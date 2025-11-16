Откраднаха скъпоценности за 1 млн. евро от бутик за бижута в северна Франция

Семеен бижутериен магазин в град Рубе в Северна Франция бе ограбен в четвъртък.

Крадците са нахлули в бутика за бижута, като са взели за кратко бижутера и съпругата му за заложници, преди да избягат с ценностите. Бижутата са били на стойност между 500 000 и 1 млн. евро, съобщи полицията, предава Le Monde.

Според регионалния ежедневник, няколко крадци са нахлули в нощта между сряда и четвъртък в бижутериен магазин в центъра на Рубе и са държали бижутера и съпругата му за заложници в семейния дом, преди да си тръгнат с огромно количество плячка.

Прокуратурата в Лил обяви, че е започнала разследване за "отвличане с цел извършване на престъпно деяние, извършено от организирана група, изнудване от организирана група с оръжие и участие в престъпно сдружение за подготовка на престъпно деяние“, според френския портал.