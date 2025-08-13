Новини
Крими »
Жесток побой заради ревност разтърси Ветово

13 Август, 2025 10:51 1 136 10

  • побой-
  • ветово-
  • младеж-
  • ревност-
  • изневяра

Драмата започнала, след като роднини на омъжената жена установили, че на телефона ѝ е звънил непознат номер

Жесток побой заради ревност разтърси Ветово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жесток инцидент разтърси вчера вечерта жителите на село Ветово, където двама мъже подмамиха и жестоко пребиха 24-годишен младеж заради обвинения в извънбрачна връзка с омъжена жена, съобщи Русе Медиа. Според неофициална информация, пострадалият е с тежки наранявания и се намира в интензивно отделение.

Нападението е станало вчера следобед, когато младежът е бил поканен от един от познатите си да излязат за кафе. "Качил се е в колата, но по пътя се е качил още един мъж и са се отклонили в гората, където е бил нанесен побоят," разказват местни жители.

Драмата започнала, след като роднини на омъжената жена установили, че на телефона ѝ е звънил непознат номер. По-късно номерът е бил идентифициран като принадлежащ на 24-годишния младеж, макар че все още не е ясно дали наистина той е звънял или някой друг е ползвал телефона му.

Според очевидци, двамата нападатели били движени от ревност и убеденост, че младежът поддържа връзка с жената. След като се убедили в това, организирали подмамването и последвалия побой в гората.

По неофициална информация, 24-годишният младеж е бил бит с тръба или дърво и намушкан. Приятели на пострадалия твърдят, че той е настанен в интензивно отделение, макар че тази информация все още не е потвърдена официално от болничното заведение.

Двамата предполагаеми извършители са били задържани и отведени в полицейското управление, съобщават местни жители.

От ОДМВР-Русе потвърдиха, че има постъпил сигнал за произшествие във Ветово, но на този етап случаят все още се изяснява и не предоставиха подробности за обстоятелствата около инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    20 0 Отговор
    не набили булката ? Или е джебчийка и им носи пари ?

    10:54 13.08.2025

  • 2 Жителите на вашингтон

    10 2 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    10:55 13.08.2025

  • 3 Зевс

    10 1 Отговор
    Имаше една опера "Селска чест" на Маскани, ама тук май е с тен по рождение на участниците.

    Коментиран от #7

    10:55 13.08.2025

  • 4 Трол

    5 1 Отговор
    Сега този младеж трябва да отиде при булката и да си отвземе - бой и онова другото не се връщат.

    10:57 13.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Подобни простотии са генетично заложени при сиуксите и команчите.

    Коментиран от #6

    11:07 13.08.2025

  • 6 Това е в америките

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Тука е присъщо за кутригури, оногондури и прочие чукундури

    11:23 13.08.2025

  • 7 Опера

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Те във Ветово са големи любители на операта! И на телефонните разговори с непознати бабки, които им мятат от балкона пари в чуваки за да си купуват билети за опера. Сега е Селска чест, поле Циганска Лщбов, Цигански Барон, а посе Отело ще удуши Дездемона...такива работи!

    11:27 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 град е

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град,":

    за този който не е стъпвал там !!! чисто циганско село си е..! тук там има някой турчин българите изчезнаха отдавна

    11:43 13.08.2025

  • 10 Това е

    5 0 Отговор
    Ромлянска трагедия

    11:43 13.08.2025