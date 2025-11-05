Новини
Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп от 1000 лева

5 Ноември, 2025 16:56

Според подадения в края на октомври сигнал, служителят е поискал от земеделски производител от района на община Костинброд материална облага - парична сума в размер на 1000 лева. Целта на подкупа е била предстоящата проверка да премине „безпроблемно“.

Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп от 1000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп. Това стана ясно на пресконференция, на която бяха представени подробности за проведената специализирана полицейска акция, информират от Нова телевизия. Сигналът е подаден от земеделски производител от района на община Костинброд.

На 4 ноември 2025 г. е проведена специализирана полицейска акция под ръководството на Окръжна прокуратура - София и Областна дирекция на МВР - София, при която е установен и задържан в момент на получаване на подкуп служител на Държавен фонд „Земеделие“. Задържаният е младши експерт в институцията. Назначен е на длъжност от 2017 година.

След сигнала са предприети редица действия по разследването, включително оперативни и издирвателни мероприятия, които са продължили около седмица. В резултат, на 4 ноември около 17:00 часа, служители от сектор „Икономическа полиция“ са пристъпили към задържането на лицето в момент на получаване на парите. Установено е, че задържаният е използвал и служебен автомобил на Държавен фонд „Земеделие“.

Към момента тече процедура по привличането му като обвиняем за престъпление. Предвиденото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 10 000 лева. Предстои гледане на мярката му за неотклонение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Една

    17 0 Отговор
    евтина вечеря за тия хиени !

    16:57 05.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 0 Отговор
    Не може да бъде !

    Те са с ореол на главатЪ !

    17:00 05.11.2025

  • 3 Дориана

    17 2 Отговор
    Много ясно , те вземат пример от Борисов и Пеевски и техните сателити. Рибата се вмирисва от главата. Като виждат повсеместните кражби що да не си откраднат и по - дребните риби. Борисов да каже къде отидоха чувалите с милиони от магистралите по време на неговото еднолично управление.

    17:01 05.11.2025

  • 4 овчи мозъци

    17 2 Отговор
    Служителя е от шайката ,бандата мутрите и опг борисов и иглавното Д Проследете само какъв ще е крайния изход Пито платено Гарван гарвану око не вади .Трябва да се требе всьо

    Коментиран от #9

    17:02 05.11.2025

  • 5 Сила

    18 0 Отговор
    СРАМОТА ....СРАМОТА ЗА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ , ТАКОВА ПАДЕНИЕ , НЕЩАСТНИК ....1000 лева !!!???

    Коментиран от #7

    17:03 05.11.2025

  • 6 А боко и шиши кога?

    13 0 Отговор
    Пародия на мафиот ска държава

    17:05 05.11.2025

  • 7 Тома

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Ама пет проверки по 1000 са 5000 на ден.Лошо ли е

    17:06 05.11.2025

  • 8 Здрасти

    8 0 Отговор
    И мен се опитват в момента да ме вкарат ъвв игри при вкарване в регулация на имот. Изключително безкруполно действат, чак глупаво. Изглежда пътеките са така утъпкани, че не чувстват въобще притеснение.

    17:06 05.11.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "овчи мозъци":

    Взел е пример от Продължаваме Премяната !!!!

    17:08 05.11.2025

  • 10 Тоя

    2 0 Отговор
    С БМВ Р 04 64 КВ с кражбата на нафта в сака с тубите и той си докарва толкова

    17:11 05.11.2025

  • 11 Истината

    16 0 Отговор
    Хванали някаква мишка ...а тези които вземат по 100 000 подкуп никой не ги лови

    17:14 05.11.2025

  • 12 Да,да

    9 0 Отговор
    1000 лв не е подкуп, а вечеря с приятели на кръговото в Костинброд. Смешници.

    17:30 05.11.2025

  • 13 Германец

    3 3 Отговор
    Българите са най-евтиният народ.. и за 100лв можеш да ги купиш😆

    17:30 05.11.2025

  • 14 ххх

    3 0 Отговор
    Тез над него не го познават :)

    17:30 05.11.2025

  • 15 Цвете

    4 0 Отговор
    КЪДЕ Е СНИМКАТА И ФАМИЛИЯТА НА ТОЗИ ЧОВЕК???? ЗАЩО ОТНОВО СЕ ПРИКРИВА ЗАД: КАЗАЛ ...РЕКЪЛ???? ПОКАЖЕТЕ ТОЗИ, ЗА ДА ВИДИМ ВСИЧКИ, КОЙ ЗАЕМАЩ ПОСТ, ИСКА ПОДКУП??? ИЛИ ЩЕ РАЗБЕРЕМ СЛЕД ВРЕМЕ, КОГАТ ГО ОСВОБОДЯТ, ЗАЩОТО Е " ЧЕСТЕН " ????

    17:31 05.11.2025

  • 16 тиквата: подкуп от 1000 лева

    3 1 Отговор
    не го е срам
    толкова много да иска без да се допита
    ама пак ще мине с условна или прекратено дело

    17:31 05.11.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Костов продаде бга балкан на гад зееви за 3 милиона лева от старите, а той я продаде на парче за 350 милиона долара

    17:32 05.11.2025

  • 18 ххх

    3 1 Отговор
    Някой неудобен солов играч , другите са в октопода

    17:32 05.11.2025

  • 19 Програмист

    6 0 Отговор
    Хахахах 1000лв са ми джобните за уикенда🤣🤣🤣 евтино пускат

    17:33 05.11.2025

  • 20 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Тоз е от нашите ще го пуснем с условна 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    17:33 05.11.2025

  • 21 Некой

    2 0 Отговор
    Рипресия! Рипресия!

    17:37 05.11.2025

  • 22 хах

    2 1 Отговор
    Сега вече ЕК може да ни потупа че ги ловим , нищо че мас милярдерите ги дават през ден по телевизията , ето хванахме го тоз с хилядата лева!

    17:37 05.11.2025

  • 24 Чорбара

    1 1 Отговор
    Това не може да е вярно.Политическа инсинуация.То той е чист като сълза.

    17:47 05.11.2025

  • 25 Въпрос

    0 0 Отговор
    А името????

    18:03 05.11.2025

  • 26 пак ме изтрийте

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    18:06 05.11.2025