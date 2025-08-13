Жесток побой заради ревност разтърси Ветово

Жесток инцидент разтърси вчера вечерта жителите на село Ветово, където двама мъже подмамиха и жестоко пребиха 24-годишен младеж заради обвинения в извънбрачна връзка с омъжена жена, съобщи Русе Медиа. Според неофициална информация, пострадалият е с тежки наранявания и се намира в интензивно отделение.

Нападението е станало вчера следобед, когато младежът е бил поканен от един от познатите си да излязат за кафе. "Качил се е в колата, но по пътя се е качил още един мъж и са се отклонили в гората, където е бил нанесен побоят," разказват местни жители.

Драмата започнала, след като роднини на омъжената жена установили, че на телефона ѝ е звънил непознат номер. По-късно номерът е бил идентифициран като принадлежащ на 24-годишния младеж, макар че все още не е ясно дали наистина той е звънял или някой друг е ползвал телефона му.

Според очевидци, двамата нападатели били движени от ревност и убеденост, че младежът поддържа връзка с жената. След като се убедили в това, организирали подмамването и последвалия побой в гората.

По неофициална информация, 24-годишният младеж е бил бит с тръба или дърво и намушкан. Приятели на пострадалия твърдят, че той е настанен в интензивно отделение, макар че тази информация все още не е потвърдена официално от болничното заведение.

Двамата предполагаеми извършители са били задържани и отведени в полицейското управление, съобщават местни жители.

От ОДМВР-Русе потвърдиха, че има постъпил сигнал за произшествие във Ветово, но на този етап случаят все още се изяснява и не предоставиха подробности за обстоятелствата около инцидента.