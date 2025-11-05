Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп от 1000 лева

Служител от Държавен фонд „Земеделие“ е задържан в момент на получаване на подкуп. Това стана ясно на пресконференция, на която бяха представени подробности за проведената специализирана полицейска акция, информират от Нова телевизия. Сигналът е подаден от земеделски производител от района на община Костинброд.
На 4 ноември 2025 г. е проведена специализирана полицейска акция под ръководството на Окръжна прокуратура - София и Областна дирекция на МВР - София, при която е установен и задържан в момент на получаване на подкуп служител на Държавен фонд „Земеделие“. Задържаният е младши експерт в институцията. Назначен е на длъжност от 2017 година.
Според подадения в края на октомври сигнал, служителят е поискал от земеделски производител от района на община Костинброд материална облага - парична сума в размер на 1000 лева. Целта на подкупа е била предстоящата проверка да премине „безпроблемно“.
След сигнала са предприети редица действия по разследването, включително оперативни и издирвателни мероприятия, които са продължили около седмица. В резултат, на 4 ноември около 17:00 часа, служители от сектор „Икономическа полиция“ са пристъпили към задържането на лицето в момент на получаване на парите. Установено е, че задържаният е използвал и служебен автомобил на Държавен фонд „Земеделие“.
Към момента тече процедура по привличането му като обвиняем за престъпление. Предвиденото наказание е до 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 10 000 лева. Предстои гледане на мярката му за неотклонение.
1 Една
16:57 05.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Те са с ореол на главатЪ !
17:00 05.11.2025
3 Дориана
17:01 05.11.2025
4 овчи мозъци
Коментиран от #9
17:02 05.11.2025
5 Сила
Коментиран от #7
17:03 05.11.2025
6 А боко и шиши кога?
17:05 05.11.2025
7 Тома
До коментар #5 от "Сила":Ама пет проверки по 1000 са 5000 на ден.Лошо ли е
17:06 05.11.2025
8 Здрасти
17:06 05.11.2025
9 Ветеран от Протеста
До коментар #4 от "овчи мозъци":Взел е пример от Продължаваме Премяната !!!!
17:08 05.11.2025
10 Тоя
17:11 05.11.2025
11 Истината
17:14 05.11.2025
12 Да,да
17:30 05.11.2025
13 Германец
17:30 05.11.2025
14 ххх
17:30 05.11.2025
15 Цвете
17:31 05.11.2025
16 тиквата: подкуп от 1000 лева
толкова много да иска без да се допита
ама пак ще мине с условна или прекратено дело
17:31 05.11.2025
17 Ивелин Михайлов
17:32 05.11.2025
18 ххх
17:32 05.11.2025
19 Програмист
17:33 05.11.2025
20 Бойко Българоубиец
17:33 05.11.2025
21 Некой
17:37 05.11.2025
22 хах
17:37 05.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чорбара
17:47 05.11.2025
25 Въпрос
18:03 05.11.2025
26 пак ме изтрийте
Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!
18:06 05.11.2025