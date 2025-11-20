Бой между момичета в столично училище завърши с арест

Бой завърши с арест на притекла се на помощ заради скандал между три гимназистки. Родителите на потърпевша деветокласничка твърдят, че тя е с отскубнати до корен кичури коса и в шок след побоя, съобщава Нова ТВ.
Нейната майка твърди, че се притекла на помощ и опитала да прекрати конфликта, а отнесла удари в главата и тялото. На мястото пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа.
Стефка, която е майка на пострадалото момиче, разказва, че дъщеря ѝ е преживяла голям стрес. "Дъщеря ми се обади, че е пребита от своя съученичка в тоалетната. Аз се обадих на мъжа ми и му казах да вика полиция и да отидем в училището. Дъщеря ми ме посрещна на входната врата, а качвайки се по стълбите видях, че е станало стълкновение. Попитах едно момиче дали то е ударило детето ми, нахвърли се върху мен, а друго ме удари в главата. Имам огромен хематом. Паднах на пода и учителките ме спасиха", разказа жената.
По думите ѝ лелята на пострадалото момиче дошла по-рано и разказала, че чула писъци. ''С племенничката ми се мъчихме да избегнем конфликта, но момичето ходеше след нас. Полицията дойде след 50 минути, а служителят на реда ме упрекна, че съм взела отношение. За мен е неадекватно да стоя и да гледам как се бият. Полицаят ме изгони от училището и ме задържаха за 24 часа в РУ", разкри лелята.
Директорът на 24 СУ „Пейо К. Яворов“ Снежина Петрова също коментира случая. "Сигнал е подаден от родителите и колегата ми, той е получил криза с много високо кръвно налягане. Училището прави най-доброто за децата. Компетентните органи ще си свършат работата. Нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки", увери тя.
Майката на момичетата, за които се твърди, че са започнали боя, разказа, че близките на пострадалата ученичка са скочили на бой на дъщеря ѝ. "Лелята хванала за косата голямото ми дете, тръгнала да го души. Две от учителките я спасили, сестра ѝ се намесила, за да я защити. Лелята заплашвала, че "ще чупи кокали" и "ще ги убие", разказа тя.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
сега момичетата се бият, а момчетата се лакират и червят🤔❗
2 Незабавно директорката
3 таксиджия 🚖
4 Павел Костов
От МВР всеки да очаква - едно голямо нищо плюс долнопробно просташко поведение.
Сега тея туфлеци, дето задържали жената и и давали акъл - НА СЪД!
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":И,аз така правя за да съм атрактивен на дувара..Чичо ти Вальо глухо-то от Козлодуй..
6 !!!!!
8 мхмхм
9 Това не са училища а бардаци
10 Женски !
Страсти !
Няма Нищо По- Силно !
От !
Безсилието !
12 БеГемот
13 Хайде, честито!
14 ИВАН
19 Механик
Тук влючвам всичките малки м.ърли, дето са се били, лелите, вуйчовците, даскалите и дори, а защо не и най-вече, полицаите.
Обзалагам се, че 2/3-ти от изброените ползват такива вещества, гледат с интерес "фермата" и обожават "планета".
20 Абе Глу пи сла ве
До коментар #13 от "Хайде, честито!":Въпрос на възпитание не си бърши задницата с каквото ти изнася
21 Нека уточним
Свалям шапка пред учителския колектив, ако е успял да убеди някои семейства от тези племена да пращат дъщерите си на училище дори и когато тези моми достигнат гимназиална възраст. Но нека да не забравяме етническите им тардиции. Не знам дали всички участнички в мелето са от този контингент, но манталитета, който са проявили е етноспецифичен.
22 Леле, леле, джумбуш със зеле
23 Циник
24 Механик
До коментар #20 от "Абе Глу пи сла ве":А да разнищим сега твоята гледна точка!
Въпрос на възпитание, викаш? Правилно, точно там е заровено кученцето.
Родителите на работа, щото цените летят. По телевизора вместо герои с добро за подражаване поведение, дават фермата, обясняват как Азис си се сложил нова татуировка, уведомяват ни за някакъв ром с джип, който кацнал в някакъв трамвай... Някаква полицайка-силиконка Симона вече няколко години не могат да я разпитат за престъпление което е извършила и дори няма нужда от доказване. Някакъв го съдят вече 10 години, задето с колата си, надрусан е убил две жени, но се оказва, че е "дъвкал специална дъвка-лекарство". Говорят за някакви "локали", дето "гаврят" жителите на квартала, но никой не може да ги пипне, щото "всички за добри деца и поздравяват", а и не се знае децата на кого са деца. А и да не са деца на НЯКОЙ, то адвокатите на отворено общество ще скочат в тяхна защита, а на никой полицай/следовател/съдия не му се иска да си има работа с тия адвокати.
Е, на кого да подражават тия деца, а ? А кажи!
25 кикорина
26 хихи
27 Евроатлантици
28 СУ"Пейо Яворов"
29 Обърквация
30 Трифонов
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Когато момичетата и жените биват стимулирани да бъдат силни, независими и по-успешни от мъжете, всъщност ги стимулираме да бъдат агресивни, като мъжете. А в тази ситуация, мъжете пък си създаваме алтернативни пътища. Никой не обясни на феминисткото движение, че хомосапиенс е полигамен биологичен вид и създаването на трайни, моногамни връзки е възможно само ако е скрепено с държавна принуда и подложено на морално-етично стимулиране от църквата. И никой не им обясни също, че хомосексуалността е много сериозно застъпен аспект на човешката сексуалност, НО главно на мъжката сексуалност. И ако жената заеме позиция, в която да няма нужда от мъж, за да функционира, позиция, в която да се стреми към кариера и материален успех дори в по-голяма степен от мъжа, ТЯ ще стане излишна за него. А не обратното... Колкото и да е странно една жена може да има всички успехи на този свят, но няма ли до нея мъж, който да я обича и когото тя да обича и от когото да се възхищава, никога не би била щастлива. Затова, скъпи жени, не забравяйте какво обобщава вероятно една от най-успешните жени - Коко Шанел: "Мъжът е енергия правилно насочена, а жената - не!"
31 Георги Илиев Митев
32 Простият
33 До Трифонов
До коментар #30 от "Трифонов":Респект за коментара, но мнооого малко хора тук го разбират.
34 ПЕНКО
35 Това са......
36 Буха ха
37 Тома
38 няма начин
До коментар #19 от "Механик":Няма психика в тия техните глави , брат.......какво ""психоактивно вещество"" да търсим!?!
