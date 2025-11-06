Продължава разследването срещу чиновника от ДФ "Земеделие", обвинен в подкуп от 1 000 лева

Продължава разследването срещу служителя от Държавен фонд "Земеделие", който е поискал и получил подкуп от 1000 лв, предаде NOVA.

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка. Той обаче можел да я скрие срещу подкуп от 1000 лв.

"Самият служител на Държавен фонд "Земеделие" му се е обадил и му е казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения. Дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага", каза окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Извършителят е задържан в момента на получаване на парите. Повдигнато му е и обвинение, като предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. От Държавен фонд "Земеделие" вече са уволнили подкупния служител.