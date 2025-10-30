Новини
"Осемте джуджета": Софийският градски съд разпита бившата съпруга на Петьо Еврото

30 Октомври, 2025 22:11 892 16

Пред съда Павлова каза, че Петров не е споделял с нея какво се случва със случая на бизнесмена Илия Златанов. По нейните думи почти изцяло Петров е ръководел ресторанта „Осемте джуджета“. Тя е отговаряла за дребни неща.

Софийският градски съд разпита бившата съпруга на бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото - Любена Павлова. Той е обвинен за документна измама в особено големи размери. На днешното заседание беше разпитана и адвокат Цветелина Цветкова, съобщават от bTV.

Павлова каза пред съда, че Петров ѝ е наредил от общото количество златни монети, иззети от сина на Илия Златанов, да отдели две купчини - едната от пет килограма, другата от един. По нейните думи общо всички монети са били около 12-13 кг. Едната купчина е била за бившия главен прокурор Иван Гешев, а другата за „някой Митко“. По-късно Павлова допълни, че знае, че е бил прокурор.

Пред съда тя посочи, че бившият главен прокурор Иван Гешев често е ходил в ресторанта „Осемте джуджета“. Двамата с Петров са се смеели, пиели са заедно, но са говорели и за дела. Тя каза, че не е сигурна дали са си говорили за случая на Златанов. Според нея Златанов не е познавал Гешев, защото ако е, то Петров нямало да му е нужен.

Павлова каза, че абсолютно доброволно Златанов е прехвърлил дружествата си на Кристиян Христов. И обясни, че Христов не е бил съдружник на Петров, но е бил „момче за всичко“.

След заседанието пред медиите Павлова каза, че първите си показания през 2022 г. ги е дала под влиянието на Петров. В Софийската районна прокуратура съм свидетелствала под натиск от Гешев срещу Петьо Петров, Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Илияна Кирилова, срещу всички. След като свалиха Гешев, никой от прокуратурата не ми е оказвал влияние, обясни Павлова.

Когато говорим с него (Петров, бел. ред.), въобще не се споменават тези дела. Говорим само за детето. Със сигурност той се информира, но не го коментираме, посочи Павлова. Тя допълни, че не се страхува от него сега, тъй като не е в България и всички нейни компромати има ги е пуснал. Павлова каза също, че той е нямал никакви желания за попечителство над детето им.

Пред съда адв. Цветелина Цветкова, част от адвокатско дружество, каза, че Петьо Петров е ходел, но не често там, въпреки това е имал кабинет при тях. На мен не е давал конкретни задачи, но си спомням, че имаше близки отношения с адвокат Магдалена Мончовска, каза още Цветкова.

Тя потвърди, че познава Илия Златанов. Доколкото си спомням синът му не го допускаше до фирмата му за асансьори и затова беше дошъл. Искаше да му помогнем да подаде сигнал до прокуратурата, обясни Цветкова по отношение на Златанов.

Адвокатът допълни, че си спомня и за златни монети, които са били на Златанов, и заради които той е подал молба да му бъдат върнати, тъй като са били приобщени като веществени доказателства по дело. Цветкова не си спомни дали си ги е получил обратно.

Делото срещу следователя Петров бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.


  • 1 гепиме

    9 0 Отговор
    И ние с момчетата я разпитахме, няколко пъти

    Коментиран от #4

    22:31 30.10.2025

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Разпитали са я как е, как са децата, пийнали са по кафенце с фрешче и са я пуснали да тръгва, че бизнес дамата, бизнес върти

    22:40 30.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИСТИНАТА

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "гепиме":

    БГ Прокуратурата е лай .няна яма! Клозета но Шиши и Туту!

    22:43 30.10.2025

  • 5 123456

    7 0 Отговор
    И така ще си играем на Снежанка и джуджета още 50-60 години и топката във въздуха , а после - малко почивка 10-15 години ....

    22:50 30.10.2025

  • 6 Майна

    7 0 Отговор
    В какъв свински свят живеем
    Вие изобщо разбирате ли?
    Прасета и крадци..
    Жълтици..
    Това е абсурд..
    Тази пък и беше самозаснимала се с някакви в домашно п, орно
    Пепита , Пепини..
    Бачев- изнасилвачи за партньори , престъпления..
    Какво е това, бе!!!..

    Коментиран от #7

    22:53 30.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    ИТС МАЙ ЛАЙФ , БЕЙБИ...

    22:57 30.10.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Има много хубави младежки филми с Любена. 💋🥒💋

    Коментиран от #14

    23:04 30.10.2025

  • 9 Архангела

    4 2 Отговор
    С тази нимфоманка има доста клипове :D

    Коментиран от #16

    23:04 30.10.2025

  • 10 Пастет

    3 0 Отговор
    Удри Yйо, укьо е у гръчко!

    23:12 30.10.2025

  • 11 Факт

    3 0 Отговор
    Местим!

    23:14 30.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Любен

    2 0 Отговор
    Ех Любена, сега ти вярваме, излъга един път под клетва, но това е по напрежение и е простено, сега казваш истинската истина. А ако утре се окаже че и това не истина, пак ще ти повярваме, под напрежение си била сигурно отново. Лъжлива зурла мутренска.

    23:28 30.10.2025

  • 14 Еее

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Дай линк

    23:29 30.10.2025

  • 15 Здрасти

    1 0 Отговор
    Тая нали и тя беше от мутрите, що не е в затвора? Свидетел ли ще го играе, потърпевша, кога бира плодове и яде от тях пак ли беше потърпевша?

    23:30 30.10.2025

  • 16 Аде

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Архангела":

    Дайте да ги видим

    23:31 30.10.2025