черепно-мозъчна, гръдна, коремна и опорно-двигателна травми и други увреждания. Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

За случая е съобщено през 2021 г. Мъжът, който тогава е бил на 28-годишна възраст, беше задържан от полицията. Пристигналите на мястото на престъплението медици само констатирали смъртта на жертвата.