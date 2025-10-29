Жестоко убийство в Шуменско, задържан е синът на жертвата

Жестоко убийство в село Студеница, Шуменско. 80-годишната жена е открита мъртва от своя внук, след като съседи съобщили за скандал в семейната къща. По случая е задържан 57-годишният син на жертвата.
Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.
Разследващите и съдебен лекар са извършили оглед, по време на който е установено, че починалата е с множество нанесени удари с твърд предмет в областта на главата и тялото.
Синът на жертвата е живеел с нея от известно време.
Мъжът е направил частични самопризнания. Споделил, че ѝ нанесъл побой след възникнал скандал, без да уточнени деня, в който това се е случило.
При извършените процесуално-следствени действия полицейските служители са иззели веществени доказателства, сред които дрехи и твърди предмети, с които е извършено убийството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нацюга
Коментиран от #6, #9
17:48 29.10.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:50 29.10.2025
6 Мюмюн
До коментар #4 от "Нацюга":Други няма
17:52 29.10.2025
7 Сталин
Коментиран от #8
17:52 29.10.2025
8 Брейн
До коментар #7 от "Сталин":Тия са родени през ония години, са продукт на комунизма
Коментиран от #12
17:55 29.10.2025
9 Бай Ганьо
До коментар #4 от "Нацюга":Турче е !
И какво от това Българи не убиват ли ?
17:58 29.10.2025
10 бай Бай
18:00 29.10.2025
11 АГАТ а Кристи
За жестокото убийство в София - 20 години. За добро поведение - след 8 на свобода...
И с този ще е СЪЩОТО...
Щом е убил - ДО ЖИВОТ БЕЗ ПРАВО !
А най-добре е да се върне смъртното наказание, за да не ги храни държавата, докато "шефа" на ЗАЙЧАРА не ги прибере!
18:08 29.10.2025
12 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "Брейн":За "товаришь" Сталин, най-добрата демокрация е комунизма !
Така, че не му опунирай на блатника
18:12 29.10.2025