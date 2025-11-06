Новини
Продължава разследването срещу чиновника от ДФ "Земеделие", обвинен в подкуп от 1 000 лева

6 Ноември, 2025 07:24, обновена 6 Ноември, 2025 06:38

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка

Продължава разследването срещу чиновника от ДФ "Земеделие", обвинен в подкуп от 1 000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Продължава разследването срещу служителя от Държавен фонд "Земеделие", който е поискал и получил подкуп от 1000 лв, предаде NOVA.

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка. Той обаче можел да я скрие срещу подкуп от 1000 лв.

"Самият служител на Държавен фонд "Земеделие" му се е обадил и му е казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения. Дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага", каза окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Извършителят е задържан в момента на получаване на парите. Повдигнато му е и обвинение, като предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. От Държавен фонд "Земеделие" вече са уволнили подкупния служител.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    9 0 Отговор
    1000 лева пари ли са? Може да са му били джобните

    06:42 06.11.2025

  • 2 Лоша работа

    9 0 Отговор
    Малкия подкуп е обиден и за двете страни.

    06:43 06.11.2025

  • 3 Чиновник

    6 0 Отговор
    Какво? 1000 лева??!! Ами аз за толкова под масата изобщо сутрин няма да стана…

    06:43 06.11.2025

  • 4 Излъгаха ни пак

    10 0 Отговор
    Уж в клуба на богатите влизаме
    а пък опряхте до 1000 лв?
    Навремето какви пари изнасяха опитните кожодери ...

    06:45 06.11.2025

  • 5 Балони

    7 0 Отговор
    Много шум за нищо ! Милиони и милиарди скатаха !

    06:51 06.11.2025

  • 6 Гошо

    1 0 Отговор
    Друго сий в кюпа на богатити, 1000 лефчета ги няат за нищо

    07:01 06.11.2025

  • 7 Хехе

    6 0 Отговор
    А оня с чувалите и чекмеджетата пълни с милиарди, кога??! Прокурватурата и съда купени с проценти от тях си дремят всесезонно зимен сън...

    07:06 06.11.2025

  • 8 Някой

    1 0 Отговор
    За кокошка няма прошка. За милиони няма закони.

    07:18 06.11.2025

  • 9 ??????

    0 0 Отговор
    Е, не е ли ва срам?

    07:32 06.11.2025