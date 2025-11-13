Новини
5000 лв. парична гаранция за специализанта, прегазил кучето Мая

13 Ноември, 2025 14:56 954 60

Той съдейства напълно на разследването, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Повдигнато е обвинение за причиняване на смърт на гръбначно животно на специализанта д-р Ненад Цоневски, който прегази с колата си кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Специализантът се яви с адвоката си в Трето районно управление. Бяха му предявени материалите на обвинението по член 325 б от Наказателния кодекс. Той съдейства напълно на разследването", подчерта Николов.


Оценка 1.6 от 7 гласа.
Оценка 1.6 от 7 гласа.
  • 1 честен ционист

    24 29 Отговор
    14 години да храниш уличен пес, никой да не го прибере в дома си, и после да тъжиш за живота му, е или гузна съвест, за което се съмнявам, или лесни парици по някой грант.

    Коментиран от #10, #11

    14:59 13.11.2025

  • 2 Оня с рикията

    17 4 Отговор
    Па он вече е у македонско, дека че го дирите са му земете парата?

    15:00 13.11.2025

  • 3 Отвратен

    21 15 Отговор
    Ако е нарочно това му деяние мога да кажа само садистичен бокл.к.

    Коментиран от #9, #28

    15:02 13.11.2025

  • 4 Анонимен

    19 16 Отговор
    Съседите-кучкари НАРОЧНО поискаха евтаназия за Мая във ветеринарната клиника, само и само да направят мръсно на Ненад. Защо никоя медия не се заинтересува, разпитайте съседите...

    Коментиран от #8

    15:02 13.11.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    12 3 Отговор
    ТОЗИ СЕВЕРЕН македонец
    ТЕЗИ ПЕТ ИЛЯДИ ЛЕВА ЩЕ СИ ГИ ВЪРНЕ
    САМО СЛЕД ТРИЙСЕ МИНУТИ
    ПОСТАВЯ ЕДИН КАТЕТЪР И АБОКАТ И ВОАЛА...

    15:03 13.11.2025

  • 6 искам бонус

    19 9 Отговор
    На вниманието на шофьорите - гущерите, жабите, змийте и зайците също са гръбначни животни, а хазната е празна.

    15:04 13.11.2025

  • 8 НАЧАЛНИК,

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    МОЖЕШ ДА УЧАСТВАШ
    В АВТОТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
    В РОЛЯТА НА ...КУЧЕТО МАЯ...И ДА ТЕ ВДИМ....
    КОЛКО ЩЕ СИ СЪВМЕСТИМ...

    15:07 13.11.2025

  • 9 няма застраховани

    9 12 Отговор

    До коментар #3 от "Отвратен":

    Случва се на всеки. Аз веднъж блъснах магаре, не можеш да си представиш как гадно миришеше кръвта, докато миех бронята на колата.

    Коментиран от #23

    15:08 13.11.2025

  • 11 И да питам

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Гледам доста хора събират след като кучетата им си свършат работата. Тия дет сега подскачат - колко акота ма майчето събраха?

    15:10 13.11.2025

  • 12 Жеко Серсема

    7 2 Отговор
    Ще го хванат .... за петалите... ха-ха-ха
    Нашенска му работа

    15:12 13.11.2025

  • 13 Гост

    15 3 Отговор
    Много ми е интересно, как мислят да докажат, че нарочно е прегазил псето?
    Не е работа на доктора да доказва каквото и да е, а на обвинението - трябва категорично да докаже, че прегазил нарочно кучето. Ха да видим, как ще стане? "не го виядх" или "стори ми се, че се премести" и толкова. Все пак е не е човек, за причиняване на смърт по невнимание на куче не могат да го осъдят, само за умишлено.

    15:13 13.11.2025

  • 14 Еййй...,ама голям проблем...

    22 10 Отговор
    ...го направихте,това неволно прегазване на куче,от Лекар...!
    А колко Човешки Животи е спасил този Лекар...- не казвате...!
    Направо се излагате!

    Коментиран от #29

    15:13 13.11.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    20 9 Отговор
    35 000 ЖИВОТНИ НА УЛИЦАТА
    200 000 ЖИВОТНИ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА СРЕЩУ ЛЕКАРЯ!

    0 (НУЛА) ПОЖЕЛАЛИ ДА ПРИБЕРАТ ЕДНО ОТ ТИЯ ЖИВОТНИ!

    Нагли лицемери!!!

    15:15 13.11.2025

  • 21 Сила

    10 4 Отговор
    БГ то е сбирщина от изроди и садисти ....и продължават да коментират феновете на урода , продължават да "философстват " по темата ....ЕГАТИ ГНУСНОТО ПЛЕМЕ ....едно към едно със северномакедонския си "брат " ....

    15:21 13.11.2025

  • 22 ДрайвингПлежър

    12 9 Отговор
    Няма нормална държава, в която кучетата да са на улицата!
    Тия като се правят на моралисти и европейци що не искат да е като в Европа о да носят пълна отговорност за животното си и за поколенията му?! И да си плащат!

    Жалка работа!

    НА ДОКТОРА БРАВО! МАКАР И НЕВОЛНО НИ ОТЪРВА ОТ ЕДНА ТОРБА БЪЛХИ!

    Коментиран от #32, #42

    15:23 13.11.2025

  • 25 СКОРО

    4 8 Отговор
    Ще ни наричат Кучкурдистан...

    15:25 13.11.2025

  • 27 Дедо Мраз

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боко":

    Мачкаш ти, кайсиите на някого.

    Коментиран от #35

    15:26 13.11.2025

  • 30 Този садист

    12 4 Отговор
    спря, излезе от колата, видя агонизиращото куче под предната гума, върна се обратно, даде газ и го прегази със задната гума .

    Този е садист!

    Коментиран от #33, #36

    15:29 13.11.2025

  • 31 русофил

    3 6 Отговор
    По време на комунистическо руското робство такива животни даже не се считаха за живото. Комунистите нареждаха на ловците да обикалят селските дворове директно да ги елиминират,с в градовете българите се радваха, че виетнамците са ги ползвали в хранителната им верига....Къде бяхте вие всички тогава? Защо един не излезе тогава да защити песовете, защо нямаше нищо в медиите за случващото се с тези песове? Нали ви липсва комунистическото робство. Върне ли се , всички пак ще бъдете едни риби, мълчаливи и гледащи само като зомбита . Как е казал поета...Не народа а......

    Коментиран от #37, #50

    15:30 13.11.2025

  • 32 КЕЛЕШ ВИЖДАЛ СИ БЪЛХИ

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    ПО ГОЛЯМА ВЪШКА ОТ ТЕБЕ НЕТ

    Коментиран от #34

    15:31 13.11.2025

  • 34 ДрайвингПлежър

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "КЕЛЕШ ВИЖДАЛ СИ БЪЛХИ":

    Ти колко животни осинови, че ревеш?
    А приятелите ти?!

    А песа ти рязан ли е или хвърляш всяка година потомството щото си мишка и ти свидеят 50 кинта за ветеринар?! СМЕШНИК!

    Коментиран от #53

    15:33 13.11.2025

  • 35 камионаджията

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо Мраз":

    може ли да ми оближите рошавите кайсий? сега?

    15:34 13.11.2025

  • 36 Сила

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Този садист":

    БРУТАЛНО АГОНИЗИРАЩО !!!!! ГУМАТА БЕШЕ НА ВРАТА МУ , ГЛАВАТА НАГОРЕ , ГЛЕДАШЕ ГО В ОЧИТЕ И ПИЩЕЩЕ !!!! ДАДЕ ГАЗ , ПОВЛЕЧЕ ГО И ГО РАЗМАЗА И СЪС ЗАДНИТЕ ГУМИ .....И ВНИМАНИЕ !!!! ДРУГИ "ЗАЩИТНИЦИ "ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОВТАРЯТ , ЧЕ НЕ ГО Е ВИДЯЛ ......????!!!!????

    15:35 13.11.2025

  • 37 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "русофил":

    След края на Социазлима развъждането и продаването на песове из битаците беше основно занимание на Ганчо, както с всевъзможните му рибки, кокошки и други животинки. Та от там лювота му към стоката, пък и от село е бил дълбоко привързан към стоката с поколения.

    15:35 13.11.2025

  • 38 Перо

    6 1 Отговор
    “Макето” иска да получава €1860, като специализант, без право на лечение и после да отиде на Запад с БГ папорт, заради нашите правителствени овце! После ще ни псува, прави на будали и ще гласува за ВМРО ДПМНЕ!

    Коментиран от #40, #43, #44, #46

    15:36 13.11.2025

  • 39 Отивам да драйфам

    4 4 Отговор
    Жалки и нещастни същества сте вие, които защитавате убиеца.Ще оставите ли децата си да ги лекува този "гръден хирург".? А дано оживеят след лечението.

    15:37 13.11.2025

  • 40 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Ти ако беше на негово място нямаше ли да постъпиш по същия начин?

    15:37 13.11.2025

  • 41 оня с коня

    3 4 Отговор
    АКО ИМАШЕ ПОВЕЧЕ ВИЕТНАМЦИ ТОВА КУЧЕ ЩЕШЕ ДА Е ИЗЯДЕНО ОТДАВНА

    15:39 13.11.2025

  • 42 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Представям си ти каква торба си ....самотник си нали , никой не те понася и не иска да живее с тебе ....затова си толкова злобен , нали ...??!

    Коментиран от #54, #55

    15:39 13.11.2025

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    ще гласуваш и песничка ще пееше бастунСМОТАН

    15:40 13.11.2025

  • 45 пародия на правосъдие

    2 1 Отговор
    Дано Бог го осъди както заслужава. Възмездието винаги идва.

    15:41 13.11.2025

  • 46 Един

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Ми нормално е да гласува за ВМРО ДПМНЕ - кво е видял от българите освен едни песоглавци да лаят по него.
    Макетата ни мразят
    Турците ни презират
    Гърците ни се смеят
    Румънците ни прескачат
    Скарахме се и с руснците

    Всичко това заради едни и също песоглави жълтопаветници, които мразят всичко и всички, но пропускат да видят себе си и каква гнус излиза от тях! НОРМАЛНО! С ТАКИВА ДЪРЖАВА НЕ СЕ ПРАВИ!

    15:42 13.11.2025

  • 47 В медиите

    1 0 Отговор
    Се появитниформация, че този « доктор» е бил дилър. Познат на полицията.
    Но на някой това не му хареса, за това го изтри!
    Явно медиите си нямат доверие, а някои вместо да разпространят да се знае що за изверг е премазал кучето и продавал дрога на деца- трие!

    15:47 13.11.2025

  • 50 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "русофил":

    Ти не си и джендър, а недъгава овца, която е била, да не казвам къде, през соца! Отроче от кръвосмешение!

    Коментиран от #60

    15:49 13.11.2025

  • 51 изрод номер 1

    2 0 Отговор
    Ти си изрод бе, ГЕРБерастки лизач на дебелия на мутрата от СИК! Ти си изрод, и-зверг и садист! МНого хора, да, хора, а не изроди като теб хранят бездомни животни, които на инкого не пречат! Само че, ти си свикнал да убиваш, нали?! Дано пукнеш!

    15:49 13.11.2025

  • 52 Пламен

    2 0 Отговор
    В болница ,,Лозенец" помните ли какво се случваше ?

    15:50 13.11.2025

  • 53 Загрижен

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":

    +1.
    Един нормален коментар да прочета.
    Всичките тия те псуват, ама не казват, колко псета осиновиха, колко псета те прибраха от улицата. Не казват, прибират ли им фашкиите от земята. Не казват, колко котила с псета са хвърлили в реката, защото не са кастрирали псетата. Общо взето лицемери е много меко определени за тях.

    15:50 13.11.2025

  • 58 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Хайде сега модето да прегледа последните 3 изтрити коментара (от 54 нататък) и да даде вещото си мнение кое точно нарушава великите правила на подобието на форум?!!!

    Призовавам го да цитира нарушенията ако може?!!!
    Ако ще модерирате - модерирайте!
    Ако ще цензурирате - поне си кажете и напишете с големи букви НИЕ СМЕ ФАШИСТИ И СВОБОДАТА НА СЛОВО НЕ Е ЗА НАС!

    15:59 13.11.2025

  • 59 куче влаче диря няма

    1 0 Отговор
    Никой от тези пискащите за затвор на прегазен пес не вникват в проблема..пак стигаме до корупцията, ако не му беше продаден паспорт на макето нямаше да се стигне до тук от къде акъл в зоофилчетата

    16:03 13.11.2025

  • 60 русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Перо":

    Явно мислиш, че ме обиждаш? Ама навремето докато Брежнев и Живков се целуваха уста в уста и си преплитаха езици, тогава радостно подскачаше и ръкопляскаше. Що бе другарю?

    16:03 13.11.2025