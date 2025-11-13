5000 лв. парична гаранция за специализанта, прегазил кучето Мая

Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов.
1 честен ционист
Коментиран от #10, #11
14:59 13.11.2025
2 Оня с рикията
15:00 13.11.2025
3 Отвратен
Коментиран от #9, #28
15:02 13.11.2025
4 Анонимен
Коментиран от #8
15:02 13.11.2025
5 ВЕЛИНСКИ
ТЕЗИ ПЕТ ИЛЯДИ ЛЕВА ЩЕ СИ ГИ ВЪРНЕ
САМО СЛЕД ТРИЙСЕ МИНУТИ
ПОСТАВЯ ЕДИН КАТЕТЪР И АБОКАТ И ВОАЛА...
15:03 13.11.2025
6 искам бонус
15:04 13.11.2025
8 НАЧАЛНИК,
До коментар #4 от "Анонимен":МОЖЕШ ДА УЧАСТВАШ
В АВТОТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
В РОЛЯТА НА ...КУЧЕТО МАЯ...И ДА ТЕ ВДИМ....
КОЛКО ЩЕ СИ СЪВМЕСТИМ...
15:07 13.11.2025
9 няма застраховани
До коментар #3 от "Отвратен":Случва се на всеки. Аз веднъж блъснах магаре, не можеш да си представиш как гадно миришеше кръвта, докато миех бронята на колата.
Коментиран от #23
15:08 13.11.2025
11 И да питам
До коментар #1 от "честен ционист":Гледам доста хора събират след като кучетата им си свършат работата. Тия дет сега подскачат - колко акота ма майчето събраха?
15:10 13.11.2025
12 Жеко Серсема
Нашенска му работа
15:12 13.11.2025
13 Гост
Не е работа на доктора да доказва каквото и да е, а на обвинението - трябва категорично да докаже, че прегазил нарочно кучето. Ха да видим, как ще стане? "не го виядх" или "стори ми се, че се премести" и толкова. Все пак е не е човек, за причиняване на смърт по невнимание на куче не могат да го осъдят, само за умишлено.
14 Еййй...,ама голям проблем...
А колко Човешки Животи е спасил този Лекар...- не казвате...!
Направо се излагате!
Коментиран от #29
15:13 13.11.2025
15 ДрайвингПлежър
200 000 ЖИВОТНИ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА СРЕЩУ ЛЕКАРЯ!
0 (НУЛА) ПОЖЕЛАЛИ ДА ПРИБЕРАТ ЕДНО ОТ ТИЯ ЖИВОТНИ!
Нагли лицемери!!!
15:15 13.11.2025
21 Сила
15:21 13.11.2025
22 ДрайвингПлежър
Тия като се правят на моралисти и европейци що не искат да е като в Европа о да носят пълна отговорност за животното си и за поколенията му?! И да си плащат!
Жалка работа!
НА ДОКТОРА БРАВО! МАКАР И НЕВОЛНО НИ ОТЪРВА ОТ ЕДНА ТОРБА БЪЛХИ!
Коментиран от #32, #42
15:23 13.11.2025
25 СКОРО
15:25 13.11.2025
27 Дедо Мраз
До коментар #23 от "Боко":Мачкаш ти, кайсиите на някого.
Коментиран от #35
15:26 13.11.2025
30 Този садист
Този е садист!
Коментиран от #33, #36
15:29 13.11.2025
31 русофил
Коментиран от #37, #50
15:30 13.11.2025
32 КЕЛЕШ ВИЖДАЛ СИ БЪЛХИ
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":ПО ГОЛЯМА ВЪШКА ОТ ТЕБЕ НЕТ
Коментиран от #34
15:31 13.11.2025
34 ДрайвингПлежър
До коментар #32 от "КЕЛЕШ ВИЖДАЛ СИ БЪЛХИ":Ти колко животни осинови, че ревеш?
А приятелите ти?!
А песа ти рязан ли е или хвърляш всяка година потомството щото си мишка и ти свидеят 50 кинта за ветеринар?! СМЕШНИК!
Коментиран от #53
15:33 13.11.2025
35 камионаджията
До коментар #27 от "Дедо Мраз":може ли да ми оближите рошавите кайсий? сега?
15:34 13.11.2025
36 Сила
До коментар #30 от "Този садист":БРУТАЛНО АГОНИЗИРАЩО !!!!! ГУМАТА БЕШЕ НА ВРАТА МУ , ГЛАВАТА НАГОРЕ , ГЛЕДАШЕ ГО В ОЧИТЕ И ПИЩЕЩЕ !!!! ДАДЕ ГАЗ , ПОВЛЕЧЕ ГО И ГО РАЗМАЗА И СЪС ЗАДНИТЕ ГУМИ .....И ВНИМАНИЕ !!!! ДРУГИ "ЗАЩИТНИЦИ "ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОВТАРЯТ , ЧЕ НЕ ГО Е ВИДЯЛ ......????!!!!????
15:35 13.11.2025
37 честен ционист
До коментар #31 от "русофил":След края на Социазлима развъждането и продаването на песове из битаците беше основно занимание на Ганчо, както с всевъзможните му рибки, кокошки и други животинки. Та от там лювота му към стоката, пък и от село е бил дълбоко привързан към стоката с поколения.
15:35 13.11.2025
38 Перо
Коментиран от #40, #43, #44, #46
15:36 13.11.2025
39 Отивам да драйфам
15:37 13.11.2025
40 честен ционист
До коментар #38 от "Перо":Ти ако беше на негово място нямаше ли да постъпиш по същия начин?
15:37 13.11.2025
41 оня с коня
15:39 13.11.2025
42 Сила
До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":Представям си ти каква торба си ....самотник си нали , никой не те понася и не иска да живее с тебе ....затова си толкова злобен , нали ...??!
Коментиран от #54, #55
15:39 13.11.2025
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #38 от "Перо":ще гласуваш и песничка ще пееше бастунСМОТАН
15:40 13.11.2025
45 пародия на правосъдие
15:41 13.11.2025
46 Един
До коментар #38 от "Перо":Ми нормално е да гласува за ВМРО ДПМНЕ - кво е видял от българите освен едни песоглавци да лаят по него.
Макетата ни мразят
Турците ни презират
Гърците ни се смеят
Румънците ни прескачат
Скарахме се и с руснците
Всичко това заради едни и също песоглави жълтопаветници, които мразят всичко и всички, но пропускат да видят себе си и каква гнус излиза от тях! НОРМАЛНО! С ТАКИВА ДЪРЖАВА НЕ СЕ ПРАВИ!
15:42 13.11.2025
47 В медиите
Но на някой това не му хареса, за това го изтри!
Явно медиите си нямат доверие, а някои вместо да разпространят да се знае що за изверг е премазал кучето и продавал дрога на деца- трие!
15:47 13.11.2025
50 Перо
До коментар #31 от "русофил":Ти не си и джендър, а недъгава овца, която е била, да не казвам къде, през соца! Отроче от кръвосмешение!
Коментиран от #60
15:49 13.11.2025
51 изрод номер 1
15:49 13.11.2025
52 Пламен
15:50 13.11.2025
53 Загрижен
До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":+1.
Един нормален коментар да прочета.
Всичките тия те псуват, ама не казват, колко псета осиновиха, колко псета те прибраха от улицата. Не казват, прибират ли им фашкиите от земята. Не казват, колко котила с псета са хвърлили в реката, защото не са кастрирали псетата. Общо взето лицемери е много меко определени за тях.
15:50 13.11.2025
58 ДрайвингПлежър
Призовавам го да цитира нарушенията ако може?!!!
Ако ще модерирате - модерирайте!
Ако ще цензурирате - поне си кажете и напишете с големи букви НИЕ СМЕ ФАШИСТИ И СВОБОДАТА НА СЛОВО НЕ Е ЗА НАС!
15:59 13.11.2025
59 куче влаче диря няма
16:03 13.11.2025
60 русофил
До коментар #50 от "Перо":Явно мислиш, че ме обиждаш? Ама навремето докато Брежнев и Живков се целуваха уста в уста и си преплитаха езици, тогава радостно подскачаше и ръкопляскаше. Що бе другарю?
16:03 13.11.2025