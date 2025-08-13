Жесток побой заради ревност разтърси Ветово

Жесток инцидент разтърси вчера вечерта жителите на село Ветово, където двама мъже подмамиха и жестоко пребиха 24-годишен младеж заради обвинения в извънбрачна връзка с омъжена жена, съобщи Русе Медиа. Според неофициална информация, пострадалият е с тежки наранявания и се намира в интензивно отделение.
Нападението е станало вчера следобед, когато младежът е бил поканен от един от познатите си да излязат за кафе. "Качил се е в колата, но по пътя се е качил още един мъж и са се отклонили в гората, където е бил нанесен побоят," разказват местни жители.
Драмата започнала, след като роднини на омъжената жена установили, че на телефона ѝ е звънил непознат номер. По-късно номерът е бил идентифициран като принадлежащ на 24-годишния младеж, макар че все още не е ясно дали наистина той е звънял или някой друг е ползвал телефона му.
Според очевидци, двамата нападатели били движени от ревност и убеденост, че младежът поддържа връзка с жената. След като се убедили в това, организирали подмамването и последвалия побой в гората.
По неофициална информация, 24-годишният младеж е бил бит с тръба или дърво и намушкан. Приятели на пострадалия твърдят, че той е настанен в интензивно отделение, макар че тази информация все още не е потвърдена официално от болничното заведение.
Двамата предполагаеми извършители са били задържани и отведени в полицейското управление, съобщават местни жители.
От ОДМВР-Русе потвърдиха, че има постъпил сигнал за произшествие във Ветово, но на този етап случаят все още се изяснява и не предоставиха подробности за обстоятелствата около инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
10:54 13.08.2025
2 Жителите на вашингтон
10:55 13.08.2025
3 Зевс
Коментиран от #7
10:55 13.08.2025
4 Трол
10:57 13.08.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
11:07 13.08.2025
6 Това е в америките
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Тука е присъщо за кутригури, оногондури и прочие чукундури
11:23 13.08.2025
7 Опера
До коментар #3 от "Зевс":Те във Ветово са големи любители на операта! И на телефонните разговори с непознати бабки, които им мятат от балкона пари в чуваки за да си купуват билети за опера. Сега е Селска чест, поле Циганска Лщбов, Цигански Барон, а посе Отело ще удуши Дездемона...такива работи!
11:27 13.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 град е
До коментар #8 от "Град,":за този който не е стъпвал там !!! чисто циганско село си е..! тук там има някой турчин българите изчезнаха отдавна
11:43 13.08.2025
10 Това е
11:43 13.08.2025